Доминик Собослаи: «ПСЖ» – очень хорошая команда, но «Ливерпуль» показал, что может справиться с кем угодно»

Доминик Собослаи о «ПСЖ»: «Ливерпуль» может справиться с кем угодно.

Полузащитник «Ливерпуля » Доминик Собослаи после победы над «Галатасараем» (4:0, общий счет – 4:1) в ответном матче высказался о предстоящей встрече с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов .

«В первую очередь мы должны показать такую же игру, как с «Галатасараем», в следующем матче против «Брайтона».

Я смотрел матч «ПСЖ» против «Челси». Это очень хорошая команда, но мы показали, что можем справиться с кем угодно.

Мы должны играть одинаково в каждом матче. Понимаю, что в Лиге чемпионов есть отличия, но нам нужна такая же энергия против «Брайтона », – сказал Доминик Собослаи.

