  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доминик Собослаи: «ПСЖ» – очень хорошая команда, но «Ливерпуль» показал, что может справиться с кем угодно»
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи после победы над «Галатасараем» (4:0, общий счет – 4:1) в ответном матче высказался о предстоящей встрече с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В первую очередь мы должны показать такую же игру, как с «Галатасараем», в следующем матче против «Брайтона».

Я смотрел матч «ПСЖ» против «Челси». Это очень хорошая команда, но мы показали, что можем справиться с кем угодно.

Мы должны играть одинаково в каждом матче. Понимаю, что в Лиге чемпионов есть отличия, но нам нужна такая же энергия против «Брайтона», – сказал Доминик Собослаи.

«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoДоминик Собослаи
logoлига 1 Франция
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
фух, выиграли галатасарай, смелости набрались!
Да, жаль только ПСЖ - не кто угодно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
сегодня, 03:13
