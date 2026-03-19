Доминик Собослаи: «ПСЖ» – очень хорошая команда, но «Ливерпуль» показал, что может справиться с кем угодно»
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи после победы над «Галатасараем» (4:0, общий счет – 4:1) в ответном матче высказался о предстоящей встрече с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«В первую очередь мы должны показать такую же игру, как с «Галатасараем», в следующем матче против «Брайтона».
Я смотрел матч «ПСЖ» против «Челси». Это очень хорошая команда, но мы показали, что можем справиться с кем угодно.
Мы должны играть одинаково в каждом матче. Понимаю, что в Лиге чемпионов есть отличия, но нам нужна такая же энергия против «Брайтона», – сказал Доминик Собослаи.
«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
фух, выиграли галатасарай, смелости набрались!
Понесло парня
Да, жаль только ПСЖ - не кто угодно.
