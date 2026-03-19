  • Победа «Зенита» с сомнительным пенальти, «Барса» забила 7 мячей «Ньюкаслу», 900-й гол Месси, дело Смолова идет в суд, «Спартак» расторг Ружичку и другие новости
Победа «Зенита» с сомнительным пенальти, «Барса» забила 7 мячей «Ньюкаслу», 900-й гол Месси, дело Смолова идет в суд, «Спартак» расторг Ружичку и другие новости

1. «Барселона» сокрушила «Ньюкасл» в Лиге чемпионов и вышла в 1/4 финала – 7:2! У Рафиньи дубль и два ассиста, у Ямаля 1+1, Левандовски забил дважды и побил пару рекордов. «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» (4:0), Салах забил 50-й гол в ЛЧ. Столько же голов в турнире у Кейна, который помог «Баварии» еще раз крупно обыграть «Аталанту» – 4:1. «Тоттенхэм» обыграл «Атлетико» (3:2), но уступил по сумме двух встреч – 5:7.

В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом».

2. «Зенит» прошел «Динамо» Махачкала в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов – 1:0. Главным событием стал очень спорный пенальти за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове, с которого забил Дуран. Ситуацию не поняли ни Кондаков, ни Кагермазов, ни «Динамо» – почти никто. Для Семака же главное, что «Зенит» побеждает. Тем временем у петербуржцев пять пенальти в трех последних матчах и 259 минут без голов с игры.

В Пути РПЛ «Спартак» победил «Динамо» благодаря голу Ву (1:0), но вылетел в Путь регионов из-за разгрома в первой игре. Теперь «Спартак» встретится с «Зенитом», «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

3. Лионель Месси забил 900-й гол в карьере, однако «Интер Майами» выбыл из Кубка чемпионов КОНКАКАФ на стадии 1/8 финала, сыграв вничью с «Нэшвиллом» (1:1).

4. В Fonbet КХЛ «Сибирь» победила СКА (4:1), «Металлург» проиграл «Трактору» (2:6), но побил рекорд СКА по голам за одну регулярку, ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2 Б), «Динамо» Москва уступило «Адмиралу» (1:2). Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке.

5. Прокуратура утвердила обвинение Смолову в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» по делу о драке в «Кофемании». Футболисту грозит до 3 лет лишения свободы. Адвокат Федора заявила: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа».

6. «Вашингтон» обыграл «Оттаву» (4:1) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин забил 922-й гол в регулярных чемпионатах и 999-й – с учетом плей-офф. Результаты игрового дня – здесь.

7. «Бостон» переиграл «Голден Стэйт» (120:99) в матче чемпионата НБА, «Бруклин» уступил «Оклахоме» (92:121). Результаты игрового дня – здесь.

8. Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки. Правительство страны подозревает Конфедерацию африканского футбола в коррупции, а глава КАФ призывает уважать решение.

9. «Спартак» расторг договор с Ружичкой из-за нарушения контракта хоккеистом. Пишут, что словак якобы отказался играть с «Ак Барсом», «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду.

10. Глава российских судей Милорад Мажич разобрал спорные моменты 21-го тура Мир РПЛ. Выводы такие: Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову, Вендел не заслужил красную за удар ногой в живот Зобнину, Талалаева и Челестини наказали по делу, пенальти «Краснодара» в матче с «Сочи» назначен верно.

11. Чемпионат России по биатлону. Корнев победил в суперспринте, Лазовский – 2-й, Бажин – 3-й.

12. Минфин попросил перенести на осень рассмотрение законопроекта о запрете ставок для недееспособных и должников. В случае принятия этого законопроекта букмекеры могут потерять до 40% игроков.

13. ЦСКА не смог вылететь из Краснодара вовремя из-за атаки БПЛА. Команда вылетит в Москву из Ставрополя.

14. «Астон Мартин» грозит отстранение от гонок из-за опасных для пилотов вибраций мотора.

15. Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ из-за невозможности обеспечить безопасность.

16. Клэбо выступит на Кубке мира по лыжам в США.

17. В Венесуэле объявили выходной в честь победы в Мировой классике бейсбола. В финале команда обыграла сборную США.

Цитаты дня.

Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»

Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»

Владимир Путин: «Хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и не использовал международный спорт в качестве инструмента политической борьбы»

Погребняк о проблемах с интернетом в России: «Без него очень плохо. Я понимаю, для чего это делается – главное, чтобы и вы, ребята, тоже»

Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»

Алиса Двоеглазова: «Если ISU разрешит выступать по юниорам, я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас туда поехать»

Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
19 комментариев
Пенальти не сомнительный, не спорный, а купленный
Гендиректор Динамо не много говорит? Причём лишнего.
