Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»

Харри Кейн о встрече»Реале»: «Бавария» никого не боится.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от встречи с «Реалом » в 1/4 финала Лиги чемпионов .

В 1/8 финала мюнхенский клуб переиграл «Аталанту» с общим счетом 10:2.

«Следующий соперник очень трудный. Когда играешь против «Реала» в Лиге чемпионов, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Нужно быть готовым к борьбе.

Мы будем готовы. Мы никого не боимся. Знаем, что будет тяжело.

Нам нужно продолжать в том же духе благодаря уверенности, которую мы получили в матче с «Аталантой» и этом сезоне», – заявил Харри Кейн .

«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!