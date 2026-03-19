Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»
Харри Кейн о встрече»Реале»: «Бавария» никого не боится.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от встречи с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В 1/8 финала мюнхенский клуб переиграл «Аталанту» с общим счетом 10:2.
«Следующий соперник очень трудный. Когда играешь против «Реала» в Лиге чемпионов, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Нужно быть готовым к борьбе.
Мы будем готовы. Мы никого не боимся. Знаем, что будет тяжело.
Нам нужно продолжать в том же духе благодаря уверенности, которую мы получили в матче с «Аталантой» и этом сезоне», – заявил Харри Кейн.
«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
Ну... сложно ставить Реал андердогом притом что Сити отлетел от них как кегли в боулинге от шара, когда первоначальные расклады были не в пользу мадридцев, тем не менее это классическое противостояние системности и индивидуального мастерства. Явных фаворитов точно нет.
Бавария-Реал это хардкорная и олдскульная классика лч
Как нет явного фаворита? Пэп давно всех предупреждал, что это на 70% новая команда не готовая решать важных задач. Андердогом против Сити, Реал был из за проблем в команде и травмы Мбапэ. У Баварии нет проблем, единственная против искустного противника который строит свою игру не первый год. Бавария на 95% пройдет Реал. И Вини не поможет.
