Глава пресс-службы «Спартака» не считает «Зенит» главным врагом: «Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты»

Глава пресс-службы «Спартака» не считает «Зенит» главным врагом.

Руководитель пресс-службы «Спартака » Дмитрий Зеленов заявил, что не считает «Зенит» главным врагом команды.

14 февраля «Зенит » обыграл «Спартак» (2:0) в матче Мир РПЛ .

«Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты», – сказал Дмитрий Зеленов в видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

