Глава пресс-службы «Спартака» не считает «Зенит» главным врагом: «Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что не считает «Зенит» главным врагом команды.
14 февраля «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в матче Мир РПЛ.
«Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты», – сказал Дмитрий Зеленов в видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Глава пресс-службы «Спартака» о Соболеве: «Арбитр увидел перформанс с маской, но не с локтем. Печально, потому что первый эпизод касается здоровья Алекса, а второй – нашего Умярова»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
9 комментариев
Мания величия - одно из проявлений психических расстройств. Это не лечится...
Правильно. Главный враг Спартака - сам Спартак, двадцать пять лет современной истории соврать не дадут.
Так зенит — это как раз таки наивысшее положение Солнца
И есть моя любимая диаграмма.По которой это солнце двигается.))))))
Слова соответствуют должности )
Ну если убрать пафосную дичь, то сама суть правильна- это ангажированные журналисты лезут постоянно с этим соперничеством с Питером. Но для Спартака и его болельщиков самые важные принципиальные соперники- ЦСКА и Динамо. Было так и будет- это исторические и важнейшие дерби(а не придуманная дичь под названием дерби двух столиц). матчи с Зенитом- тоже важны, но примерно как с ж.д., или быками, т.е., конечно сильно уступают по важности первым двум..
сПартак был Спартаком когда никаких пресс-служб не было.
Скажите им ,что сейчас 2026 год , а не 1996!
