«Играть хочется всегда». Маласиа готов к конкуренции с Люком Шоу

Говоря о конкуренции в составе «МЮ», Тирелл Маласиа отметил:

«В клубе много хороших крайних левых защитников. Алекс Теллес, Брэндон Уильямс и Люк Шоу, а теперь и я. Так что нужно упорно работать, проявлять себя на тренировках, чтобы тренеру сложно было сделать выбор.

Играть хочется всегда - это цель каждого футболиста, но для этого нужно много работать. Мне нравится атаковать, думаю, что это одна из причин, по которой я здесь, так что я всем должен доказать, что попал сюда не зря».

На сегодняшний день Люк Шоу является основным крайним левым защитником в «МЮ», но Маласиа может изменить ситуацию, если затмит англичанина во время предсезонки.

Тирелл дебютировал за «МЮ» в матче против «Ливерпуля», выглядел очень надежно в обороне, хотя противостоять ему пришлось Мо Салаху.