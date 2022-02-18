Марафон Большунова, три пары против китайцев в фигурном катании, толкотня масс-стартов на коньках. Предпоследний день Пекина-2022 – Live

Две главных точки опоры

• Мужской лыжный марафон – 50 км на выживание, где все может случиться между Александром Большуновым и Йоханнесом Клэбо, и бывало уже всякое. Рядом с нашим лыжником, который не уходит с олимпийских гонок без медалей, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев, а еще – уникальный шанс стать королем лыж. В 9:00 на России 1

• Произвольная программа спортивных пар, где наших – трое, но все уже на интригующих позициях: 2-й, 3-й и 4-й следом за китайцами Суй/Хань. Евгения Тарасова и Владимир Морозов вообще всего в 0,16 балла. У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова по-прежнему отличный шанс на любую медаль, у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – минимум на какую-нибудь. Старт произвольной – в 14:00, последняя разминка с четырьмя главными парами – в 16:21

А еще

• Конькобежные масс-старты – с Русланом Захаровым и Даниилом Алдошкиным у мужчин, Елизаветой Голубевой и Еленой Сохряковой. Там должно быть мясо: никакого распределения по дорожкам и чинных взмахов руками – только толкотня и хардкор. Все это в меню к 10 утра на Матч ТВ

• Бобслеисты в четверках стартуют на Матче в 4:30 (экипаж Ростислава Гайтюкевича на тренировках обнадеживал), а женщины в двойках там же в 15:00 завершает турнир 3-4-й попытками – где Надежда Сергеева с трудом въезжает в топ-10

• Командные горные лыжи в 6 утра на Арене – повод хотя бы просто познакомиться с тем, как даже в такой дисциплине можно придумать плей-офф. Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов испытают на себе