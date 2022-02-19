Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро Олимпиады-2022! Молодые российские звезды позади, выше – только заслуженные китайцы с мировым рекордом.

Наша опытная пара наконец откатала идеально. Сколько же эмоций это подарило: слезы, объятия и ликование!

4 года назад в Пхенчхане Тарасова и Морозов шли вторыми после короткой программы, лидировали Вэньцзинь Суй и Цун Хань – их разделяло меньше балла. Тогда обе пары уехали из Кореи с разочарованием и грустью – китайцы упустили золото, а наши и вовсе остались без медалей.

Короткая программа Пекина повторила предыдущие Игры – в лидерах оказались те же дуэты. Но в этот раз Тарасова и Морозов справились, причем оценкой за компоненты даже опередили Суй и Ханя в произвольной (на 0,13 балла).

Евгения и Владимир впервые за долгое время выдали два суперпроката – без падений, нелепых срывов и других ошибок.

И такое выступление взорвало зал – Саша Трусова аплодировала с трибун. А потом одной из первых поздравила – ее объятия с Тарасовой не попали в трансляцию.

Тренер Максим Траньков плакал уже во время проката.

Да и сами ребята не выдержали и зарыдали.

На этот сезон они поставили все: пошли на риск и обратились за помощью к Тутберидзе. Как оказалось – не зря. Кстати, Этери не появилась в кисс-энд-край – после проката сразу ушла в подтрибунное помещение.

На выходе со льда попали в объятия Транькова.

Эмоционально встретили оценки, здесь и Павел Слюсаренко – еще один тренер пары.

Волнительное ожидание.

Есть два личных рекорда – по сумме (239,25) и в произвольной (155,00).

И снова слезы.

После чемпионата России казалось, что Тарасова и Морозов никогда не догонят талантливые и молодые пары Тамары Москвиной. Но они обошли их в самый нужный момент – на Олимпиаде.

Итог – серебро, Суй и Хань опередили наших всего на 0,63 балла. Китайцы ошибались, но единственные пошли на элемент ультра-си – четверную подкрутку. А, возможно, это просто судьба вернула долг, ведь в Пхенчхане-2018 от золота их отделило еще меньше – 0,43.

Пары уже получили медали – завтра Олимпиада закрывается и традиционная церемония награждения перенеслась на лед. Тарасова и Морозов – серебряные!

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фигурное катание

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 239,88

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 239,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 237,71

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 220,50

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 214,84

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 212,68

Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images