«Господи, я сейчас такая счастливая». Зажигательный танец Вяльбе после победы Большунова в олимпийском марафоне

Елена Вяльбе – главная фанатка сборной России по лыжам. В Пекине-2022 она устраивает танцы в честь наших спортсменов. Вот и после дубля в марафоне зажгла!

18 февраля 1992-го Елена Вяльбе взяла первое олимпийское золото в карьере – победила в эстафете на Играх в Альбервиле. Ровно 30 лет спустя она снова на Олимпиаде, и снова празднует победу наших лыж.

В заключительной мужской гонке Пекина-2022 у России дубль: Александр Большунов завоевал золото конькового марафона, Иван Якимушкин – серебро.

Грандиозное завершение Олимпиады для наших парней – они брали медали во всех гонках, а вместе с женской сборной установили рекорд по количеству наград за всю историю России – 11 (4-4-3). И это впереди еще марафон у девушек.

«Господи, я сейчас такая счастливая. Еще Ванька Якимушкин второй пришел. Большунов стал третьим королем лыж. Двое было в Советском Союзе. А Саша — первый в нашей новой России. Мы безумно счастливы», – делилась эмоциями глава федерации.

Всю свою радость, как и несколько раз до этого, Вяльбе выплеснула в танце. Оператор – олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков. В руках босса наших лыж – Бин Дунь Дуни, которые призерам вручили на пьедестале.

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Вяльбе всей душой поддерживает команду – ее не останавливают ни ограничения МОК (в Пхенчхане болела с трибун), ни дорога (дубль в скиатлоне встречала в самолете). Говорила, что по-настоящему будет счастливой в конце Игр, кажется, момент настал.

На финише марафона она заботливо подошла к каждому российскому лыжнику: крепко обняла Большунова (сегодня он догнал ее по олимпийскому золоту) и Якимушкина, нашла слова поддержки для Артема Мальцева и Дениса Спицова.

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Успехи лыжников отметил и глава ОКР Станислав Поздняков:

«От всей души поздравляю нас с этим замечательным выступлением, хочу сказать две вещи: Большунов – король лыж, а Вяльбе – королева.

Второе – я хочу всех поздравить. Это уникальное событие – в течение полугода у нас прошли две Олимпиады, медали лыжников стали 99-й и 100-й, учитывая награды наших спортсменов на Олимпиаде в Токио и сейчас. Думаю, ребята заслужили войти в историю».

Фото: globallookpress.com/Liu Chan/XinHua