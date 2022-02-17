• Мороз сконцентрировал нам последнюю порцию биатлона: в 10:00 перенесенный женский масс-старт, в 12:00 – мужской. Сначала последний шанс на личную медаль получат Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, следом побегут Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Все – на России 1

• Фигурка – еще не все: впереди наша самый конкурентный и непредсказуемый вид, где боремся за золото. В парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов уже должны не пикировать, а взлетать, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов – делать не меньше ради медали. С 13:30 увидим, кто куда, в короткой программе на Первом. Первые наши появятся в 16:17

• Хоккейный полуфинал России со Швецией – самое яркое, что было возможно на этой стадии без североамериканцев. Получится ли у нас так же ярко, как и против Дании в четвертьфинале – увидим в 16:10 на России 1

• Ски-кросс впечатляет в любом составе, а уж когда со своими: Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев начнут в 6:45 с целью остаться в турнире часа на три с лишним, потому что финалы после 10 утра. Матч Арена зарезервирована

• Последний классический коньковый вид – 1000 метров – это долгожданный олимпийский дебют Павла Кулижникова, он с Виктором Муштаковым постараются быстро разогнаться и удержать скорость весь километр. Их время – 11:30, их место – тоже Арена