Глянцевая звезда из США принесла Китаю золото и серебро: она топ-модель, на контрактах с Victoria’s Secret и Tiffany, поступила в Стэнфорд

Выбила из медалей нашу Анастасию Таталину во фристайле.

Мы уже рассказывали про американо-китаянку Айлин Гу, которая в 18 лет стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре – теперь она выхватила еще и серебро в слоупстайле. Сейчас для нас это особенно обидно, потому что перед последней попыткой она шла вне тройки, а к бронзе приближалась россиянка Анастасия Таталина. Но Гу с последнего шанса вскочила на второе место и оставила Настю четвертой.

С золотом и серебром в двух видах фристайла Айлин – точно одна из главных звезд всей Олимпиады.

А ведь еще она студентка Стэнфорда и топ-модель.

Мать Айлин – дочь китайского чиновника и бизнесвумен. Воспитывала ребенка одна

Гу принесла золото и серебро Китаю, хотя родилась в Сан-Франциско и всю жизнь провела в США. Мама Айлин – Ян Гу – дочь китайского чиновника, главного электрика Министерства жилья, городского и сельского строительства КНР.

Про отца Айлин мало что известно: мать воспитывала девочку одна, в китайских медиа говорят, что он был американцем и выпускником Гарварда, но сама спортсменка предпочитает ничего не рассказывать о нем.

Ян Гу изучала химию и биохимию в Пекинском университете, потом переехала в США – поступила в магистратуру в Обернский университет. Мама олимпийской чемпионки продолжила обучение в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке, а потом поступила в Стэнфорд – в Высшую школу бизнеса.

Сейчас Ян Гу – бизнесвумен, у нее собственная компания, занимающейся инвестициями в Китай. А в какой-то момент работала инструктором на горнолыжном курорте рядом на озере Тахо. Так что любовь к лыжам у Айлин от мамы – девочку впервые привели кататься с горы в 3 года.

Несмотря на то, что Айлин всю жизнь прожила в США, она свободно говорит на мандаринском диалекте китайского. И каждое лето ездит в Пекин к родне. В инстаграме девушки часто мелькает бабушка.

Для Китая Айлин – важный государственный проект. Ее перехватили у сборной США

Айлин уже в 15 лет входила в сборную США по фристайлу – и не просто подавала надежды. В 2019-м она победила в слоупстайле на этапе Кубка мира. Американские тренеры изначально рассчитывали на Гу на Олимпиаде-2022.

Но буквально спустя несколько дней после первой победы, Айлин в Пекине позировала на фотографиях рядом с главой КНР Си Цзинпинем. В форме сборной Китая. Правительство страны сделало девушке предложение – выступить на играх под флагом родины ее матери. Как вы уже догадались, Айлин его приняла.

«Я горжусь, что буду представлять Китай на Олимпиаде-2022 в Пекине, – написала девушка в главной китайской соцсети Weibo. – Я надеюсь, что через увлечение экстремальными видами спорта люди США и Китая смогут лучше понять друг друга, наладить контакт и подружиться».

Про мироощущение Айлин говорит так: «Когда я в США, я – американка. Когда я в Китае – китаянка». Правда, к девушке есть вопросы по поводу паспорта. Дело в том, что законы КНР запрещают двойное гражданство. Но сама Гу не отвечает на вопросы по этому поводу.

Издание The Economist говорит, что Айлин – важный государственный проект для КНР. В стране рассчитывают, что она привлечет других спортсменов с китайскими корнями выступать за родину предков. Особенно, в зимних видах спорта.

А пока Айлин и ее мама старательно уходят от неудобных вопросов про политику в интервью. New York Times хотела побеседовать с Ян Гу перед Олимпиадой, но женщина выдвинула ряд условий: никаких вопросов про политические отношения КНР и США и возможность внести правки в статью перед публикацией. NYT отказались.

«Я всего лишь исполняю трюки в 22-футовой снежной структуре в форме буквы U. Это не политика. Это лишь попытка проверить предел человеческих возможностей. И это объединяет людей», – вот позиция самой олимпийской чемпионки.

Айлин – востребованная модель: лицо автомобилей, косметики и сантехники

Переходим к самой красивой части поста. Ведь успехи в спорте – не единственное, чем может похвастаться Айлин. Сейчас она – одна из самых востребованных моделей в мире. У нее контракт с агентством IMG Models, с которым сотрудничают Кейт Мосс, Мила Йовович, сестры Хадид.

Айлин сотрудничает с самыми узнаваемыми брендами мира: Tiffany’s, Victoria’s Secret, Louis Vuitton, часы IWC.

Девушка регулярно попадает на обложки модных журналов.

Иногда даже в спортивном образе.

Традиционные для фристайлеров бренды тоже есть – Adidas и Red Bull.

У Гу не только потрясающие внешние данные, но и имидж умницы и спортсменки. И, что немаловажно, большая популярность в Китае и Азии. Девушка уже стала официальным лицом машин Cadillac, косметики Estee Lauder и сантехники Kohler в Китае.

Помимо этого у нее есть контракты с китайскими компаниями. Кофейня Luckin Coffee, Банк Китая, China Mobile и China Unicom. Айлин красовалась на обложке китайских версий Elle, Marie Claire, GQ и Vogue.

У Гу почти полмиллиона подписчиков в инстаграме, больше 100 тысяч в TikTok и около полутора миллионов – на Weibo.

Осенью Айлин активно готовилась к Олимпиаде – сборы в Австрии и Швейцарии. Но тренировки прерывали ради моды. В сентябре спортсменка отправилась на неделю моды в Нью-Йорке.

Попала девушка и на ежегодный модный бал Met Gala, где все щеголяют интересными и необычными нарядами. Гу – не исключение.

В октябре Айлин прямо из Швейцарии на частном самолете полетела в Париж, чтобы поучаствовать в мероприятии Louis Vuitton в Лувре.

И ведь это не помешало ей удачно выступить на Олимпиаде!

И это еще не все: она отличница (ее приняли в Стэнфорд), играет на пианино, а New York Times опубликовал ее эссе

Про спорт и красоту уже поговорили. Но ведь Айлин еще умница и отличница. Мама не давала будущей чемпионке забивать на образование – приходилось совмещать с занятием фристайлом.

Получилось неплохо. Айлин закончила школу при университете Сан-Франциско. Стоимость года обучения в этом заведении – 54 тысячи долларов. Но оно того стоило. Китайские медиа пишут, что Гу сдала SAT (Scholastic Assessment Test – американский аналог ЕГЭ) на 1580 баллов из 1600 возможных. Это выдающийся результат – в 1% лучших.

В декабре 2020-го Айлин поступила в Стэнфорд – явно хотела пойти по стопам мамы. Когда Гу получила письмо из университета, то расплакалась.

«Это мечта! Я с 6 лет мечтала учиться в Стэмфорде. Это единственная мечта, которая со мной дольше, чем участие в Олимпиаде. Мне приходилось тяжело работать, чтобы балансировать между школой и лыжами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲 (@eileen_gu_)

Айлин на год отложила поступление, чтобы подготовиться к Олимпиаде. В Стэнфорд она пойдет следующей осенью.

А пока девушка всего-то написала отличное эссе для New York Times – перед Олимпиадой рассказала про страх.

«Для нас биологически нелогично подвергать себя риску. И хотя мы прилагаем все усилия для того, чтобы физически подготовиться, никакая метафорически предохраняющая практика не сравнится с неумолимым снежным склоном, который устремляется нам навстречу после того, как нас крутой трамплин подбрасывает нас в воздух.

Вместо того, чтобы игнорировать страх, мы строим с ним уникальные взаимоотношения – через развитие глубокого чувства самосознания и умения просчитывать риски. Работа начинается с визуализации»

Все еще сомневаетесь в талантах Айлин? Она еще и на пианино играет!

Айлин рассчитывала завоевать на Олимпиаде в Пекине три золотых медали – с этой точки зрения серебро в слоупстайле как будто неудача.

Но на самом деле – тоже супер.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Sean M. Haffey; instagram.com/eileen_gu_; redbull.com