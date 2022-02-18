«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду

На Олимпийских играх наши биатлонисты, увы, не очень результативно бегают масс-старты, которые закрывают соревновательную программу. Последний раз медали брали Евгений Устюгов (золото) и Ольга Зайцева (серебро) – в далеком Ванкувере-2010. С тех пор – пустота. Видимо, к последним гонкам сил уже не остается.

Ближе всех сегодня к медали подобралась Кристина Резцова – 5-е место с шестью промахами (в порывистый ветер – не так уж и плохо).

У Кристины получилась очень ровная и стабильная Олимпиада, боролась почти в каждой гонке – 9-место в индивидуалке, 6-е – в спринте, немного выбивается пасьют (26-е место), но там у Резцовой случился форс-мажор – сильная невралгия.

– Я полночи не спала, потому что просыпалась от того, что мне стреляет в шею. Вчера был такой тест, что мне нужно было резко сдать ноги в колени, а я вместо того, чтобы сдать ноги, сильно в кушетку дернула, и у меня просто защемило лопатку.

Итог Резцовой в Пекине – две командные медали: серебро в эстафете и бронза в миксте. Игры, как и весь сезон, точно пролетели не зря, но в личных гонках Резцова могла больше. Что не получилось?

***

– Очень много мыслей об этой Олимпиаде. Для меня она под названием «Статистика вещь упрямая»: какими у меня были результаты в сезоне, здесь вообще ничего не поменялось – ни в лучшую сторону, ни в худшую.

Что касается эстафет и личных гонок – я сделала абсолютно все, что делала два месяца на Кубке мира.

– То есть тут все справедливо?

– Да, правда, все максимально справедливо, и я этим удовлетворена.

Первая Олимпиада – это всегда такие качели: сможешь – не сможешь, настроишься – не настроишься? Но если не считать первую гонку – смешанную эстафету – то на Олимпиаде я была очень спокойна. Это помогло мне выступить так, как я выступала на этапах Кубка мира.

Да, в каждой гонке чуть-чуть не хватало, но так и весь год. У меня за сезон всего одна личная медаль, и много где не хватало чуть-чуть. Поначалу меня это расстраивало, но сейчас я точно знаю, что нужно сделать, чтобы в будущем более чем хватило.

– Россия здесь лидер по количеству 4-х мест – много кому по чуть-чуть не хватает. Почему так?

– Когда нечего посчитать, давайте посчитаем 4-е места. Но у нас и 5-х, и 6-х достаточно. Это стереотип, что России чего-то не хватает.

– Перед Олимпиадой ваша мама говорила, что будет довольна бронзе. У вас бронза и серебро – сами довольны?

– Да. Конечно, амбиции очень высокие. Я, когда ехала сюда, чувствовала детский максимализм: я хочу – и золота, и всего, и побольше.

Но когда начинаешь обдумывать все то, что произошло, то можно считать: две медали – отличный результат. И они были добыты не случайно, а в борьбе – что первая, что вторая. Я считаю, это очень заслуженный и достойный результат для первой Олимпиады.

– Олимпиада – это мечта детства. То, о чем мечталось, совпало с реальностью?

– Когда мечтаешь об Олимпиаде до дебюта там, то это первое представление – о единорогах и радуге, все сказочно и замечательно.

Потом приезжаешь сюда и понимаешь: тут на самом деле все по-серьезному, напряжение максимальное. И вот сейчас, когда это напряжение уходит, ты понимаешь, что Олимпиада превзошла ожидания. Ты мечтал – а случилось гораздо лучше.

Эта буря эмоций накапливалась с каждым днем, что сейчас внутри такой ураган!

– Ходит много историй о том, как все устроено в женской команде. Могли бы поделиться, как и с кем работает Шашилов и как вы видите следующий сезон?

– Давайте не будем, я от этого воздержусь – это неправильный вопрос.

– Но к следующему сезону хотелось бы готовиться так же, как к этому?

– Наверное, да. Единственное, мне бы хотелось, чтобы у меня был тренер по стрельбе, который постоянно бы меня контролировал.

Сейчас, общаясь за прошлое, мы понимаем и отдаем себе отчет, что по стрельбе мы практически не сдвинулись с места двухгодичной давности. Просто я прибавила ходом. С теми же промахами я борюсь за более высокие места, чем тогда. А чтобы быть на уровне лидеров, нужно и стрелять на уровне лидеров.

Что касается самой организации подготовки, то да – этот сезон мне очень понравился. Но стоит подумать, как, с кем лучше работать над стрельбой. Может, более на пользу пойдет работать в команде. Пока не знаю

– Телефон Зигфрида Мазе есть?

– У меня есть у кого его узнать. Могу просто к Зигфриду подойти, спросить.

– Некоторые спортсмены говорят, что журналисты им мешают – и лучше не общаться, потому что будет хуже. Вам не мешают?

– Есть люди, которые впитывают все. А я с вами поговорила, ушла и забыла, какие вопросы вы мне задавали. Не в обиду, конечно – я к тому, что в голове держу только то, что мне нужно и важно.

Я прекрасно понимаю, что общение с вами – это для народа. Все люди, которые за нас болеют, все читают, смотрят интервью. Я считаю, что нужно правильно общаться с журналистами.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Масс-старт

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40.18,0 (4)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15,3 (4)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,9 (4)

4. Маркета Давидова (Чехия) – 53,4 (4)

5. Кристина Резцова (Россия) – 1.11,0 (6)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.56,3 (6)...

20. Ирина Казакевич (Россия) – 3.16,6 (7)

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji; РИА Новости/Алексей Филиппов