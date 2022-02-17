7:1 со шведами – последняя победа сборной СССР на Олимпиадах. Тихонов впервые радовался как ребенок

Денис Романцов – о хоккее в Калгари-1988.

Планируя собрание перед матчем со Швецией, Виктор Тихонов написал в дневнике: «Доля советских хоккеистов такая – все соперники играют против нас лучшие матчи. Страстно, со злостью, не жалея себя. Мы не имеем права на расслабленность, на успокоенность, на недооценку соперника… Нужно терпеть боль, не отвечать, не показывать, что больно.

Не заводиться и не удаляться!

Надо быть готовыми к тому, что шведы будут стремиться вытащить из нас силы и гасить командную скорость за счет прессинга в средней зоне, постоянных столкновений и обхватов».

У наших был зуб на шведов за ЧМ-87

В Калгари шведы прилетели действующими чемпионами мира. Той победы они ждали 25 лет и добились ее скандально. «В середине 80-х поменяли систему, чтобы скинуть сборную СССР с первого места, – жаловался мне защитник Василий Первухин. – Сначала 8 команд играли в один круг, а затем первые 4 начинали с нуля. Обиднее всего было в 1987-м в Вене. Мы не проиграли на турнире ни одной игры (8 побед, 2 ничьих), но стали вторыми».

Да-да, а первыми – шведы с 3 поражениями и 2 ничьими. Фокус в том, что к последнему туру команды Тихонова и Сандлина подошли вровень – по две ничьих в двух матчах второго этапа. Золото брал тот, кто крупнее побеждал в последнем туре: СССР до середины третьего периода проигрывал Чехословакии с молодым Гашеком, но вырвал победу 2:1, а наш конкурент уничтожил – 9:0! – Канаду, до этого дурака не валявшую (0:0 и 2:3 с нашими и 3:4 со шведами в первом раунде).

«Лучшим игроком турнира все равно признали Крутова, но он так расстроился, что выкинул бумажку, торчавшую из кубка – решил, что это какая-то грамота, – рассказал мне массажист советской сборной Олег Кученев. – Я ее подобрал и протянул переводчику. Оказалось, это был купон от фирмы Fuji на 30 тысяч марок. Ребятки так затоварились, что в автобусе, отъезжавшем в аэропорт, некуда было впихнуть баулы – все было заставлено электротоварами».

Из-за второго места на ЧМ-87 Тихонов лишился многолетнего помощника

Шведское чемпионство аукнулось второму тренеру. «Наши спортивные чиновники жаждали крови, – вспоминала вдова Тихонова Татьяна Васильевна. – Нужно было кого-то наказать. Виктора они убрать не могли, и назначили виноватым Юрзинова. Его отстранили от сборной. И потребовали от Виктора, чтобы он взял другого помощника». На Кубке Канады-1987, где наши до финала проиграли только шведам, Тихонову ассистировал уже Игорь Дмитриев из «Крыльев» – инициатор первого легального отъезда нашего хоккеиста в НХЛ.

Как и Юрзинов, Дмитриев получал в сборной малоприятные задания. Например, когда Тихонов злился на судейство Кохарски в финале Кубка Канады-1987: «Скажи им, что больше мы сюда не приедем!»

Или перед Олимпиадой-1988:

«За несколько дней до отлета в Калгари к Васе Первухину подошел второй тренер Дмитриев и сказал: «Можешь ехать домой». И все! – возмущался Вячеслав Фетисов. – Старший тренер [Тихонов] не соизволил произнести даже несколько добрых слов человеку, 10 лет носившему форму сборной».

Как и Юрзинов, Дмитриев убеждал Тихонова отказаться от Александра Кожевникова. Тот вообще-то был лучшим бомбардиром «Крыльев» в олимпийском сезоне, но Дмитриев, по словам Кожевникова, настаивал, чтобы единственным делегатом его команды в сборной был Немчинов. И не убедил.

За три дня до Олимпиады Тихонов поставил Кожевникова к Могильному и Черных в выставочной игре с Канадой, а после поражения 2:3 написал в дневнике: «Невозможно выиграть матч без синяков. Кожевников испугался! Все время останавливался, не шел в обводку. Уходил от столкновений».

И все же форвард «Крыльев» сыграл на Олимпиаде два матча (больше не дала травма колена) и набрал 1+1 в матче с Австрией.

Основным на Олимпиаде стал третий вратарь

Кроме Кожевникова, Тихонов взял в Калгари 14 армейцев, 4 динамовцев, Бякина из Свердловска, Мыльникова из Челябинска, Черных из Воскресенска и рижского вратаря Самойлова, вспоминавшего: «Подготовка к Олимпиаде началась еще летом 1987-го, когда мы сели на сборы в Новогорске (это не мешало играть в чемпионате страны, остановленном за месяц до Олимпиады – Sports.ru). Семейных москвичей распускали на выходные по домам, а приезжие месяцами сидели в Подмосковье. За полгода, что мы готовились к Играм, дома я ночевал лишь 6 или 7 ночей. И в этой ситуации не взять золотые медали было просто не правильно».

В Риге Самойлов конкурировал с Ирбе и Наумовым, а в сборной – с Мыльниковым и Белошейкиным, который летел на Игры основным вратарем, но порвал кресты на тренировке перед выставочной игрой с Канадой. Тихонов неожиданно заменил его Мыльниковым, хотя тот после травмы колена на раскатке в Киеве пропустил три месяца и радовался уже тому, что отцепили не его, а Юрия Шундрова из «Сокола».

«До Олимпиады Мыльников большой практики не получил, – говорил Фетисов. – Пришлось затянуть оборону потуже, в кулак. Сыграл Серега очень сильно. Собранно и уверенно. Чувство, что вратарь не подведет, передается команде.

Что значит «потуже в обороне»? Допустим, обороняются крайние нападающие. Можно это формально делать, а можно с душой. И естественно, все это ощущается партнерами. Если ты помог в обороне, значит, и защитники, и центральный нападающий в чужой зоне подсобят. Я [раньше] не видел, например, чтоб Ларионов ложился под шайбу — а здесь это было».

В Калгари забивал нападающий, год назад игравший в первой лиге

Половину из четырех олимпийских шайб Ларионов забросил в решающей игре со шведами. Обе – в большинстве, после удалений форварда «Лександа» Юнаса Бергквиста, через полтора года игравшего в «Калгари» с Макаровым и Пряхиным.

Второй гол Ларионова шведам

«Что пятерка Ларионова творила в большинстве – не передать словами. Не случайно после Олимпиады посыпались предложения из НХЛ. Заокеанские журналисты называли Крутова, Ларионова, Макарова, Фетисова и Касатонова Green Line — из-за цвета их тренировочных маек», – вспоминал Александр Черных.

Как и Мыльников, Черных сомневался, что попадет в сборную. В середине 80-х он не пригодился Тихонову в ЦСКА и за год до Олимпиады играл в первой лиге за калининский СКА МВО – с вратарем Алексеем Червяковым, который рассказал мне: «Никогда не видел, чтобы Сашка потел. Всегда сухой. К тому же не игровик – в футболе ни в зуб ногой. Зато в хоккее – профессор. Без финтов и мощного броска, но ситуации на льду просчитывал гениально – будто компьютер в голове. Рядом с Черных раскрывались все, с кем он играл.

Например, Дима Квартальнов. Сначала-то он был летающей болванкой. У старшего брата Андрея – сильные руки и голова, а у Димы – ничего, кроме шального бега и сумасшедшего броска. А Сашка научил его играть в хоккей».

Вернувшись в 1987-м в «Химик», Черных превзошел по результативности не только братьев Квартальновых, но и Валерия Брагина. За три месяца до Олимпиады Тихонов вызвал Александра в сборную на турне по Чехословакии – вместо травмированного Ларионова.

«Фетисов подъезжает: «Ни о чем не думай. Просто клюшку на лед ставь. Мы в нее попадем», – говорил Черных Кружкову с Голышаком. – Начинается игра, клюшка у дальней штанги. Щелк – в воротах! Я даже посмотреть на нее не успел. Со мной как со стенкой сыграли. Потом сколько голову ни поднимал – Крутов и Макаров всегда свободны. Сзади Фетисов набегает. Это какой-то запредельный уровень хоккея!»

На Олимпиаде Черных забил по шайбе Австрии (8:1) и ФРГ (6:3). Со шведами он сыграл в тройке с Ломакиным и Могильным, который через год сбежал из сборной накануне отъезда со шведского ЧМ.

Черных же после Стокгольма попал в аварию. «Была свадьба сестры, он поехал с кем-то наперегонки и улетел в кювет, – говорит Червяков. – Из пяти человек, сидевших в машине, Черных пострадал больше всех. Недели две лежал в коме. Стоял на грани жизни и смерти. Из больницы вышел полумертвым. Одна половина тела отставала от другой. Пытался вернуться в хоккей, но не получилось. Тренировал детей, возглавлял спорткомитет Воскресенска. В силу своего ума он очень бескомпромиссный и неуживчивый».

Фетисова выбрали знаменосцем, но Тихонов не пустил его на церемонию открытия

Немцам на Олимпиаде Черных забил с паса Фетисова. Тот вспоминал, что перед Играми услышал от Вячеслава Колоскова, который управлял советским хоккеем и стоял на матчах с Тихоновым и Дмитриевым: «Мнение в руководстве такое – если выиграете Олимпиаду, то ты первый поедешь». До отъезда в НХЛ было еще далеко, а для начала Тихонов не отпустил Фетисова, выбранного знаменосцем сборной, на открытие Олимпиады.

Тремя днями ранее (после товарищеских 2:3 от Канады) Тихонов написал в дневнике: «Касатонов и Фетисов очень тяжелые. Много таскают шайбу. Близко подпускают к себе канадцев. Ошибаются в пасе. «Когда надо будет – сыграем» – опыт многих поколений не подтвердил это. Мы готовились и приехали на Олимпийские игры бороться за 1-е место. Весь уклад жизни должен быть подчинен этой цели.

1. внутренняя самодисциплина

2. высокий уровень сознания

3. максимальная собранность и отдача в игре

4. проявление характера

5. самоотверженность (брать огонь на себя, ловля шайбы, пробиваться к воротам, останавливать соперника своим телом)

6. максимальная концентрация в любом отрезке игры

Это надо выполнять всем неукоснительно как приказ нашей Родины, советского народа. В каждом матче – побеждать. За нашу отчизну!!!»

После этого и Норвегию в 1-м матче Олимпиады, и Канаду в 6-м наши разгромили 5:0.

«Могло получиться так, что я бы опоздал на игру [с Норвегией], и Тихонов не разрешил мне отправиться на церемонию, – сообщил Фетисов в мемуарах. – По его мнению, игра предстояла важная, самое главное, как он говорил, — задать тон. Признаюсь, я был раздавлен». В то же время Фетисов последовал своему же совету, процитированному Черных: «Братцы, сейчас главная цель – Олимпиада. Все лишнее в сторону».

В Калгари Фетисов уступил в результативности только Крутову, а второе место поделил с Ларионовым. Именно Фетисов открыл счет в матче со шведами – уже на 26-й секунде.

Советские чиновники ругали наших за победу над чехами

За 5 дней до Швеции Крутов забросил с паса Фетисова нашу четвертую шайбу в ворота Чехословакии. Но советская сборная не успокоилась и победила 6:1 (до последнего тура мы никому не забивали меньше пяти). Тихонов похвалил команду за эталонную собранность, а потом услышал диалог спортивных чиновников и отразил его в дневнике:

«Сысоев – Колоскову: «Очень расстроен был победой сборной СССР над ЧССР. Еще поговорим в Москве». Гаврилин – Колоскову: «Дорого продаете игру с ЧССР. Чехи – совсем нулевые проиграли, выиграли с трудом у команды США».

Это кощунство!!! Колосков – Гаврилину: «Вы поднимитесь к ребятам и скажите, что они обыграли очень слабую команду. Посмотрите на травмы, рассечения (Быков) сотрясения мозга (Семенов), повреждения позвоночника (Яшин). Многие играют с травмами (Кравчук, Каменский, Быков, Ларионов».

«Зачем я пойду к ним!» – сказал Гаврилин».

В игре со шведами Семенов с паса Яшина зафиксировал финальный счет 7:1. Перед этим динамовцы уже забросили по шайбе.

Первый гол Семенова шведам

Автор двух голов шведам пропустил Олимпиаду-84 из-за того, что слишком резко снял майку

Анатолий Семенов ждал той победы 8 лет – потому что пропустил Олимпиаду в Сараево.

«У меня были все шансы туда полететь, если бы не плечо, – вспоминал динамовец. – Ведь рецидив случился, как назло, буквально за неделю до отъезда. Плечо было сломано по ходу сезона. Восстановился, все было в порядке. Но не хватило времени, чтоб его как следует закачать.

И вот сижу в раздевалке после тренировки, снимаю майку двумя руками через голову, и вдруг слышу: хрум! Опять плечо вылетело. Тут Юрзинов заходит в раздевалку, а я весь белый. Он мгновенно все понял: «Плечо?» Я только кивнул.

Тренер разворачивается и уходит. А я понимаю, что Олимпиада пройдет без меня. Да и куда меня брать? Любое столкновение – сразу вылечу и команду подведу. Травмы меня постоянно преследовали.

После Олимпиады-1984 еще и сухожилие перерезал. Шесть месяцев пропустил. Самая тяжелая моя травма. Сперва она, потом ключица. Поэтому в 88-м после победы в Калгари радость была сумасшедшая».

Перед Олимпиадой-88 Тихонов написал заявление об уходе из сборной

На установке перед Швецией Тихонов потребовал выиграть первый период 3:0. Но после раннего гола Фетисова Стельнов удалился за задержку, и форвард «МОДО» Сандстрем сравнял. Чтобы выполнить тренерское задание, пришлось забивать еще три – Ларионову, Яшину и Каменскому хватило для этого ста секунд.

Во втором периоде ограничились голом Семенова, но и при счете 5:1 Тихонов нашел недочеты: «Могильный растерялся. Много стал ошибаться в обводке, в передачах. Макаров не играет в полную силу».

После третьего периода стало не до записей.

«54-я минута решающего матча СССР – Швеция. Яшин и Семенов разыграли очередную комбинацию, и счет увеличился до 7:1. И вдруг в этот момент Тихонов, обычно скупой на эмоции, радостно подпрыгнул, победно вскинув правую руку, и, может быть, впервые за несколько последних месяцев засмеялся от души, – писал журналист Геннадий Ларчиков. – Искренняя, по-детски непосредственная радость объясняется, на мой взгляд, не только второй в его жизни победой в Олимпийских играх.

Это была победа его Дела, выстраданного бессонными ночами. После игры со шведами Тихонов назовет турнир в Калгари самым трудным в его 10-летней работе со сборной. Тихонов, по-моему, имел в виду не только саму Олимпиаду, но и сложный период и в его личной жизни, и в жизни команды накануне Игр.

Причиной тому — осечки в ЧМ-87 и Кубке Канады, неожиданный проигрыш «Приза «Известий». Нашлось немало специалистов, надеявшихся на неудачи в Калгари, что, по их мнению, могло привести к замене главного тренера. Сегодня уже можно сообщить, что перестановки в руководстве сборной едва не произошли еще до отъезда на Олимпиаду. Причем инициатором выступил сам Тихонов, написавший заявление об отставке по собственному желанию. К счастью, руководители Госкомспорта, понимая, что лучшего тренера, чем Тихонов, для сборной не найти, отставку не приняли».

По словам Татьяны Тихоновой, главному тренеру навязывали другого помощника: «Из московского «Динамо» (видимо, Юрия Моисеева – Sports.ru). Но Виктор категорически отказался. Сказал, что они с Игорем Дмитриевым справятся. И никого вместо Юрзинова не надо».

Журналисты Евгений Богатырев и Александр Нилин в книге «Хроника одной победы» добавили: «В общее сознание Юрзинов вошел как «человек Тихонова», правая (и жесткая) рука его в сборной... «Мы бы в Калгари не выиграли, – утверждали игроки звена Ларионова, – если бы Юрзинов оставался вторым».

Юрзинов, конечно, вернется и выиграет с Тихоновым следующую Олимпиаду – но уже не со сборной СССР.

После финальной вечеринки потеряли второго массажиста и одежду Фетисова

После 1:7 шведы узнали, что против финнов – их конкурентов в борьбе за серебро – Тихонов в последней игре хочет выставить второго вратаря Самойлова и пригрозили жалобой в МОК. В итоге снова вышел Мыльников, но финны все равно победили 2:1 и стали вторыми, а Самойлов утешился тем, что заработал в Калгари наравне с остальными игроками.

«Каждый игрок получил 6 тысяч канадских долларов, – вспоминал Виталий. – Сумма для советских хоккеистов сумасшедшая. К тому же ко мне обращался один из советских эмигрантов – просил продать роскошную серую шубу, которую выдавали членам советской делегации. Я согласился, и уступил ее за тысячу долларов. Купил жене меха, а в машину поставил супермодную по тем временам магнитолу, которую где-то «пробил» Вячеслав Фетисов».

«Последняя игра закончилась поздно, – рассказывал мне массажист Олег Кученев. – Когда мы доделали свои дела в раздевалке, автобус в олимпийскую деревню уже не ходил. Пошли пешком. Я стал танцевать с хоккеистами, а второго массажиста Серегу Чекмарева, жившего со мной в номере, потерял из виду. Проснувшись после праздничной ночи, я стал будить Серегу, но обнаружил, что в его кровати спит Игорь Ларионов. Чекмарева-то в итоге отыскали, а вот одежду Славы Фетисова так и не нашли. Улетать ему пришлось в трусах и шубе».

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Фред Гринберг, Юрий Сомов, Сергей Гунеев