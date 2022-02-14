Эстафета биатлонистов, Валиева, Щербакова и Трусова начинают, шансы в коньках и бобслее. Большой день Олимпиады-2022 – Live

• Эстафету биатлонистов нам как будто специально придвинули к утру, чтобы полноценно ею насладиться, а потом хватило сил и эмоций на второе главное событие дня. Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов – банда, которая способна на все: в том числе на любую медаль. Обратите внимание: старт в 9:30 – но все так же на России 1 с Дмитрием Губерниевым

• Короткую программу в женском фигурном катании мы и так-то ждали невероятно – как одно из главных событий всей Олимпиады, а уж теперь! Камила Валиева будет еще и первой из наших – под 26-м номером, в 16:52. Через одну участницу после – дуплетом Александра Трусова (17:05) и Анна Щербакова (17:12). Все на Первом

• Конькобежцы, самый медальный вид всей Олимпиады, пока принесли России немного – и вот сразу два шанса: командные гонки. И женщины, и мужчины в полуфиналах – если выиграть, точно медаль, если не получится (девушки с японками и бороться не сильно собираются) – погоня за бронзой. 1/2 финала – с 9:30 на Матче, финалы – через пару часов

• Бобслеист Ростислав Гайтюкевич и сам удивился, что закончил две попытки на 3-м месте. Еще бы две такие же – будет бронза. Правда, ближайший соперник всего в пяти сотых – у Ростислава есть Алексей Лаптев, он поможет разогнаться и всегда будет рядом. В 15:15 третий раз, в 16:50 – четвертый, все на Матч Арену

• Рано утром, в половине пятого, время летать для Анастасии Таталиной – это финал слоупстайла на Матч Стране и ее вторая попытка за что-то зацепиться после неудачного биг-эйра

• Еще раньше – керлинг! Цените ледовых шахматных партий, ваше внимание в 4 утра: у мужчин матч с Норвегией (Игра), а в 15 потом – с Канадой (Страна). Надо выигрывать оба, чтобы пробиваться в полуфинал (а все остальное в их турнире равно вылету). У девушек в 9 утра – китаянки (Игра), но их задача – прибавить к притягательным улыбкам хоть одну победу, чтоб не уезжать со стыдным нулем