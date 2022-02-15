«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде

Катастрофа Эдуарда Латыпова на финальном рубеже олимпийской эстафеты в Пекине – на лице (спрятанном за рукавичкой) стрелкового тренера Максима Максимова.

На подходе к рубежу Эд вез преследователям бездну – минуту, позволяющую работать с запасом. Но стойка рассыпалась: после пары промахов Латыпов завис, задышал и совершенно потерял ритм.

Итог: 5 промахов (2 мишени остались незакрытыми), а также худшее время на стрельбе среди всех участников – 1 минута 27 секунд. Вперед проскочили норвежцы, уступавшие нам по ходу гонки свыше полутора минут, и французы. У России – бронза, которой не получается радоваться.

Максимов, всегда охотно идущий на контакт, вежливо, но твердо ушел от общения. Правда, ответ на самый главный вопрос – что это было??? – все же дал: «Я откажусь от комментариев, че тут говорить? Затрясло ребенка».

Старший тренер Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ» разобрал ошибку: «Это уже второй случай на Олимпиаде, когда Латыпов проигрывает в борьбе за золото, конечно, есть риск, что начнутся комплексы у человека. Не знаю, что скажу Эдику. Надо промолчать или поддержать.

Конечно, сработала психология. Надо было переждать порыв, первые два промаха как раз из-за него случились. Дальше перестоял и потерял уверенность. Видимо, уже коленки задрожали. В жизни все бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было».

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency; кадр трансляции «Матч ТВ»