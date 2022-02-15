Пожалуй, еще ни один прокат так не рассматривали под микроскопом, как выход на пекинский лед Камилы Валиевой в личном турнире.

Итак, 15:38 по московскому времени (21:38 по Пекину), дворец Capital Indoor Stadium, последняя разминка и девушка в фиолетовом платье, которая пережила на этой Олимпиаде весь спектр эмоций – от обожания и восхищения во время командного турнира до удручающих новостей о допинге, временном отстранении и суда.

Валиеву все-таки допустили, но с оговоркой, что обвинения до сих пор не сняты, – впереди основные разбирательства, и дело может растянуться на месяцы / годы.

МОК уже заявил, что пока не будет вручать медали (если Камила займет призовое место), перенесет все церемонии награждения и, вероятно, не пригласит фигуристку на традиционный гала-вечер.

Как спокойно кататься, когда идет такой массированный натиск со всех сторон? Валиева с трудом, но справляется.

Мы составили таймлайн, возможно, главного выступления Камилы в жизни.

До разминки: два падения с акселя на тренировке и нервное ожидание

Так она готовилась к выходу на лед – с утра в прогоне короткой программы дважды упала с тройного акселя. Затем зал и хореография:

До выхода на разминку – несколько минут:

Последние приготовления, слева Александра Трусова:

Разминка: напутствия Тутберидзе и овация трибун

Первые шаги, в ожидании представления участников:

Зал, вопреки ожиданиям зарубежных СМИ, встретил Валиеву овацией. На трибунах висели российские флаги – болельщикам проносить их не запрещено:

Группа поддержки из тренеров, на первом плане – Сергей Дудаков, который отвечает как раз за технику:

Крупный план тренеров (слева направо): Глейхенгауз, Тутберидзе и Дудаков.

До выхода на лед была крайне сосредоточена, сделала два круга по периметру, через 15 секунд сняла олимпийку и попробовала исполнить пару прыжков.

Прокат: пожалуй, самый нервный и дерганый, ошибка на элементе ультра-си и, конечно, слезы

Камила катала после американки Карен Чен, у которой прокат совсем не получился. Вот выход на лед:

Композиция, под которую выступала Камила, называется In Memoriam, в переводе с латыни – «В память», автор музыки Кирилл Рихтер. Эту программу фигуристка посвятила бабушке, которая ушла из жизни в 2019-м.

«Она написана в память о всех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет. Каждый раз, когда я ее исполняю эту пьесу на концертах, то прошу зрителей вспомнить людей, которые очень много значили для них. Это всегда очень трогательный момент», – уточнял Рихтер.

Прокат получился нервным, дерганым, что нехарактерно для плавных и искусных движений Камилы. Было заметно, что она сильно нервничает и волнуется.

Главный момент, за который судьи снизили оценки – степ-аут на тройном акселе. Том самом элементе ультра-си, который у Камилы в этом сезоне получался без проблем.

Зал встретил выступление Валиевой овацией, а фигуристка расплакалась:

После проката: объятия с Этери и 0 слов в микст-зоне

Слезы сменились улыбкой после того, как Тутберидзе что-то объяснила Валиевой до выхода в кисс-энд-край:

Итоговая оценка – 82,16. Уверенное первое место, несмотря на серьезную помарку. В микст-зоне Валиева не сказала ни слова. Возможно, сейчас не время объясняться.

Послезавтра, 17 февраля, – произвольная программа, где Камила вновь будет фаворитом. Она опережает Анну Щербакову меньше чем на 2 балла, японку Каори Сакамото – на 2,5 балла, а Александру Трусову – на 7,5 балла.

Фото: REUTERS/Evgenia NovozheninaEvelyn HocksteinAleksandra Szmigiel; 1tv.ru