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От редакции: это гигантская работа нашего блогера, в ней до деталей разобран весь состав ЦСКА. Мы просто приглашаем вас оценить, а если понравится содержание и масштаб – поставить плюс и подписаться.

В прошлом сезоне команда Владимира Федотова достаточно неожиданно заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата и сумела выиграть Кубок России (в финальной встрече «армейская» дружина переиграла футбольный клуб «Краснодар» в серии послематчевых пенальти).

Эти результаты были несколько неожиданными, при том учете, что у команды была глобальная перестройка, а на старте сезона крайне маленькая обойма игроков и несыгранный состав (перед стартом турнира сменился главный тренер – вместо Алексея Березуцкого был назначен Федотов, большинство легионеров покинули клуб, а на их место были приобретены новые, плюс появилось кучи необстрелянной, но при этом талантливой молодежи).

Назначение Федотова было явно самым успешным действием руководства «ЦСКА» за последнее годы, Владимир Валентинович прямо сейчас является одним из самых сильных российских тренеров, что он и продемонстрировал, поставив команде сильную, комбинационную игру, футболисты под его руководством явно играют более раскрепощено, а их сильные индивидуальные качества выходят на первый план.

Однако перед стартом этого сезона у клуба возникли проблемы (о них чуть ниже), и каким предстанет столичный коллектив в этом сезоне, понять пока достаточно сложно, но при этом можно быть уверенным в одном на сто процентов – в клубе явно рассчитывают, что команда выступит как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне.

* Про другие команды РПЛ Вы можете прочесть кликнув ниже на название коллектива (список будет пополняться с каждым новым выпуском нашего превью):

1) ФК «РУБИН» (КАЗАНЬ)

2) ФК «КРАСНОДАР» (КРАСНОДАР)

3) ФК «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

4) ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА)

5) ФК «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

* (В этом разделе собраны игроки, которые присутствовали в списках команды на тренировочных сборах, выходили на поле в товарищеских матчах, а так же недавние приобретения клубов с прицелом на основной состав).

Легенда «армейцев» Игорь Акинфеев по-прежнему в строю, и все так же показывает просто великолепную игру (за 29 сыгранных встреч прошлого розыгрыша чемпионата России он пропустил всего лишь 27 мячей, при этом в 10 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности).

За его спиной есть сразу несколько молодых талантливых вратарей, среди которых особенно выделяется 19-летний Владислав Тороп, с прошлого сезона регулярно получающий практику в матчах начальных стадий кубка России (всего на счету молодого игрока уже 12 встреч за клуб во всех турнирах).

Защита скорее всего не претерпит каких то особых изменений по сравнению с прошлым сезоном – справа всю бровку будет закрывать один из ключевых игроков команды Милан Гайич, слева же по-прежнему нет особых альтернатив номинальному полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову,

А вот в центре защиты у «красно-синих» сейчас настоящая беда – основные футболисты на эту позицию (а это Игорь Дивеев и Виллиан Роша) сейчас травмированы, а достаточно ярко проявивший себя в это межсезонье Илья Агапов, к сожалению, тоже не так давно отправился в лазарет команды.

Так что латать дыры в обороне Владимиру Федотову приходится совсем юными армейцами, Михал Рядно и Матвей Лукин все больше времени проводят на футбольном поле, где рядом с ними играет так же универсальный бразилец Мойзес.

И это еще отлично, что клуб все же решил ещё на один сезон переподписать своего ветерана Кирилла Набабкина, который может сыграть как в центре, так и на правой бровке.

В опорной зоне у команды есть три весьма качественных футболиста – серб Саша Зделар, чилиец Виктор Мендес и россиянин Максим Мухин, причем последнего Федотов иногда использует теперь и ближе к атаке.

Игра в нападении будет строиться через Ивана Облякова, Константина Кучаева и Федора Чалова, который при определённых задачах тренерского штаба будет играть оттянутого форварда или левого вингера.

Ну а на замену им есть целая плеяда перспективных игроков только недавно выпустившаяся из академии клуба – Никита Ермаков, Егор Ушаков, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк и Ярослав Арбузов.

Отдельно стоит упомянуть и о колумбийском легионере команды Хорхе Карраскале, который вроде бы как и его южноамериканский коллега Хесус Медина, клуб собирался покинуть (тот перешел в московский «Спартак»), однако пока никакого трансфера не произошло, и одного из лидеров армейцев прошлого сезона многие все еще ждут увидеть в форме «красно-синих».

В зависимости от схемы игры команды Владимира Федотова, будет меняться и состав нападения, но в любом случае Федор Чалов будет играть практически всегда – либо центрфорварда, либо в оттяжке под кем то из габаритных нападающих команды – Антоном Заболотным или Адольфо Гайчем.

Владимир Федотов родился 12 августа 1966 года в небольшом городском поселении Михайловск, что находится в Свердловской области, и именно с этим регионом и была связана большая часть игровой карьеры будущего тренера.

По меркам российского футбола Федотов был достаточно неплохим игроком, очень трудолюбивым и усердным на поле, поигравшим практически во всех значимых лигах России.

Основную часть своей карьеры Владимир Валентинович провёл выступая за футбольный клуб «Уралмаш» (ныне – «Урал»), в составе которого сыграл в общей сложности более 300 матчей в различных дивизионах России (причём приходил он в этот клуб аж 4 раза в своей карьеры).

В Екатеринбурге Владимир Валентинович и завершил свою футбольную карьеру, а перед этим помог выбраться своему родному клубу из 3-го дивизиона во 2-й.

После того как он повесил бутсы на гвоздь, здесь же плавно перешел и на тренерскую работу в структурах клуба, где за семь последующих лет Федотов кем только не был – и ассистентом тренера, и исполняющим обязанности главного, и селекционером, но самое главное, что именно здесь он попробовал себя в роли наставника главной команды, возглавляя клуб с июля 2009 по май 2010.

Ничем особенным это правление на капитанском мостике «Урала» не закончилось, можно разве что отметить странный ничейный синдром команды под его руководством (14 ничьих в 27 встречах чемпионата).

Затем в его карьере были непродолжительные отрезки в командах «Металлург-Кузбасс», который он вывел из 2-го дивизиона в первый (ушел из клуба из-за сильно ухудшившегося финансового положения команды) и любительской «Синаре».

Ну а далее Федотов вошёл в тренерский штаб тогда еще «Газовика» из Оренбурга, клуба, во многом благодаря которому он и сделал себе в дальнейшем имя в российском футболе.

После реформирования команды в августе 2017 года именно Федотову доверили пост главного наставника команды, и он это древние определенно оправдал.

Команда вместе с ним выиграла ФНЛ в том же сезоне (а ведь он приходил в момент нахождения клуба на 13-м месте в таблице), а в следующем розыгрыше смог закрепиться и в РПЛ, да ещё как – итоговое 7-е место.

Правда на второй свой год в элите российского футбола у клуба начались проблемы, и он весь чемпионат боролся только за выживание, а сам Федотов подал в отставку со своего поста после выездного поражения от «Тамбова» (0:3) в матче 19-го тура.

Буквально через день после своего ухода из «Оренбурга», стало известно о его назначении на пост главного тренера «Сочи» (что было воспринято неоднозначно, ведь он ушёл из одного аутсайдера в другой, причём находившийся тогда вообще на последнем месте в таблице).

По итогу и сочинцы, и Владимир Валентинович явно не прогадали, ведь клуб смог за весеннюю часть набрать нужное количество очков и сохранить место в РПЛ (12-е), в отличие от того же «Оренбурга», который по итогу того сезона вылетел в ФНЛ.

В свой же первый полноценный сезон с командой Федотов смог занять с сочинцами высокое 5-е место в турнире и попал по итогам в еврокубки, а на 2-й и вовсе сотворил настоящую сенсацию, забравшись с командой на 2-е место, выиграв серебряные медали чемпионата.

Понятное дело, что рано или поздно Владимир Федотов должен был пойти на повышение, и это приглашение не заставило себя долго ждать – московский «ЦСКА» позвал Владимира Валентиновича к себе перед стартом прошлого сезона, по итогу которого «армейский» клуб так же остановился в шаге от золота чемпионата, помимо этого выиграв Кубок России.

Написать что-то новое о настоящей легенде клуба и ее капитане достаточно сложно, его карьера была многими изучена под микроскопом, а фамилия известна даже людям, совсем далёким от футбола.

Дебютировал же многолетний будущий страж ворот «красно-синих» за команду 20 лет назад (29 марта 2003 года в матче Кубка РПЛ против «Зенита» (0:2), будучи всего лишь 16-летним юниором на тот момент).

С той даты Игорь провел за «армейский» коллектив, страшно сказать, более 700 матчей за во всех турнирах.

Является настоящим лидером команды как на поле, так и за его пределами, а его профессионализм – это настоящий пример для подражания молодым игрокам клуба, которых сейчас в основном составе большое количество.

Для Владимира Федотова успешная игра его капитана сейчас важна как никогда.

Интересный факт:

Долгое время являлся безоговорочным первым номером национальной сборной России, за которую провел 111 матчей (95 пропущенных мячей и 48 матчей на ноль),

Был основным вратарем команды на бронзовом для нас Евро-2008 и стал настоящим героем домашнего Чемпионат Мира-2018, где вместе с командой дошел до 1/4 финала (та самая серия послематчевых пенальти со сборной Испании памятна всем).

Помимо этого за плечами Игоря поездки на Евро 2004 и Евро 2012 (в качестве запасного), а так же игра основным на Евро 2016 и Чемпионате Мира 2014.

Иван Обляков родился в деревне Вындин Остров (Ленинградская область), и свои первые шаги в футболе делал в команде «Фортуна», основанной в родном селе его же отцом.

Однако уже в возрасте 9 лет переходит в СШОР «Зенита», которую и заканчивает в 2016 году.

Иван очень ждал приглашения из основной команды или «Зенита-2», но так, к его сожалению, и не дождался, довольствовавшись только попаданием в запас второй команды на предсезонный Кубок ФНЛ (2016).

Достаточно быстро поняв, что в питерском клубе на него явно не рассчитывают (а ведь он отказывал до этого тому же «ЦСКА» и «Локомотиву», ждав шанса в родной команде), Обляков начал искать другие варианты продолжения карьеры.

На просмотр в итоге пригласила «Уфа», куда он полетел прямо со сборов юношеской сборной России, и уже 26 июня 2016 года Иван официально переходит именно в этот клуб, где достаточно быстро дебютирует во взрослом футболе (в 18-летнем возрасте).

Попал он в уфимскую команду в самый расцвет клуба (команда под руководством тогда еще только начинавшего свою тренерскую карьеру Сергея Семака занимала в чемпионате два года подряд высокое место – 7-е и 6-е, а также дебютировала в евкрокубках).

Обляков был одним из ключевых игроков той команды, и понятное дело рано или поздно должен был пойти на повышение, что и случилось в августе 2018 – его к себе позвал столичный «ЦСКА».

За 5 сезон в армейском клубе он вырос в незаменимого игрока основного состава, при этом его универсальность (на каких позициях он только не поиграл – от защиты до атаки), очень сильно пригодилась, а сам игрок провел не только уже более 150 матчей за клуб, но и дебютировал в Лиги Чемпионов и сыграл уже 4 встречи за сборную России.

Интересный факт:

Все в том же 2016-м сыграл на мемориале Валентина Гранаткина (ежегодный турнир среди юношеских сборных, посвященный первому вице-президенту ФИФА) за сборную Санкт-Петербурга (до 18 лет), и выступил просто блестяще – забил 6 голов и был признан лучшем игроком турнира.

Его команда (в которой так же выступали еще несколько заметных игроков – Никита Гойло , Леон Мусаев ) дошла до финала, но уступила в итоге сверстникам из Словении (0:1) .

Нападающий родился в Москве 10 апреля 1998 года, и уже с юных лет начал заниматься футболом в секции под названием «Юный Динамовец». Помимо этого Чалов также осваивал и музыкальное направление (фортепиано и флейта), однако в итоге все же выбрал футбол, и уже через год на одном из детских турниров его замечают селекционеры «ЦСКА».

Фёдор достаточно сильно выделялся на уровне своих сверстников, а потом и молодежного состава, так что его дебют в основе был лишь делом времени.

И это время настало в 2016-м году, когда молодой футболист сыграл свой первый матч за основу «красно-синих» в выездном поединке против красноярского «Енисея» (1/16 Финала Кубка России).

С тех пор является игроком основного состава, а в прошлом сезоне установил личный рекорд результативности на взрослом уровне, забив в 30 встречах чемпионата 19 мячей, попутно став 3-м снайпером турнира, после бразильца Малкома и голландца Квинси Промеса (всего же он на данный момент наколотил 74 мяча в 223-х встречах за «ЦСКА»).

Однако не всегда все было так гладко для футболиста в «армейском» клубе, в сезоне 2021/22 Чалов постепенно начал терять место в составе, а его результативность заметно снизилась (за полгода забил только 3 мяча)

Так что уж ближе к зиме он начал обдумывать варианты с арендой, и в итоге, всегда мечтавший попробовать свои силы в Европе форвард, в эту самую Европу и отправился, подписав арендное соглашение до конца сезона со швейцарским «Базелем».

В Суперлиге на счету нападающего 14 матчей и 4 забитых мяча, не сказать что поездка оказалась сверхудачной, однако она явно помогла игроку в моральном плане, ведь он почувствовал на себе, что такое игра в Европе (пусть и не в самом сильном чемпионате), и приехав обратно футболист сходу стал одним из главных лидеров «красно-синих».

Интересный факт:

В составе национальной сборной России дебютировал в рамках отборочного матча к Чемпионату Европы против сборной Бельгии (21 марта 2019 года), и на данный момент имеет в своем активе 4 матча за команду (голов пока не забивал).

За молодёжную сборную страны провёл в общей сложности 22 матча, в которых забил 11 мячей, включая 1, забитый им на молодёжном Чемпионате Европы 2021 (принял участие во всех 3-х матчах коллектива на том турнире).

Опорный полузащитник Максим Мухин вроде бы выступает уже очень давно, однако ему только 21 год, и вся карьера у него еще впереди.

Футболист буквально ураганом ворвался в российский футбол в сезоне 2020/2021, когда сербский тренер Марко Николич стал доверять совсем юному футболисту место в основе московского «Локомотива».

21-летний игрок является воспитанником самарского футбола («Академия им. Коноплева» и «Крылья Советов»), а первые шаги на взрослом уровне, как уже было написано выше, начал делать в составе московского «Локомотива» (сначала недолго играя в дубле клуба – «Казанке», а с ноября 2020 года и в основном составе «железнодорожников»).

После всего лишь одного полноценного сезона в основном составе «Локо» достаточно неожиданно принимает решение перейти в другой московский клуб – «ЦСКА», чем, безусловно, очень порадовал многих фанатов «красно-синих», ведь за достаточно смешные по тем временам деньги, они получили одного из самых перспективных полузащитников России.

Правда в самом «армейском» клубе у Максима пока получается далеко не все, и если первый сезон он провел на достаточно хорошем уровне, то вот прошлый в актив записать вряд ли сможет (всего 9 матчей чемпионата в стартовом составе).

Однако сейчас Владимир Федотов явно будет больше доверять молодому игроку (в некоторых последних матчах он использует Максима даже ближе к атаке), так что сейчас самое время доказать, что все выданные ранее авансы футболисту не просто слова.

Интересный факт

Не по годам уверенная игра в дебютном для себя сезоне, да еще и на столь важной позиции опорного полузащитника, не осталась незамеченной тогда в тренерском штабе сборной России Станислава Черчесова, который взял совсем юного таланта, практически без опыта выступлений на высоком уровне, на такой крупный турнир как Чемпионат Европы 2020 года (где сам Мухин не просто числился в заявке ради приобретения опыта, а выходил на замену во всех 3-х матчах сборной России на турнире).

Выбрать среди всех молодых игроков «армейского» клуба кого-то одного – очень трудно, однако остановимся на центральном защитнике Михаиле Рядно, который уже в 17-летнем возрасте будет играть (по крайней мере в начале сезона) крайне важную роль в оборонительных порядках команды.

Возможно, имя этого футболиста мы бы с Вами и не особо знали, ведь огромная проблема в начале сезона с травмами (в лазарете сейчас Дивеев, Роша и Агапов) буквально вынудило тренерский штаб Федотова искать усиление среди собственных резервов (благо академия «красно-синих» – одна из лучших в России).

Родился и вырос молодой игрок в Москве (в юношеский и молодежных командах «ЦСКА» играет с 2019 года).

При этом по своему основному амплуа Рядно является левым защитником (сейчас так же крайне проблемная позиция в клубе, особенно после ухода Георгия Щенникова), однако как видно и в центре игрок чувствует себя вполне уверенно.

Понятное дело, что после того, как вернутся все травмированные игроки Михаил скорее всего будет получать намного меньше времени на футбольном поле, однако сейчас у него есть прекрасная возможность показать себя как потенциально игрока основы в будущем.

Интересный факт:

Свой первый профессиональный контракт с «красно-синими» заключил 14 июля, а уже на следующий день дебютировал за команду в матче на Суперкубок России против «Зенита», выйдя на замену в концовке игры.

Пока что трансферная компания «армейцев» на вход проходит достаточно тихо, хотя укреплять позиции им нужно чуть ли не во всех линиях.

Из главного отметим, что команда выкупила у бразильского «Интернасьоналя» Мойзеса (за 2,3 млн. евро), а так же собирается предоставить еще один шанс закрепиться в составе аргентинскому форварду Адольфо Гайичу, который большую часть прошлого сезона провел в итальянской «Вероне».

По сравнению с прошлым сезоном потеря у команды одна – это переход чилийца Хесуса Медины в стан одного из главных соперников клуба в чемпионской гонке, московский «Спартак».

Остальные трансферы на выход достаточно будничные – Илья Помазун поехал в очередную аренду в «Урал», Илья Шкурин и Арнор Сигурдсон по-прежнему пользуются опцией приостановки контрактов, а непроходившие в основу Сергей Пряхин и Тигран Аванесян окончательно перешли в «Балтику» (где и выступали в прошлом сезоне).

Так же важно отметить что защитник Георгий Щенников, после проведенных 20 лет в клубе (с 2003 по 2008 в молодежке, а с 2008 по 2023 в основной команде), команду так же покинул (закончился контракт).

Ну и косвенно нельзя не задеть тему с Марио Фернандесом, которого вроде бы все очень сильно ждали в стане «красно-синих», но он в итоге перешел не к ним, а к одному из главных соперников – питерскому «Зениту».

Принято считать, что история футбольного клуба ЦСКА началась от создания секции в «Обществе любителей лыжного спорта» («ОЛЛС») более чем 100 лет тому назад (в 1911-м году), однако сама структура именно «армейской» команды была образована 29 апреля 1923 года (клуб в то время входил в единое «физкультурно-спортивное объединение Вооружённых сил СССР»).

Клуб практически всегда ведомственной армейской командой, и за свое существование, по большей части, носил названия в виде аббревиатур.

Исторические названия команды:

1911 – 1923 - Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС).

1923 – 1928 - Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ).

1928 – 1951 - Центральный дом Красной армии (ЦДКА).

1951 – 1957 - Центральный дом Советской армии (ЦДСА).

1957 – 1960 - Центральный спортивный клуб Министерства обороны (ЦСК МО).

1960 – 1994 - Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).

С 1994 года – Профессиональный футбольный клуб ЦСКА (ПФК ЦСКА).

«Красно-синие» являются одной из семи команд, которые приняли участие еще в самом первом розыгрыше чемпионата СССР в 1936 году (по итогу того скоротечного турнира футболисты «ЦСКА» заняли 4-е место, уступив в борьбе за медали «Спартаку» (3-е место) и сразу двум динамовским коллективам – киевскому (2-е место) и московскому (1-е место)).

Свое первое чемпионство звание «армейская» команда завоевала в сезоне 1946 года, когда по итогу турнира на 4 очка превзошла все тоже московское «Динамо», а также их тбилисских коллег по сообществу (в ту пору за победу насчитывали по 2 очка).

Стоит отметить, что в послевоенные годы именно «ЦСКА» (в ту пору носивший названия «ЦДКА» или «ЦДСА») был самой доминирующей командой Союза, выиграв в период с 1945-го по 1951-й года 5 чемпионатов и 3 кубка СССР, а также дважды забирая себе комплект серебряных наград первенства.

В середине 50-х с клубом произошёл достаточно неприятный случай – в ранге сильнейшей советской команды тех лет коллектив делегировал на проходившую в 1952-м году Олимпиаду практически весь свой основной состав, и это обернулось для него полной катастрофой.

Сборная СССР смогла переиграть в 1/16 финала команду Болгарии, а вот на следующей стадии неожиданно проиграла по сумме 2-х матчей сборной Югославии (5:8).

Это поражение было очень критически воспринято руководством страны, и команду в срочном порядке вернули в Москву, а буквально через несколько недель клуб ЦДСА (именно так в тот момент назывался «армейский» клуб) решением министерства спорта было решено и вовсе расформировать (за неудовлетворительное выступление на Олимпийских играх и безвольный проигрыш югославам, чем сборная, составленная преимущественно из игроков клуба, по мнению правительства нанесла серьёзный ущерб престижу советского спорта на международной арене).

«Красно-синие» также вписали себя в историю, став последними чемпионами СССР, опередив в том розыгрыше московский «Спартак» на 2 очка. В том же сезоне команда смогла завоевать и кубок СССР, закрыв историю советского футбола своим золотым дублем (3-м на тот момент в истории команды, после сезонов 1948 и 1951 годов).

Практически все 90-е годы клуб был на вторых ролях в российском футболе, а лучшим результатом было 2-е место в 1998-м году (при этом были и 12-е, и 10-е места в неудачных сезонах), а существенного прогресса удалось достичь в 2001-м году, когда сам клуб приобрел Евгений Гинер, а главным тренером вскоре был назначен Валерий Газзаев.

С этого момента футбольный клуб ЦСКА преобразился из середняка в одну из ведущих команд российского чемпионата, успев к сегодняшнему моменту выиграть 6 чемпионских званий, собрать коллекцию из 8 серебряных и 2 бронзовых комплектов медалей, завоевать аж 8 Кубков и 7 Суперкубков России, выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, а вершиной этого этапа стала знаменитая победа в розыгрыше кубка УЕФА сезона 2004/2005.

В прошлом сезоне команда под руководством Владимира Федотова сделала качественный скачок вперед, завоев серебряные награды чемпионата и победив в Кубке России (на фоне того, что в 4-х сезонах до этого ЦСКА оказывался за пределами даже тройки призеров, а два года назад и вовсе финишировал на 6-м месте).

И вроде бы вот он шанс, хорошо подготовиться к сезону, сделать несколько точечных приобретений и вперед, бороться за чемпионство, однако на деле все пока что выглядит не так красочно.

Команда уже потеряла одного из лидеров прошлого сезона (Хесуса Медину), который не просто ушел, а перешел в стан одного из «злейших» врагов («Спартак»), клуб не смог вернуть в свой состав Марио Фернандеса (и он тоже теперь будет играть в стане непримиримых соперников, правда других, в «Зените»), а еще один значимый игрок (Хорхе Карраскаль) пока явно думает не о будущем в стане «армейцев».

При этом на команду в начале сезона буквально обрушилась эпидемия травм (особенно в защите), а на трансферном рынке клуб пока ведет себя необычно крайне тихо.

Однако все проблемы, в целом, решаемы, и вопрос тут только том, насколько быстро руководство и тренерский штаб команды справятся с ними,

На данный момент у команды по-прежнему есть грамотный Федотов на тренерском мостике, надежный Акинфеев в воротах, качественные легионеры, плюс куча талантливой молодежи, голодной до побед, так что в целом, все не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Примечания:

* Все трансферные суммы переходов и оценки стоимости игроков и клубов взяты с сайта www.transfermarkt.world

В следующем выпуске – команда «Балтика» (Калининград).

Топовое фото: pfc-cska.com/Аксенова А.