Выбираем лучший гол 1-го тура Мир РПЛ. Мозес, Глушенков, Ионов – классных вариантов полно

Показываем красивое.
Первый тур Мир РПЛ подарил нам сразу несколько шикарных голов – самое время выбрать лучший.
Максим Глушенков-1 («Крылья Советов»)
В матче «Оренбурга» и «Крыльев» забивали на разный вкус – особенно впечатляет шикарная комбинация, которую завершил Глушенков.
Максим Глушенков-2 («Крылья Советов»)
Второй гол Глушенкова «Оренбургу» оказался внезапным: экс-футболист «Спартака» в 30 метрах от ворот подобрал мяч, немного продвинулся – и шарахнул в девятку. Без шансов для кипера.
Виктор Мозес («Спартак»)
Нигериец, который не сразу появился на сборах «Спартака», вышел спасать во втором тайме и спас! Принял отскочивший мяч на грудь и с лета уложил его в сетку из-за пределов штрафной. Шелия даже не шелохнулся.
Резиуан Мирзов («Химки»)
«Химки» долго пытались сравнять счет в матче с не лучшим «Зенитом», удалось Мирзову: он красиво уложил мяч в угол с линии штрафной.
Алексей Ионов («Краснодар»)
В матче с дебютантом РПЛ «Факелом» Ионов сравнял: великолепно пробил из-за штрафной – вратарю не помогли бы даже +10 к росту.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Игрок сборной Армении подтвердил свой статус мастера штрафных – он обманул и стенку «Факела», и кипера Алексея Городового ударом в ближний угол.
А какой гол лучший для вас? Может, мы кого-то забыли? Пишите в комментарии!
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