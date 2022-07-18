Выбираем лучший гол 1-го тура Мир РПЛ. Мозес, Глушенков, Ионов – классных вариантов полно

Показываем красивое.

Первый тур Мир РПЛ подарил нам сразу несколько шикарных голов – самое время выбрать лучший.

Максим Глушенков-1 («Крылья Советов»)

В матче «Оренбурга» и «Крыльев» забивали на разный вкус – особенно впечатляет шикарная комбинация, которую завершил Глушенков.

Максим Глушенков-2 («Крылья Советов»)

Второй гол Глушенкова «Оренбургу» оказался внезапным: экс-футболист «Спартака» в 30 метрах от ворот подобрал мяч, немного продвинулся – и шарахнул в девятку. Без шансов для кипера.

Виктор Мозес («Спартак»)

Нигериец, который не сразу появился на сборах «Спартака», вышел спасать во втором тайме и спас! Принял отскочивший мяч на грудь и с лета уложил его в сетку из-за пределов штрафной. Шелия даже не шелохнулся.

Резиуан Мирзов («Химки»)

«Химки» долго пытались сравнять счет в матче с не лучшим «Зенитом», удалось Мирзову: он красиво уложил мяч в угол с линии штрафной.

Алексей Ионов («Краснодар»)

В матче с дебютантом РПЛ «Факелом» Ионов сравнял: великолепно пробил из-за штрафной – вратарю не помогли бы даже +10 к росту.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Игрок сборной Армении подтвердил свой статус мастера штрафных – он обманул и стенку «Факела», и кипера Алексея Городового ударом в ближний угол.

А какой гол лучший для вас? Может, мы кого-то забыли? Пишите в комментарии!

Фото: vk.com/fcsm_official; vk.com/fckssamara