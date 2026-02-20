  • Спортс
Булыкин о «Байере»: «Алонсо сделал невозможное: поднял планку так высоко, что теперь все будут считать, что они должны биться на уровне «Баварии»

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении леверкузенского клуба в текущем сезоне.

В среду «аспириновые» обыграли «Олимпиакос» (2:0) в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов.

«2:0 — хороший задел на вторую игру. Рад за Леверкузен. Думаю, «Байер» должен пройти эту стадию. 

Как оценю первый сезон после ухода Алонсо? Он сделал невозможное: поднял планку так высоко, что теперь все будут считать, что «Байер» должен биться на уровне «Баварии».

Конечно, тяжеловато будет это сделать, но команда показывает хорошую игру — мы это видим по выступлениям в Лиге чемпионов, в чемпионате Германии. Сейчас нужно наладить игру и добиваться результата, и в первую очередь в Лиге чемпионов, потому что это дает хорошую прибыль в бюджет», — сказал Булыкин.

После ухода Алонсо костяк Байера разобрали топы - ушли ключевые игроки. Разумеется результаты команды снизились - того механизма уже и близко нет.
Так будут считать только те кто как и булыкин ноль в аналитике футбола и не следят вообще за тем, что происходит, а только новость в прошлом году прочитал, что байер выиграл и теперь должен что-то кому-то.
Булыкин был форвард таранного типа и аналитик из него такого же плана. Байер очень быстро слил всех лидеров, пока за них ещё давали бешеные деньги . Потому что пока они на хайпе, за них предлагали эти миллионы, а через сезон-два уже могут не дать и половины от этого.
Так что никто не считает, что Байер должен выигрывать титулы, клуб заработал, купил кое-кого на замену и на этом собственно всё.
