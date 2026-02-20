Экс-защитник «Химок» Терехов перешел в «Кубань»
Сергей Терехов стал игроком «Кубани».
35-летний экс-защитник «Химок» и сборной России подписал с клубом Второй лиги А контракт до конца сезона.
Последним клубом Терехова был «Сочи», который он покинул летом прошлого года. Также футболист известен по выступлениям за «Динамо» и «Оренбург».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Кубани»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Для Кубани супер усиление ,опыта даст команде
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем