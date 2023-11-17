Принцесса Диана сделала культовым бомбер «Филадельфия Иглс». Сейчас за него бьются в очередях

В октябре команда НФЛ «Филадельфия Иглс» вернула наш 1987-й! На матч против «Майами Долфинс» футболисты вышли в ретроформе цвета Kelly Green с прежним логотипом.

А неделю назад филадельфийская пресса зафиксировала небывалый ажиотаж вокруг выпущенного клубом бомбера в винтажном дизайне. На старте продаж в клубные магазины выстроились огромные очереди.

Дело здесь не только в большой любви местных к участникам прошлогоднего Супербоула. Бомбер «Иглс» сделала популярной бессмертная икона моды – принцесса Диана.

Диана познакомилась с представителем «Иглс» на похоронах другой принцессы. Ей понравились цвета футбольной команды

В 1982 году Диану как королевскую особу пригласили на похороны княгини Монако Грейс Келли. До замужества американка Келли была известной актрисой, брала «Оскар» за картину «Деревенская девушка». Она из Филадельфии, поэтому на церемонии присутствовало несколько представителей ее малой родины.

Среди гостей оказался и специалист по статистике из «Иглс» Джек Эделстин. Он был большим другом покойной, знал всех известных людей в городе и умел находить общий язык с каждым.

(Зловещий фон обстоятельств этой встречи заключался в том, что принцесса Диана словно предвидела собственные похороны – Грейс Келли разбилась в автокатастрофе. Через 15 лет Диана повторит ее судьбу).

«Она думала, что американский футбол мало чем отличается от соккера. Она спросила: «Какие у вас цвета?» Я ответил: «Зеленые и серебряные». Она сказала: «Это же мои любимые», – рассказал Эделстин изданию Philadelphia Daily News.

Эделстин пообещал прислать Диане мерч «Иглс». Вскоре она получила посылку, где были кепки, шорты, футболки и бомбер.

«Мы также выслали специально изготовленный для нее бомбер «Иглс». Это идея [владельца клуба] Леонарда Тоуса. Если он за что-то брался, то все делал по высшему разряду. Она в ответ прислала очень милую записку, в которой сказала, что будет все это носить», – добавил Эделстин.

«Он сказал: она же принцесса! Нельзя взять и просто выслать ей несколько футболок. Мы должны сделать что-то особенное для такой женщины», – припомнила слова Тоуса его внучка Марни Шнайдер.

Диана видела в бомбере «Иглс» образ стильной молодой мамы. Фан-база в Филадельфии канонизировала ее образ

Принцесса Уэльская не обманула Эделстина – действительно носила бомбер «Иглс» время от времени, чем вызывала массу вопросов у публики по обе стороны океана. Это политическое высказывание? Критика института монархии? Она фанатка американского спорта?

Известность приобрела январская фотосессия 1991 года, то есть почти через 10 лет после памятного подарка от «Иглс». Журналисты запечатлели Диану в бомбере, подбрасывающую принца Гарри до школы.

Разумеется, никакой болельщицей Диана не стала. Помимо вещей с символикой «Иглс» принцесса носила атрибутику известных американских колледжей – Гарвардского и Нортвестерн, где потом училась ее будущая невестка Меган Маркл.

«Она носила эти вещи, потому что они создавали образ. Она очень мало знала об английском спорте, не говоря уже про американские команды», – утверждает ее биограф Эндрю Мортон.

Впрочем, футбольные болельщики в Филадельфии не согласны. «Ди была одной из нас», – написал колумнист The Philadelphia Inquirer Томми Роуэн в 20-летнюю годовщину смерти принцессы.

Ее фотографии в бомбере «Иглс» висят в каждом спортивном баре города. Диана, желая того или нет, стала символом еще и в мире американского спорта. Филадельфийская фан-база удочерила ее образ.

«Диана тосковала по обычной жизни. Члены королевской семьи не могут себе такое позволить. Ни Уильям, ни Гарри, когда были детьми, не хотели, чтобы мама привозила их в школу в пышном наряде. Поэтому Диана пыталась выглядеть как можно прозаичнее [по меркам ее статуса]. Она хотела, чтобы ее видели стильной молодой мамой», – рассказывал телохранитель Дианы Кен Уорф.

В историю также вошла обложка журнала People, где на Диане тот самый бомбер. Новый владелец «Иглс» Джеффри Лури попросил увеличить обложку и повесил ее в своем офисе на стадионе «Ветеранс».

«Если бы Диана была жива, она была бы в восторге от того, что 25-30 лет спустя люди по-прежнему обсуждают, почему она надевала этот бомбер. Это фантастика», – считает Уорф.

Ретробомберы раскупили в Филадельфии по $400 за штуку. Рекламировала их жена капитана команды

Играть матч в ретроформе – нормально для команд НФЛ. Практически каждая устраивает подобные матчи раз-два в сезон, но случай с бомбером Green Kelly особый.

Прощупав маркетинговый потенциал, «Иглс» совместно с компанией Mitchell & Ness выпустили вещь с винтажным дизайном в продажу по цене в 400 долларов.

Моделью для новой серии стала Кайли Келси, жена одного из самых известных действующих игроков «Иглс» Джейсона Келси. Помимо двух чемпионских перстней и капитанской нашивки Джейсон обладает еще и важным родственным статусом – он старший брат футболиста «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси, нового бойфренда певицы Тейлор Свифт.

Кайли Келси 31 год – столько же, сколько было Диане во время фотосессии 1991 года. Она – мать троих детей, у Дианы было двое. Ну, а быть замужем за двукратным обладателем приза Ломбарди это по американским меркам почти королевская особа.

Филадельфийские газеты и телеканалы зафиксировали ажиотаж на старте продаж.

«Дурдом! Из-за этого бомбера люди подрались»; «На работников магазина наседали из-за этого бомбера. Парень выложил на прилавок две штуки, и тут же люди начали ссориться из-за них. Мне повезло выцепить один под шумок», – цитировали покупателей телеканал 6 ABC.

Ассортимент раскуплен за несколько часов. Говорят, на eBay перепродают в разы дороже.

Фото: Gettyimages.ru/Mitchell Leff; East News/AP Photo/Rich Schultz, AP Photo/Rusty Kennedy, PATRICK RIVIERE / AFP; PRINCESS DIANA ARCHIVE/JAYNE FINCHER; instagram.com/mitchellandness; instagram.com/mnessflagshipstore