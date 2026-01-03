0

Защитник НФЛ в 36 лет впервые за карьеру продлил контракт с клубом

«Балтимор Рейвенс» объявили о продлении контракта с ноуз-тэклом Джоном Дженкинсом. Новое соглашение рассчитано на один год и, по информации ESPN, принесет игроку около $2 млн. Для 36-летнего защитника это первое продление контракта за 13 сезонов в НФЛ.

Дженкинс признался, что был удивлен решением клуба. По его словам, ранее он подписывал только однолетние соглашения, и к разговору о будущем после завершения карьеры его подтолкнул именно возраст.

В текущем сезоне Дженкинс стал важной частью линии защиты «Балтимора» после травм Ннамди Мадэбикея и Бродерика Уошингтона. На его счету 36 захватов, один сэк, три захвата в минус и два спровоцированных фамбла.

Дженкинс был выбран «Нью-Орлеан Сейнтс» в третьем раунде драфта-2013 и за карьеру выступал за несколько клубов, подписывая исключительно краткосрочные контракты.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
контракты
logoБалтимор
logoНФЛ
