НФЛ. 18-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграет с «Каролиной», «Сан-Франциско» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи

4 января стартуют матчи 18-й недели Национальной футбольной лиги.

4-5 января пройдут матчи 18-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

18-я неделя

4 января

Тампа-Бэй – Каролина – 0.30

Сан-ФранцискоСиэтл – 4.00

Атланта – Нью-Орлеан – 21.00

Джексонвилл – Теннесси – 21.00

Миннесота – Грин-Бэй – 21.00

Нью-Йорк Джайентс – Даллас – 21.00

Хьюстон – Индианаполис – 21.00

Цинциннати – Кливленд – 21.00

5 января

Баффало – Нью-Йорк Джетс – 0.25

Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.25

Лас-Вегас – Канзас-Сити – 0.25

Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 0.25

Нью-Ингленд – Майами – 0.25

Филадельфия – Вашингтон – 0.25

Чикаго – Детройт – 0.25

ПиттсбургБалтимор – 4.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
