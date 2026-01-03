НФЛ. 18-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграет с «Каролиной», «Сан-Франциско» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
4 января стартуют матчи 18-й недели Национальной футбольной лиги.
4-5 января пройдут матчи 18-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
18-я неделя
4 января
Сан-Франциско – Сиэтл – 4.00
Атланта – Нью-Орлеан – 21.00
Джексонвилл – Теннесси – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Даллас – 21.00
Хьюстон – Индианаполис – 21.00
Цинциннати – Кливленд – 21.00
5 января
Баффало – Нью-Йорк Джетс – 0.25
Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.25
Лас-Вегас – Канзас-Сити – 0.25
Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 0.25
Нью-Ингленд – Майами – 0.25
Филадельфия – Вашингтон – 0.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости