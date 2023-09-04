НФЛ считается самой непредсказуемой лигой в спорте — из-за системы драфта и потолка зарплат претендентов на Супербоул очень много. А короткий регулярный сезон (18 туров) и состоящие из одного матча раунды плей-офф добавляют элемент случайности.

И, тем не менее, если достаточно давно смотреть американский футбол, то нетрудно предсказать, что именно случится ближайшей осенью.

Неделя 1

Ламар Джексон трижды за матч нарушил правило, бросив мяч после пересечения линии скриммиджа.

Сразу два защитника «Тампы» в одном и том же эпизоде зарабатывают отдельные холдинги на Джастине Джефферсоне — они схватили обе руки ресивера. «Миннесота» отказывается от нарушения — мяч принят.

Главный тренер «Пэкерс» признался, что заготовленные на матч комбинации закончились к исходу второй четверти. «Я уже отвык, что квотербек реально играет все, что мы подготовили», — заявил Лафлер.

«Атланта» играет вынос в ситуации 3-и-25. Набор первой попытки.

Неделя 2

«Эффект Брэди» в Тампе сменяет «эффект Мейфилда»: свободные агенты жалеют, что подписали контракт с «Бакканирс» и симулируют травмы.

Аарон Роджерс на шоу Пэта Макафи говорит, что если линейные нападения не хотят, чтобы на них орал четырехкратный MVP, тогда они должны хорошо блокировать. Он также считает, что отдать 4-й раунд за обмен Дэвида Бактиари — это копейки.

Корнербек, пытавшийся захватить Деррика Хенри, доехал на нем до своей зачетной зоны.

Стартовым квотербеком «Атланты» назван Тейлор Хайники. Дезмонд Риддер совершенно здоров.

Неделя 3

Туа Танговаилоа во время сэка избежал сотрясения мозга. Он успел сгруппироваться и попал в резерв для травмированных со сломанной ключицей.

Защита «Питтсбурга» пропустила единственный тачдаун в матче, когда Ти Джей Уотт чихнул сразу после снэпа.

Мяч после панта Брайана Энгера застревает в видеотабло. Игра на стадионе AT&T приостановлена на полчаса.

Ресиверы «Грин-Бэй Пэкерс» решили отметить победу в одном из баров Висконсина. Им не продали алкоголь, усомнившись в легальности возраста.

Болельщики «Бронкос» возмущены тем, что новые стюарды на стадионе спрашивают их: «Пакет нужен? Карточка наша есть?»

Неделя 4

Квотербек «Пэтриотс» Мак Джонс признается, что перестал употреблять антидепрессанты.

«Индианаполис» одерживает первую победу благодаря 4 тачдаунам Энтони Ричардсона. Три на выносе, один на подборе фамбла.

Джимми Гаропполо получил травму. У него разрыв эго после старта 0–4.

Болельщики «Сиэтла» стали подозревать, что вместо прошлогоднего Джино Смита им подсунули настоящего.

Кайлер Мюррей вернулся в игру. Он взял две карты из пяти и стал лидером своей команды по числу убитых соперников.

Неделя 5

Джош Аллен бросает перехват на Джоша Аллена и захватывает его, тем самым взяв реванш за эпизод в прошлом сезоне.

«Джексонвилл Джегуарс» после двух недель в Лондоне улетают в США с новым кикером и пантером.

Хауи Розман обменивает Лэреми Тансила из «Хьюстона» за условное право выбора в 7-м раунде драфта-2026.

«Рэмс» пришлось сжечь таймаут, потому что во время назначения комбинации Шон Маквей не смог вспомнить имя Стэффорда.

На базе «Бакканирс» замечен Том Брэди. Пресса три дня мусолит тему возможного возвращения легендарного квотербека, пока Том в соцсетях не записывает видео, где сконфуженно говорит, что просто забыл в морозилке на клубной базе 5 контейнеров с авокадо.

Неделя 6

Фанаты «Браунс» так благодарны квотербеку Дешону Уотсону за хороший старт сезона, что запускают в соцсетях защищающий его от критики хэштег #РукиПрочьОтУотсона. Квотербек предлагает заменить его «Работаем не покладая рук ради Уотсона».

Шон Пейтон разрешает Расселлу Уилсону увидеться с женой и детьми.

Свежий выпуск подкаста братьев Келси собирает больше просмотров, чем матч «Аризона» — «ЛА Рэмс».

«Фотинайнерс» побеждают в низовом матче. Больше всех ярдов на выносе у ресивера Брэндона Айюка, больше всех ярдов на приеме у фуллбека Кайла Юзчика, больше всех пасовых ярдов у раннинбека Кристиана Маккэффри.

Флетчер Кокс похлопал Роджерса по плечу после удачного паса. Судьи дали грубость против пасующего.

Неделя 7

Журналисты узнают, что реальная причина установки большого видеотабло на стадионе «Джиллетт» — намерение Беличика изменить аэродинамику, чтобы влиять на удары кикеров. Открыто расследование.

Аарон Роджерс во времени недели отдыха покидает расположение команды. На реддите всплывает фото Роджерса из салона самолета, летящего в Южную Америку.

Три игрока «Цинциннати Бенгалс» дисквалифицированы до конца сезона за ставки на спорт. Свое поведение они объяснили так: «А что еще делать в Цинциннати на неделе отдыха?»

Новый скандал с участием Элвина Камары. В твиттере публикуют видео на котором раннинбек «Сейнтс» как будто избил какую-то девушку. Стивен Эй Смит требует изгнать игрока из НФЛ. Расследование показало, что Камара избил Джексона Махоумса. Камара получает один матч дисквалификации условно.

Неделя 8

Бывший координатор нападения «Балтимор Рейвенс» Грег Роман сообщил в полицию, что ему по ночам систематически звонят и молча дышат в трубку. На следующее утро по результатам расследования арестован Ламар Джексон.

После второй победы «Канзас-Сити» над «Денвером» за три недели Burger King запускает промо нового бургера в честь Энди Рида с секретным мясным ингредиентом. Продает их почему-то только франшиза компании в Казахстане.

Эминем записывает трек про «Детройт Лайонс». В нем меньше матерных слов, чем в трехминутном обращении Дэна Кэмпбелла к команде перед матчем.

Майк Эванс, набравший к этому моменту 490 ярдов на приеме, требует обмен в другой клуб. «Я очень хочу продлить серию из 1000 ярдов за сезон», — объясняет он решение. «Бакканирс» обменивают ресивера в «Аризону».

Неделя 9

Стефон Диггс недоволен тем, что вынужден узнавать назначенную комбинацию через Джоша Аллена. Ресивер требует обмен в команду, где ему дадут должность сокоординатора нападения.

Хэллоуин-вечеринка в «Джегаурс» была сорвана после того, как 19 футболистов пришли в одинаковых костюмах Урбана Майера.

Жена отговаривает главного тренера «Теннесси» Майка Врейбела возобновить футбольную карьеру по ходу неудачно складывающегося для его команды матча.

«Миннесота» выигрывает матч во время победной формации «Атланты» — квотербек спотыкается о ногу центра и допускает фамбл.

Пробравшиеся на стадион во Франкфурте ультрас «Айнтрахта» хором исполняют песню Rammstein — Amerika в знак протеста против политики США. Американские телезрители поражены качеством исполнения и сетуют, что так красиво не поют на родных стадионах.

Неделя 10

Тайрик Хилл оштрафован за превышение лимита скорости 40 км/час. Ресивер в это время был на футбольном поле.

Даванте Адамс после матча с «Джетс» приковывает себя наручником к Аарону Роджерсу и требует обмен.

Джастин Херберт набирает пасом 540 ярдов и 6 тачдаунов. «Чарджерс» проигрывают.

«Фэлконс» становятся первой с пятидесятых годов командой, которая провела сразу несколько драйвов в Т-формации с тремя раннинбеками в бэкфилде.

Джастин Филдс в матче сыграл только пасовые розыгрыши. Оправдываясь перед тренерским штабом, он сказал, что так попросили сценаристы нового сезона сериала Quarterback.

Неделя 11

Бен Ротлисбергер признался, что по-прежнему не желает Кенни Пикетту успеха и давал ему вредные советы в предсезонке.

Комментировавший игру «Колтс» Мэтт Райан попал в больницу с острой фантомной болью.

У «Иглс» проходит комбинация квотербек-сник на 70 ярдов.

Послематчевое совместное фото Брайса Янга и Дьюса Вона собирает гигантские просмотры в соцсетях, демонстрирует высокие темпы репостов и получает колоссальное число лайков.

Неделя 12

Главный тренер «Майами Долфинс» случайно оказывается на встрече фанатов «Теории большого взрыва». Его путают с одним из актеров и берут автографы.

Си Джей Страуд узнает у ректора университета Огайо Стейт, может ли он вернуться в колледж.

Ресивер «Чифс» ловит тачдаун.

«Вайкингс» пропускают в защите 655 суммарных ярдов за матч. У главного тренера спрашивают, не пора ли сажать Кирка Казинса на скамейку запасных.

Пит Кэрролл вынужден был пропустить матч «Сихокс» по здоровью. Президент клуба успокаивает болельщиков: со специалистом все в порядке, просто он до утра отрывался на рэйве со студентами университета Южной Калифорнии по случаю победы в конференции, пришел домой только под утро, и у него немного болит голова.

Неделя 13

Тревор Лоуренс обещает в случае победы в Супербоуле побриться налысо. Head & Shoulders разрывает с ним контракт.

Третий квотербек «Теннесси Тайтенс» Уилл Левис получает игровое время в концовке матча. В соцсетях обсуждают только его сестру на трибунах.

Владелец «Далласа» Джерри Джонс так убедительно объясняет, почему его команду засудили, что болельщики просят его выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, тем более, что они с Байденом ровесники.

Стартовым квотербеком «Сан-Франциско» становится Брэндон Аллен. Он одерживает уверенную победу в первом же матче.

Впервые в сезоне на возврате начального удара не подается сигнал свободной ловли.

Неделя 14

«Пэтриотс» за матч набирают 3 первых дауна и пробивают 15 пантов. Итоговый счет 17–10 в их пользу.

Махоумс, спасаясь от давления защитников, делает сальто назад и выбрасывает мяч. Мяч у бровки ловит Трэвис Келси.

Расселл Уилсон после четвертой победы подряд, удостоверившись, что рядом нет Шона Пейтона, говорит на ухо запасному квотербеку: «Let’s ride!»

«Коммандерс» теряют шансы на плей-офф, но фанаты все равно счастливы и благодарят руководство клуба. В прессе это называют «эффектом Снайдера».

Отец Кейлеба Уильямса требует у комиссионера НФЛ провести расследование в отношении «Аризоны». Он заявляет, что сам факт назначения Джонатана Гэннона уже неопровержимо доказывает факт намеренного слива сезона.

Неделя 15

Агроном стадиона «Солджер Филд» планирует весной собрать картофель после того, как Ник Чабб набрал 150 ярдов на выносе.

Владелец «Колтс» вернул Джонатану Тейлору паспорт.

Пообещавший не бросать так много перехватов Дак Прескотт после 17-го интерспешна сказал: «Ну, во-первых, я не клялся»

Брюс Эриенс во время съемок документалки про свою карьеру отказывается включать Мейфилда в список квотербеков, с которыми он работал.

Не будем спойлерить, каким удивительным образом развивались события, но в этом туре именно вы поймали тачдаун за «Лос-Анджелес Рэмс».

Неделя 16

Защита «Вашингтона» устраивает Роджерсу темную. Квотербек опять задумывается о завершении карьеры.

Nickelodeon запускает во время трансляций созвон со зрителями. Первый дозвонившийся — Джо Бурроу.

Из-за снежного шторма в Баффало все рейсы в Лос-Анджелес отменены. «Чарджерс» впервые со времен выступлений в Сан-Диего получают преимущество домашнего поля. Команды Херберта в хадле гулким эхом раздаются по всему стадиону «Соуфай».

Сейквон Баркли заносит 20-й тачдаун за сезон и тем самым активирует бонус по контракту — ему выплачивают 12 долларов 95 центов.

Неделя 17

Оделла Бекхэма на молодежном ютуб-шоу представили не как футболиста НФЛ, а как интернет-селебрити.

На ESPN выходит аналитический материал о том, почему нью-йоркские команды не вышли в плей-офф. Мэр Баффало критикует статью в твиттере и уточняет, что в плей-офф не вышли клубы из Нью-Джерси, а Нью-Йорк представлен.

Джош Макдэниелс отправлен в отставку. Билл О’Брайен на утренней тренировке срывается на игроков.

Александр Овечкин приходит на матч «Вашингтона» с «Фотинайнерс» в майке Трента Уильямса и кепке «Редскинс». Его вежливо просят покинуть стадион.

Ресивер «Сейнтс» Майкл Томас вроде бы готов дебютировать в сезоне. По сведениям врачей, он вот-вот восстановится от травмы.

Неделя 18

10 игроков «Кливленд Браунс» попадают в Пробоул. Команда заканчивает сезон с результатом 7–10.

Корнербек «Бенгалс» перед встречей с «Кливлендом» во время трэшток-речи подавился и повредил гортань. Его участие в матче плей-офф под вопросом.

Благодаря победе в овертайме Майк Томлин продлил серию сезонов с положительным балансом побед и поражений.

Дэниел Джонс бросает 15-й пасовый тачдаун за сезон и тем самым активирует бонус по контракту — ему выплачивают 10 миллионов долларов.

Журналисты на последней пресс-конференции в регулярке просят Дэна Кэмпбелла после победы в дивизионе чувствовать себя как дома. Он открывает пиво и кладет ноги на стол.

Майк Эванс заканчивает сезон с показателем 495 ярдов за сезон.

Сегодня — первое футбольное воскресенье:

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann / Staff, Sam Greenwood / Staff, Patrick Smith / Staff, Ronald Martinez / Staff; East News/AP Photo/Keith Srakocic, AP Photo/Steven Senne