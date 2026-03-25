«Цинциннати» продлил контракт с квотербеком Джо Флакко на один год

«Цинциннати Бенгалс» продлили контракт с квотербеком Джо Флакко на один год и $6 млн. Соглашение может принести игроку до $9 млн с учетом бонусов.

41-летний Флакко провел часть сезона-2025 в составе «Цинциннати» после обмена из «Кливленд Браунс». В девяти матчах (шесть в стартовом составе) он реализовал 61,7% передач, набрав 1664 ярда при 13 тачдаунах и 4 перехватах.

«Мне нравится атмосфера в команде. Я получил удовольствие от прошлого сезона и рад вернуться», — сказал Флакко.

Флакко является одним из самых опытных квотербеков в лиге.