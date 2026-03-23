Джексон Смит-Инджигба продлил контракт с «Сиэтлом» на $169 млн. Он стал самым высокооплачиваемым ресивером в истории НФЛ

«Сиэтл Сихокс» продлили контракт с ресивером Джексоном Смит-Инджигбой на четыре года и $168,6 млн. Соглашение включает более $120 млн гарантированных.

Средняя зарплата по контракту составит $42,15 млн за сезон — это рекорд для ресиверов НФЛ. С учетом нового соглашения Смит-Инджигба связан с «Сиэтлом» до конца сезона-2031.

24-летний игрок был признан лучшим игроком нападения НФЛ по итогам сезона-2025. Он провел 17 матчей, набрав 1793 ярда на приеме (119 приемов, 10 тачдаунов), и вошел в первую символическую сборную сезона.

Новый контракт превышает предыдущий рекорд по средней зарплате среди ресиверов, принадлежавший Джамарру Чейзу ($40,25 млн в год).

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Материалы по теме
«Сиэтл» активировал опции пятого года по контрактам Джексона Смит-Инджигбы и Девона Уизерспуна
21 марта, 15:10
«Сиэтл» откроет сезон НФЛ-2026 матчем в среду. Игра пройдет 10 сентября в 03:20 по московскому времени
18 марта, 09:51
Рекомендуем
Главные новости
Деандре Хопкинс хочет воссоединиться с Кайлером Мюрреем в «Миннесоте»
сегодня, 14:44
Джастин Филдс может установить уникальное достижение на первой неделе сезона НФЛ — четыре сезона подряд в стартовом составе четырех разных команд
сегодня, 12:37
«Джетс» в сезоне-2026 заплатят $48 млн квотербекам, которых уже нет в составе команды
сегодня, 10:35
Школы Питтсбурга перейдут на дистанционное обучение на время драфта НФЛ
21 марта, 18:18
Дональд Трамп подписал указ о защите матча между командами Армии и Флота США
21 марта, 16:15
«Сиэтл» активировал опции пятого года по контрактам Джексона Смит-Инджигбы и Девона Уизерспуна
21 марта, 15:10
Ресивер Ди Джей Чарк завершил карьеру после семи сезонов в НФЛ
21 марта, 13:30
«Филадельфия» обменяла Сидни Брауна в «Атланту»
21 марта, 12:27
НФЛ приступила к поискам запасных судей на случай провала переговоров с арбитрами. Летом истекает коллективное соглашение с Ассоциацией судей
19 марта, 16:27
«Майами» не рассматривает обмен раннинбека Девона Эйчена
19 марта, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем