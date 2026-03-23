Джексон Смит-Инджигба продлил контракт с «Сиэтлом» на $169 млн. Он стал самым высокооплачиваемым ресивером в истории НФЛ
«Сиэтл Сихокс» продлили контракт с ресивером Джексоном Смит-Инджигбой на четыре года и $168,6 млн. Соглашение включает более $120 млн гарантированных.
Средняя зарплата по контракту составит $42,15 млн за сезон — это рекорд для ресиверов НФЛ. С учетом нового соглашения Смит-Инджигба связан с «Сиэтлом» до конца сезона-2031.
24-летний игрок был признан лучшим игроком нападения НФЛ по итогам сезона-2025. Он провел 17 матчей, набрав 1793 ярда на приеме (119 приемов, 10 тачдаунов), и вошел в первую символическую сборную сезона.
Новый контракт превышает предыдущий рекорд по средней зарплате среди ресиверов, принадлежавший Джамарру Чейзу ($40,25 млн в год).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
