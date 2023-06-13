Дело-то житейское.

Правда, что плей-офф-2023 войдет в историю как великий поход – и индивидуальный, и командный?

Иначе и быть не может.

Вот есть в НБА один господин, который при любом удобном случае утверждает, что является величайшим баскетболистом всех времен, а не скрывающие свою связь с ним журналисты эту идею продвигают. Дескать, там он проиграл, но был один против пятерых, а там проиграл, но это его команда подвела, а там проиграл, но тренера у него великого не было. И, будучи и величайшим, и доминирующим, и всех времен побеждал всегда с неизменным надрывом – то лидера соперников спровоцирует на удаление, то ему потребуется один из самых известных бросков в истории (от коллеги)…

Никола Йокич вам ничего доказывать не будет. А если и будет, то скажет, что лучший игрок «Денвера» – Джамал Мюррэй, а все остальное ему по барабану.

Потому что за Николу Йокича не нужно ничего никуда натягивать, не нужно придумывать оправдания или лишние эпитеты.

• Вот он вынес за один розыгрыш Руди Гобера и Энтони Эдвардса, Кевина Дюрэнта и Девина Букера, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, Джимми Батлера и Бэма Адебайо. Не обыграл, не вымучил победу, не дождался победных бросков на последних секундах от какого-нибудь Майкла Портера – просто взял и вынес;

• Вот он стал лидером розыгрыша плей-офф по очкам, подборам и передачам среди всех игроков лиги. Ему даже не нужно прибегать ни к каким продвинутым метрикам, чтобы вас убедить в своем доминировании, в степени своего абсолютного влияния на игру, в собственном доминировании. Вот просто смотрите три основные метрики обычного протокола, вы видите его 30-20-10, вы видите почти трипл-дабл в среднем за плей-офф и рекордные 10 трипл-даблов за розыгрыш, вы видите, что по сумме средних показателей у него 52,9 (4-е место в истории, выше только Билл Расселл дважды и Уилт Чемберлен);

• Вот вам его сравнение с Шакилом О’Нилом, которого знают как «самого доминирующего центрового» всех времен: 30,1 очка, 13,3 подбора, 9,8 передачи при 54% с игры и 47% из-за дуги против 30,7 очка, 15,4 подбора, 3,1 передачи и 57% с игры;

• Вот первое место по сгенерированным очкам для команды (у Йокича – 55,7, ниже – Леброн – с 54,7 в 2018-м, Мэджик – с 51,8 в 1986-м и Майкл Джордан – с 51 в 1990-м). Серб, являясь хабом нападения «Наггетс», так влияет на игру как никто и никогда. Его «Денвер» побеждает за счет атаки, потому что атака эта неудержима против любого соперника и любой системы – 120,7 очка на 100 владений в плей-офф на голову выше всех;

• Вот поход его команды в плей-офф: 16-4 с разницей в среднем в 10 очков. За последние 20 лет лучше этих показателей были только у одной команды – «Голден Стэйт»-2017. «Наггетс» прошлись по лиге разрушительным ураганом, причем начали еще в регулярном сезоне, где снизили темп в концовке, чтобы дать себе лучше подготовиться к главной стадии.

У «Наггетс» не возникло никаких проблем: не было ни ноги Дюрэнта, наступившей на дугу, ни разу они не проигрывали в счете 1-2, не было спасительных попаданий, где бы им сопутствовала удача. Ничего сколько-нибудь драматичного. Йокич просто вышел, просто всех убрал, в каждой серии доказал, что является лучшим игроком на паркете, немного порадовался за Джоковича, поехал к своим лошадям.

А почему в Йокича не верили?

Потому что такого никогда не было.

1. Не верилось, что в современном баскетболе можно создать достаточно компетентную оборону вокруг семифутера.

Проблемы с этим были еще у Шакила О’Нила в «Лейкерс», но тогда их можно было скрывать. В современном баскетболе с его огромным пространством, созданным за счет снайперов, центровым приходится выходить на дугу и преодолевать несоизмеримые расстояния. И в плей-офф традиционно возникали проблемы у лучших: «Рокетс» и прочие за ними когда-то вытягивали Руди Гобера на периметр, Джейсон Тейтум только что отправил домой Джоэла Эмбиида, над Йокичем измывались шустрые снайперы из «Портленда», «Финикса» и «Голден Стэйт».

«Наггетс» этот постулат опровергли – их защита далека от идеала, но по эффективности находится на одном уровне с «Хит». Им удалось собрать состав из компетентных защитников вокруг Йокича, придумать систему обороны, которая не позволяет использовать против них медлительность центрового, и прокачать оборонительные навыки у него самого. Йокич теперь и настолько мобилен, чтобы выходить на дугу, и вовсю включает свои преимущества (понимание игры и самые быстрые руки), и становится стеной в трехсекундной, и не задыхается.

Да, «Денвер» избежал встречи с «Голден Стэйт», а «Финикс» даже в разобранном состоянии создал для них наибольшие проблемы, и все же оборонительная концепция «Наггетс» выдержала проверку. Через Йокича не наваливали при дропе, а сам он показал себя защитником не только умным, но и подвижным, и грамотным – его оттягивали в «краску», и там забивать через него было довольно сложно, сложнее, чем привыкли (с 69% до 59%).

2. Не верилось, что в плей-офф можно побеждать главным образом за счет атаки.

«Защита выигрывает титулы» и вот это все уходит в прошлое. Нападение «Денвера» за этот плей-офф вообще ни разу не застряло: 119,4 очка против «Миннесоты», 122,1 – против «Финикса», 124,3 – против «Лейкерс», 120,2 – против «Хит».

Как Никола Йокич чувствовал себя?

Против Гобера – 42 минуты опеки, 60% попаданий, 232 очка «Денвера»

Против Эйтона – 36 минут, 52%, 172 очка «Денвера»

Против Дэвиса – 39 минут, 49,1%, 202 очка «Денвера»

Против Адебайо – 41 минута, 46%, 211 очков «Денвера»

Нормалевич.

Конечно, определяющим было то, что «Наггетс» с Йокичем, Портером и Мюррэем в составе научились затруднять жизнь соперникам. Но едва ли не впервые можно с уверенностью сказать, что атака выиграла титул.

3. Не верилось, что центровой может вытащить такую нагрузку.

Современные звезды редко когда играют на обеих половинах регулярно: маленьких прячут, форвардов уводят на слабую сторону, где они могут отдыхать, защищаясь против человека, стоящего в углу.

У центровых такой лафы нет. Им, как наиболее массивным, и так приходится сложнее остальных, так вдобавок к этому у них нет возможности расслабиться: если в атаке все строится через них, то в защите они так или иначе по умолчанию задействованы в каждом владении. Неоднократно с Йокичем и Эмбиидом случались ситуации, когда было очевидно, что такой уничтожающей нагрузки – при том, что им приходится бегать по 40 минут – они не выдерживают.

Эмбиида все это коснулось и по ходу этого плей-офф, когда он захлебнулся в концовке шестого матча с «Бостоном», а в седьмом выступил в роли жертвы.

Йокича – нет. Он по-прежнему смешно бегает и забавно выглядит, но его мини- даже не провалы, а мини-ступоры были связаны не с физической усталостью, а с психологией альтруиста, которая ему зачастую мешает – как это было в первом матче с «Лейкерс», где центровой в концовке не хотел бросать сам, а все пытался отдать какую-нибудь чудную передачу.

А что собственно изменилось?

Один из ранее неизвестных, но становящихся известных всему миру героев этого плей-офф – Фелипе Айхенбергер, тренер «Наггетс» по физподготовке.

После поражения от «Портленда» в полуфинале конференции-2019 Никола Йокич постучался к тренерам, взял ответственность за поражение на себя и обещал, что больше такого не повторится. Серб вроде бы много делал по ходу того сезона, но под конец серии подсел – «Наггетс» вели 11 очков в третьей четверти, но их лидер помирал на ходу, смазал 7 из 10 на заключительном отрезке и не смог дотащить команду до финиша.

Зимой 2019 года Айхенбергер и Йокич ехали в аэропорт. И специалист подбил толстяка сбросить 15 килограммов.

«Получилась жаркая дискуссия. Я ему твердил: «Ты станешь MVP». Он говорил: «Нет, не стану». «Еще как станешь». Мы спорили и спорили, он ужасно разозлился. Он говорил: «Это вообще не для меня», «Я хочу делать лучше других», «MVP – те, кто тащат одеяло на себя и думают только о собственных цифрах, но я об этом и думать не хочу». Я ему сказал: «Мне плевать на то, что ты говоришь. Будешь у меня MVP».

Окей, сбросить вес – это, конечно, достижение. Но в чем историческая значимость?

Никола Йокич – первый центровой, приведший свою команду к чемпионству со времен Шакила О’Нила.

Серба как будто нельзя сразу же вписывать в рейтинг лучших центровых в истории с одним-то титулом.

Только есть нюанс.

Йокич полностью изменил наши представления о пятых номерах. Собственно, он только выходит на месте центрового, но в одном теле совмещает самые разные ипостаси – это и разгоняющий квотербек в стиле Мэджика при быстрых атаках, это и пасующий квотербек в стиле Билла Уолтона в контратаках, это и пойнт-форвард в стиле Берда из хай-поста, это и скилловый «большой» в стиле Хакима в усах, это скорер, умеющий выполнять броски Дирка Новицки даже эффективнее Дирка Новицки, и при этом тот, кто готов быть просто огромным телом, ставящим заслоны и задействующим партнеров.

Йокича нельзя поторопить и затруднить ему жизнь – он слишком огромный, и к нему тяжело подобраться. Йокича невозможно сдержать один в один – он слишком техничный и готов накидать любому. Йокича бесполезно держать втроем – он слишком умный и всегда найдет вариант для паса. Йокича не имеет смысл злить – он хочет, чтобы все поскорее закончилось, у него бега. Йокича нельзя поймать на эгоизме – у него нет эго.

В этом плей-офф Йокич дошел до того, что превратил баскетбол скорее в интеллектуальную, а не спортивную игру – он практически не допускает ошибок, не позволяет себе дурацких и необъяснимых бросков, спиной видит партнеров и каким-то образом догадывается о маневрах соперников. Наблюдать за ним – это чистое наслаждение от баскетбола. И пожалуй, мы еще не видели, чтобы игрок так явно и так успешно исполнял функции тренера на паркете.

Йокич – это совершенно новый уровень в плане концентрации всего нападения в руках одного человека.

И он уже сейчас меняет баскетбол.

Понятно, что Йокич уникален, ничего подобного никогда не было и не будет. Так же, как уникален Стеф Карри.

И все же Карри изменил баскетбол – люди меньших по сравнению с ним талантов начали выполнять все больше трехочковых и со все более дальнего расстояния.

И влияние Йокича тоже обязательно скажется. Например, уже в этом году его роль – по сути, огромного пойнт-форварда – начал выполнять Джоэл Эмбиид. Возможно, будет появляться все больше технически одаренных центровых, готовых брать на себя разнообразные функции, и появится все больше команд, где им будут готовы дать такую широкую роль. Мы вот ждем дебюта Виктора Вембаньямы, который должен всех удивить. Но чем он может нас теперь удивить? Он в лучшем случае может лишь повторить все, что делает Йокич – семифутер, который не отличается по функционалу от любого маленького.

Йокича глупо сравнивать с другими центровыми прямо сейчас. У него нет титулов О’Нила, нет мистического доминирования Чемберлена, он безнадежно опоздал за Каримом Абдул-Джаббаром.

И все же его уровень влияния и уровень эффективности, который главным образом отражается в продвинутой статистике, превосходит показатели величайших.

Хорошо. Что еще мы узнали?

Это чемпионство стало оправданием аналитической революции в НБА.

Раньше MVP вручался дедовским способом – приз чаще всего получал лучший игрок лучшей команды. Это было не слишком продвинуто, но зато облегчало простую задачу: главные претенденты на награду всегда играли на поздних стадиях плей-офф, а не вылетали в первом раунде.

Аналитика это изменила и поставила всех в неудобное положение: приз начали получать люди из шестой команды, которые – что было видно на основании цифр – оказывали на игру, на партнеров и на позицию своего клуба большее влияние, чем кто-то другой. Баскетбол стал еще более индивидуальным видом спортом, но теперь эти игроки вылетали в первом раунде, чем раздражали тугодумов, которые еще не перестроились.

Йокич дважды получал MVP как человек, вокруг сильных сторон которого строится вся игра «Наггетс». Это было видно по зашкаливающей эффективности бросков и владений, по количеству передач и генерируемых очков, по заоблачным показателям с ним и без него на площадке… Но рядом с Йокичем феерили эгоистичный Уилл Бартон и нестабильный Монте Моррис, и в плей-офф у него не имелось шансов.

Этот плей-офф подтвердил все, о чем мы долго догадывались, но чему не имели фактического подтверждения.

Торжество науки.

Окей. А еще?

Еще Йокич нанес очередной удар по имиджу «настоящего чемпиона».

Стеф Карри когда-то растоптал теорию о том, что настоящий чемпион – это брутальный мужик, который обкладывает партнеров, трэшит соперников, увольняет тренеров, относится гиперсерьезно и к себе, и к своему занятию.

Никола Йокич показал, что настоящий чемпион может и вовсе быть равнодушным к регалиям, шумихе и месту в истории, задвигать баскетбол на дцатое место, воспринимать все это как интересное времяпрепровождение и хороший заработок, но не более.

Понятно, что это вряд ли кому-то интересно. В конце концов, после четвертого матча между «Денвером» и «Лейкерс» все камеры не изучали торжество победителей, а устремились вслед за уходящим (в прямом и – в своих набросах – переносном смысле) Леброном. Всем нужен был финал не как игра баскетболистов, а как драма с актерами.

Однако это просто факт: образ «настоящего чемпиона» разрушен до основания. Как любит говорить Йокич: «Братец, мне плевать».

Понятно, что надо следить за восхождением Йокича по «пирамиде величия». А за чем еще?

У «Денвера» первый титул, но судьба серба навсегда связана с Джамалом Мюррэем. В этом плей-офф у них 57 очков и 17 передач за матч на двоих.

Примерно 60 очков с гораздо меньшим числом передач всегда выдавал один из главных дуэтов в истории – Шакил О’Нил и Кобе Брайант.

Здесь все упирается в число титулов. Однако в этом плей-офф Йокич и Мюррэй доказали, что являются лучшим дуэтом в современной НБА – не только по продуктивности и эффективности взаимодействий, но и собственно по тому, насколько органичны эти взаимодействия. Ни у кого из их действующих коллег такого нет.

В этом плей-офф Йокич и Мюррэй выдавали цифры, сопоставимые с чемпионским сезоном пары Леброн-Ирвинг.

Теперь вопрос только в том, смогут ли они закрепить это на дистанции.

Точно ли Йокич стал после этого лучшим европейцем в истории?

Вполне объективно.

Если принимать, что НБА – это вершина баскетбола, то лишь три игрока могут претендовать на звание лучшего европейца.

Дирк Новицки: 1 титул в качестве первой звезды, 1приз MVP, MVP финальной серии, 4 первых сборных, 5 – вторых, 3 – третьи, одно попадание в клуб 50-40-90, на пике: 23,6 очка + 8,4 подбора + 2,7 передачи при 48% с игры и 39% из-за дуги, в плей-офф: 26,2 очка + 10,4 подбора + 2,7 передачи при 46% с игры и 39% из-за дуги

Яннис Адетокумбо: 1 титул в качестве первой звезды, 2 приза MVP, MVP финальной серии, 5 первых сборных, 2 – вторые, лучший защитник сезона, 4 первые защитные сборные, 1 – вторая, на пике: 27,8 очка + 11,2 подбора + 5,6 передачи при 55% с игры и 29% из-за дуги, в плей-офф: 27,9 очка + 12,4 подбора + 5,4 передачи при 54% с игры и 26% из-за дуги

Никола Йокич: 1 титул в качестве первой звезды, 2 приза MVP, MVP финальной серии, 3 первых сборные, 2 – вторые, на пике: 22,7 очка + 11,3 подбора + 7,7 передачи при 55% с игры и 35% из-за дуги, в плей-офф: 27,5 очка + 12,0 подбора + 7,3 передачи при 53% с игры и 41% из-за дуги

Немец уже отстал. Его уже обошли по наградам, а в дальнейшем статистическая пропасть будет углубляться из-за того, что баскетбол идет к все большей открытости.

Гонка между греком и сербом только начинается. Однако в данный момент кажется, что у Йокича есть ряд неоспоримых преимуществ:

1. Его титул выглядит куда убедительнее чемпионства «Милуоки», рядом с которым всегда будут болтаться травма Ирвинга и нога Дюрэнта.

2. Он должен был получать третий MVP подряд. Большая часть доводов против него свелась к тому, что он не защищается и у него нет успехов в плей-офф.

3. Яннис – один из лучших защитников в современном баскетболе, но по общему влиянию на игру Йокич его превосходит: никто не генерировал столько очков в розыгрыше плей-офф, никто не оказывал такое радикальное влияние на атаку, никто не демонстрировал такой эффективности (черт, у него лучший PER в плей-офф за карьеру, выше Джордана, Леброна и Шакила, у Янниса – восьмой).

Против Янниса можно выстроить «стену», его можно ставить на линию штрафных, под него можно подкатиться и сломать. Яннис слабо смотрится в концовках.

Против Йокича нет приема.

Какой бы ни была защита, он все равно найдет способ выбросить свою корявую гранату с деморализующим воздействием на соперника.

Поэтому да, в данный момент это Йокич. Хотя нас ждет новая версия Газоля против Новицки, возможно, еще и с участием Луки Дончича.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Jamie Schwaberow, Matthew Stockman, Justin Edmonds