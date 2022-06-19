Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

Лучший?

Для начала стоит сказать, что определение исторического места Карри – занятие совершенно бессмысленное. Не потому, что нельзя сравнивать баскетболистов разных эпох (хоть это пока не запрещено), а потому, что все эти сравнения имеют под собой ровно одну основополагающую цель – выделить исключительность игрока и разобраться с природой этой исключительности. Это необходимо, например, в случае бородатых мужчин, которые в 37 лет грезят призраком Майкла Джордана и ориентируются на кумиров детства. Исключительность же Карри – то, что не нуждается в каком-то специально анализе, она несомненна для любого, в сущности, именно она и приковывает к нему гораздо больше внимания, чем любые его шаги вверх по воображаемой Пирамиде величия. Человека, который бросает мяч лучше, чем кто-либо когда-либо, и который изменил баскетбол с помощью самых разных составляющих своего броска (дальности, умения бросать с ведения, скорости релиза), вряд ли перепутаешь с кем-то еще.

Пирамида величия была придумана Биллом Симмонсом для более наглядной иллюстрации того, как следует относиться к той или иной карьере.

Однако есть такие карьеры, которые не требуют сталкивать игрока «К» с его коллегами из прошлого. Определить одного величайшего с ювелирной точностью и вообще сколько-нибудь объективно не представляется возможным. Но зато можно определить нескольких величайших, каждого по своему критерию.

Например, Леброн Джеймс – величайший в смысле долголетия и длительности пребывания на топовом уровне.

А Билл Расселл – величайший из-за того, что был фундаментом для команды, доминировавшей в лиге больше десяти лет.

Уилт Чемберлен – величайший, если вы цените впечатляющие статические рекорды. Здесь ему не было равных.

Мэджик Джонсон – просто синоним величия: за 11 полноценных сезонов карьеры он 9 раз выходил в финальные серии, где побеждал 5 раз и проигрывал только другим величайшим.

Майкл Джордан – величайший, потому что как никто создавал ощущение абсолютной непобедимости и вырывал сердца противников.

Кобе Брайант – величайший, так как является самым интересным человеком, когда-либо натягивающим баскетбольные кроссовки: звезда собственного реалити-шоу, он бросал вызов не только окружающим, но и самим основам командной игры.

Ну и так далее.

Так вот Стефен Карри – тоже величайший, причем в категории едва ли не самой важной из всех. Стефен Карри – самый зрелищный баскетболист всех времен. И хотя это вроде бы вещь субъективная, но только для тех, кто никогда не видел его на площадке. Все обладатели приза зрительских симпатий из прошлых эпох – Мэджик Джонсон с его слепыми передачами, Аллен Айверсон, бесстрашно прущий под щит, Пит Маравич, выдумывающий трюки на ходу, Стив Нэш, облагораживающий семисекундное нападение, сверхгероический Кобе Брайант – меркнут по сравнению с лидером «Голден Стэйт». Никто из них и близко не давал той детской радости от баскетбола, того восторга от предвкушения и свершения чуда, что раз за разом выдает его команда, той причастности к шалости, произведенной при ловкости рук. Ленивое сравнение Карри с магом стоит уточнить: когда наблюдаешь за фокусами взрослым, то думаешь лишь о том, каким именно способом тебя обманывают, но Карри возвращает всех в детство, когда не было оснований считать, что волшебство невозможно. Волшебство Карри вполне всамделишно – и потому с ним баскетбольная часть зачастую отходит на второй план, на первый же неизменно выдвигается упоение магией, расширяющей границы реальности. В финальной серии таких моментов экстаза было навалом: и 21:0, и передачи самому себе под открывание в угол, и попадания с девяти метров, после которых нельзя было не потребовать себе перстень, и ловкий дриблинг в окружении лучших защитников лиги, и феноменальная четвертая игра, в которой нереальность Карри окончательно сломала «Бостон».

Все-таки сущность Карри именно здесь – в том, что мы никогда не видели ничего подобного и никогда не ощущали такой даже неуместной радости от просмотра баскетбола. На смену одним великим баскетболистам придут другие великие баскетболисты: они так же пафосно будут называть себя величайшими, так же бодро спорить в твиттере с хейтерами, так же искать себе звездных партнеров. Сложно поверить, однако, в то, что когда-нибудь появится кто-то, дарящий те же эмоции, что дарит Стефен Карри, и его величие в этом вопросе значимее, чем что бы то ни было еще.

Впрочем, ладно. Вступление затянулось.

Приступим.

Первые семь мест в Пирамиде величия Карри точно недоступны.

Билл Расселл

Майкл Джордан

Карим Абдул-Джаббар

Мэджик Джонсон

Уилт Чемберлен

Леброн Джеймс

Лэрри Берд

Здесь слишком много объективных «но», исключающих даже намеки на дискуссию. У Карри нет ни подобного статуса, который подтверждался бы числом статуэток MVP и попаданием в символические сборные, ни такого числа титулов в качестве однозначно первой звезды своей команды, ни ореола игрока двустороннего, сумевшего бы показать себя в любую эпоху, ни грандиозных рекордов. Даже его реноме революционера трехочковой дуги на фоне всех этих фамилий не слишком впечатляет: трехочковые – это прекрасно, но здесь все же люди, закладывавшие фундамент игры, радикально изменившие восприятие баскетбола в Штатах и в мире, переписавшие кучу правил баскетбола на паркете и за его пределами или хотя бы законы, по которым живет лига (как Леброн). Даже несколько титулов такого качеств, как чемпионство с «Бостоном», не поднимут Карри выше этой линии.

Дальше стоит разобраться, с чем собственно Карри штурмует пантеон великих.

Его плюсы:

• с высокой долей вероятности лучший атакующий игрок в истории: Карри не только лучший снайпер, создавший линейку 50-40-90, в которой трехочковых совершается больше, чем двухочковых, но и изобретший понятие «гравитации». Гипервнимание к Карри, желание помешать ему получить мяч всеми силами, даже если соперник остается втроем против четвертых – дали максимум мыслимой свободы его партнерам;

• один из лучших лидеров в истории: Карри уже много лет сравнивают с Тимом Данканом, то есть системообразующим игроком для клуба – тем, кто выполнял все пожелания тренера и таким образом исключал, что кто-то будет вести себя иначе, тем, кто поддерживал партнеров и создавал дружескую атмосферу внутри, тем, кто принимал стратегию, предложенную командой. Более того, Карри никогда не боялся того, что не доберет каких-то личных трофеев, и как бы «жертвовал» своей статистикой ради победы. Это было и на площадке, и за ее пределами, где он не раздумывал, когда приглашал Дюрэнта и уступал ему место первого номера (беспрецедентно);

• лидер лучшей команды в истории регулярного сезона (73-9);

• системообразующий игрок одной из лучших династий, которая в течение восьми лет шесть раз выходила в финальные серии, завоевала четыре чемпионских титула и дважды проиграла при противоречивых обстоятельствах (еще два сезона потеряны из-за травм);

• два приза MVP, один из которых получен при единогласном голосовании;

• дважды лучший бомбардир НБА;

• MVP финальной серии;

• человек, изменивший баскетбол – Карри первым начал метать трехочковые в таких объемах, с такой дистанции, с такой точностью и за десять лет полностью трансформировал НБА и как никто другой повлиял на новое поколение;

• на пике – 27 очков, 6,4 передачи, 5,0 подбора за матч;

• и все это – от разыгрывающего: в своей ростовой категории Карри давно обошел всех.

Его минусы:

• всего 8 символических пятерок, только 4 первых;

• только один приз MVP финальной серии. Карри должен был взять приз MVP в финале-2015 с линейкой 26-5,2-6,3 и шел на MVP в финале-2018, который завершил с линейкой 27,5-6-6,8, несмотря на провал в последней игре. Есть сильное ощущение, что все это будет переосмыслено уже в ближайшее время, на фоне финала с «Бостоном», который показал, каков был на самом деле вклад Карри и почему защиты «Кливленда» концентрировались на нем, а не на Дюрэнте. Когда-нибудь это будет признано ошибкой и непониманием революционности Карри, но пока это все еще минус;

• статус одностороннего игрока. Это считается нормой в современном баскетболе и никого не смущает, но если сравнивать Карри с историческими фигурами, то его личная защита превращается в минус (по крайней мере, в него всегда били лидеры соперников). При этом его уязвимость на своей половине представляется во многом надуманной и вряд ли может использоваться против него очень уж сильно, ведь «Голден Стэйт» с Карри – это неизменно команда с одной из лучших защит в лиге. И собственно в Карри бьют не потому, что он плохой защитник, а потому, что альтернатива – это бить в Игудалу;

• короткий пик: Карри поначалу долго лечился, а после ухода Дюрэнта потерял два сезона из-за собственной травмы и травмы Клэя Томпсона;

• поражение в финале с 1-3 в финальной серии. Сложно считать минусом: Леброн Джеймс провозгласил себя величайшим игроком всех времен после того, как обыграл «Голден Стэйт» в семи матчах с помощью попадания на последних секундах (причем не своим), позорной дисквалификации Грина и травм Богута и Игудалы. Если добавить к этому, что в том плей-офф Карри играл, не восстановившись после травмы, то в ту же секунду Леброн Джеймс логично должен был бы объявить вторым в истории (если вообще не первым) самого Карри. Ведь по его логике получается, что Карри на одной ноге затащил в семь матчей величайшего в баскетболе – которого еще и поддерживал баскетбольных художник, набиравший по 40 очков и положивший победный бросок – и проиграл им обоим на последних владениях.

Теперь спускаемся ниже.

Тим Данкан

Важнейший довод в пользу Данкана: стабильность и долговечность, выразившиеся в 20 сезонах с 50+ победами и 5 титулами на дистанции 15 лет.

Центровой «Сперс» два раза уступил звание MVP финальной серии (в 2007-м Паркеру и в 2014-м Каваю) и был близок к тому, чтобы отдать звание MVP финала-2005 Джинобили. Всего у него 3 MVP финальной серии. Плюс те же, что у Карри, два титула MVP регулярного сезона. При этом аж 10 первых символических сборных (всего 15), 15 попаданий в защитные сборные и статус одного из лучших защитников всех времен (пусть и не подкрепленный хотя бы одним подобным трофеем). На пике – 21,1 очка, 11,6 подбора, 3,2 передачи, 2,3 блока.

Важнейший довод в пользу Карри: более яркий пик, во многом обусловленный приходом Дюрэнта.

Династия Карри-Дюрэнта – это три титула и пять финалов за пять сезонов, это лучшая регулярка в истории, это лучшая команда в истории, потерпевшая лишь одно поражение в плей-офф. Здесь конфликт «пик против долговечности» развит до экстремальных значений: нет ничего ярче династии «Голден Стэйт» (разве что династия «Чикаго»), нет ничего фундаментальнее, чем эпоха Данкана в «Сперс» (разве что эпоха Карима). При желании – титул в локаутный сезон-99, отсутствие достойных соперников в середине нулевых – натянуть Карри можно, но только с подключением вообще всех субъективных факторов (главным образом разыгрывая карту «яркость Карри против унылости «Сан-Антонио»).

Что может измениться: даже пара новых титулов в этой паре существенно расстановку не поменяют. Выбор между яркостью и фундаментальностью, между пиком и долговечностью, между атакой и защитой – все это исключительно на ваш вкус.

Кобе Брайант

Важнейший довод в пользу Кобе: баскетбольное совершенство, более визуальное, нежели какое-либо другое.

У Брайанта похожее на Карри резюме в главных точках. Пять титулов против четырех Карри, один приз MVP против двух у Карри, два приза MVP финальной серии против одного у Карри. Как Карри «помешал» Дюрэнт, чье негативное влияние на свою карьеру он преодолевал в этом финале, так Брайанту «помешал» Шак, которого он выгнал, чтобы доказывать всем ошибочное отношение к ним как к первой и второй звезде, а не как к равноценным исполнителям (что похоже на правду).

Однако Брайант – едва ли не самый совершенный двусторонний баскетболист, когда-либо выходивший на паркет, сама грациозность с безупречной работой ног в атаке, сама неуступчивость с длиннющими руками и атлетичным телом в защите. Здесь 15 символических пятерок (11 первых), 12 попаданий в защитные пятерки (9 первых), те же 2 звания лучшего бомбардира регулярки. На пике – 27,8 очка, 5,2 передачи, 5,7 подбора, 1,6 перехвата.

Важнейший довод в пользу Карри: Карри – один из главных специалистов по «секрету баскетбола» и бриллиант эпохи эффективности.

У Карри с Брайантом заочный конфликт эпох.

Брайант – продукт своей, «испорченной» влиянием Майкла Джордана, который возвел героический баскетбол в абсолют. Отсюда его перманентный конфликт с партнерами и тренерами, отсюда дурные броски и низкая эффективность, отсюда развал потенциально величайшей династии собственными усилиями.

Карри – ярко выраженный представитель своей, где каждый плохой бросок вызывает недоумение, и даже со своими нестандартными талантами разыгрывающий «Уорриорс» все же делает исключительно то, что у него получается с высоким процентом. Акцент на общекомандных ценностях соответственно превращает его в прямой антипод Брайанта: где с одной стороны выпячивание своего эго и создание своего культа, там с другой стороны спокойный отход в тень и выражение абсолютного счастья на лице при победе с 0 из 9 и прерванной рекордной серией.

«Баскетбольный секрет» создан Симмонсом для того, чтобы решать спорные вопросы в пользу более симпатичных людей, но даже у живого Брайанта объективно слишком сильное резюме.

Что может измениться: Всего один титул (с обязательным MVP финальной серии) склонит весы с самым важным багажом в пользу Карри. И тогда дискуссия будет вестись о том, кто важнее: «самый совершенный баскетболист, который смотрел на баскетбол как на индивидуальный вид спорта», или «вечный андердог, который создал совершенную командную игру и вывел всех окружающих на более высокий уровень».

Шакил О’Нил

Важнейший довод в пользу Шака: три года доминирования, подчеркнутые три-питом.

У О’Нила вообще-то мощнейшее резюме (14 символических сборных, 8 – первых, 3 попадания во вторую защитную сборную, 2 титула лучшего бомбардира, что очень круто для центрового, на пике – 26,6 очка, 11,6 подбора, 2,9 передачи, 2,4 блока). Но из-за того, что регулярка в настоящее время стала формальностью, оно перестало быть таким уж блестящим. Основой тезис в пользу Шака уже давно звучит просто (пусть это полная ерунда, которую выдумал он сам): «самый доминирующий центровой в истории».

О’Нил проводил шикарные плей-офф в составе «Лейкерс» Фила Джексона и брал MVP финальной серии трижды без вариантов. При похожем же пике – у Шака 5 финалов за 7 лет и 4 титула, плюс «Лейкерс»-2001, которые тоже проиграли за плей-офф один раз – О’Нил еще и выдавал свои 40+20.

Ничего подобного у Карри нет при тех же четырех титулах. Даже тогда, когда он, возможно, был важнее для своей команды, чем Шак – для своей (как в финале с «Бостоном»), вот такого зверского доминирования с наматыванием труселей на головы соперников он не подарил.

Важнейший довод в пользу Карри: Намедни Билл Симмонс включил Карри в топ-10, выбросив оттуда как раз Шака на основании одного тезиса: в концовках матчей у О’Нила всегда возникали проблемы, которые приходилось решать партнерам.

Это действительно единственная стратегия, которая остается – принизить этот период Шака, напирая на то, что 1) доминировал он в основном против непонятных деятелей, самым достойным из которых был столетний Мутомбо; 2) доминировал он довольно спорно – так, что в 2000-м «Лейкерс» переломили ход седьмого матча с «Портлендом», когда перестали пасовать на Шака, в 2002-м «Лейкерс» со скандалом спаслись от «Сакраменто», а в 2004-м Шак не слишком убедительно выступил против малыша Бена Уоллеса (тот держал его один в один). О противостоянии с предпенсионным Родманом вообще лучше промолчать. Все лучшие моменты Шака прошли в присутствии раскрывшейся второй звезды, которая нередко выходила на первый план в решающие моменты.

Доводы в пользу Карри предполагают активное манипулирование, например, можно еще рассказать, что он-то испортил карьеру Леброну Джеймсу в то время, как Шак отлетел от Майкла Джордана. Однако, как показывают наблюдения за леброносексуалами, если совершается подозрительно много усилий по развенчанию чего бы то ни было, значит, с большой долей вероятности это полная чушь.

Что может измениться: Еще два подобных выступления, как в этом финале, конечно, поставят Карри выше, но нужно быть реалистичными. Противопоставление с Шаком так и останется на уровне идеи, что «гравитация» на периметре важнее, чем «гравитация» под щитом, потому что три больше, чем два.

Короче, один, а тем более два титула могут поменять расстановку. Но, если быть честными, то на данный момент топ-10 для Карри, конечно, закрыт.

Идем дальше.

Хаким Оладжувон

Важнейший довод в пользу Хакима: самый совершенный центровой в истории, проведший всю карьеру в посредственной команде.

Оладжувон – семифутовый монстр, сравнивать с которым можно лишь Чемберлена.

Лучший защитник в трехочковую эпоху – огромный суператлет, который мог закрыть любого, легко бегал по всей зоне, казнил прямых конкурентов (Робинсона, Юинга, Шака) в личных противостояниях, лидировал в лиге по сочетанию блоков и перехватов и блоков и подборов.

При этом обладатель впечатляющего набора атакующих приемов, благодаря которым вокруг него удалось построить первую в истории команду, ориентированную на атаку с периметра. И с сомнительным набором помощников (лучший из них – уже прошедший пик Клайд Дрекслер) дважды дотащил «Рокетс» до титула (плюс финал в 1986-м) и оказался единственной суперзвездой 90-х, которая не покрывается холодным потом при виде Майкла Джордана (а ценнее этого мало что есть). При провальной (для такого уровня) карьере в плане каких-либо командных успехов у него все равно два бесспорных MVP финальной серии.

Вполне достойное долголетие подтверждают 12 символических пятерок, 6 – первых, и 9 попаданий в защитные сборные (5 – первых). На пике – 24,5 очка, 12 подборов, 2,8 передачи, 3,5 блока, 1,9 перехвата.

Важнейший довод в пользу Карри: Карри – лицо эпохи.

Как бы странно сравнивать идеального суператлета, которого выбрали выше Майкла Джордана (совершенно справедливо, ни капли не пожалели), и щуплого паренька, всю жизнь преодолевавшего свои ограничения.

Тем не менее, баскетбол – это командный вид спорта. И нелепо было бы кого-то искусственно наказывать за то, что лучший его партнер не сломался, остальные не попались с кокаином и не заработали убившие команду дисквалификации, а сам он не унизил публично владельца клуба после того, как тот обвинил его в симуляции травмы. (Да, это все произошло с Оладжувоном).

Оладжувон – совершенный баскетболист. Но вся его карьера – это цепочка кошмаров, где одно разочарование наслаивалось на другое: все начиналось с травмы Ральфа Сэмпсона, а закончилось скандальным обменом в «Торонто». Естественно, Оладжувон никаким боком не причастен к тому, что происходило (даже с Пиппеном поругался Баркли), но, будучи самым талантливым игроком эпохи, он наблюдал за всем важным со стороны. Он доказал, что мог бы обыграть Майкла Джордана, если бы встретился с ним в финале, но только вот так и не встретился…

К слову, Оладжувон рассказывал, что у «Рокетс» была возможность обменять Ральфа Сэмпсона в «Портленд» на Клайда Дрекслера и второй пик драфта-84 (чтобы взять Майкла Джордана).

Карри же определил свою эпоху. Не только в том смысле, что за время его карьеры начали делать в три раза больше трехочковых попыток в среднем за матч: по влиянию на баскетбол его, конечно, нельзя сравнивать ни с кем из тех, кто располагается ниже топ-10. Важнее тут то, что Карри – первый, кого будут вспоминать из этого десятилетия, потому что «Голден Стэйт» – это шесть финалов за восемь лет, это уничтожение всех злодейских планов по построению суперкоманд, это сокрушительный удар по всем карьерам десятилетия (Леброн, Дюрэнт, Пол, Уэстбрук, Харден, Ленард). Пока Оладжувон страдал, Карри играл в финалах и влюблял в себя миллионы.

Что может измениться: радикально уже ничего. Тут спор о том, что важнее – карьерные достижения и значимость для эпохи или индивидуальное сопоставление игроков. Карри уже сделал максимум для обоснования своих претензий. Подрасти до семи футов и драть лучших на своей позиции в статусе самого классного двустороннего центрового он уже точно не может.

Каждый для себя может определить, что важнее, но, кажется, место Карри на данный момент где-то здесь – топ-11, если выше Оладжувона, минимум топ-12 .

Пара слов о тех, кого он обошел.

Оскар Робертсон/Джерри Уэст

Важнейший довод в пользу Карри: Карри изменил представления о возможностях маленьких.

Да, это сделала эпоха, не только он. Но к формированию эпохи сам Карри приложил немало усилий.

Оскар Робертсон и Джерри Уэст – величайшие маленькие 60-х-70-х, великие бомбардиры, великие распасовщики, игроки, чей вклад отмечен на обеих половинах. У обоих феноменальная карьера, в которой были и приз MVP (по одному на каждого), и долговечность (у Уэста 12 символических сборных, 10 – первых, у Робертсона – 11, 9 – первых), и лидерство по очкам (Уэст) и передачам (Уэст, Робертсон), и чемпионские титулы (по одному на каждого). Но их эпоха (или, возможно, исключительно Билл Расселл) обрекала их на вспомогательную роль: оба взяли свои титулы лишь после того, когда рядом с ними возник доминирующий центровой (Чемберлен для Уэста, Карим – для Робертсона). Какими бы гениальными они ни были (Уэст даже получил тот злополучный приз MVP финальной серии после поражения), у них не получалось сделать что-то монументальное в качестве первой звезды.

Современная эпоха благоволит маленьким. Но, простите, где все разыгрывающие, которые привели свои команды к чемпионству? Крис Пол, Джеймс Харден, Дэмиан Лиллард, кто-то еще? У Карри только четыре первые сборные, а это означает, что все это время были какие-то маленькие, которые могли бы сделать то же самое, ну или хоть что-то подобное.

Карри – первый недвухметровый разыгрывающий со времен Айзейи Томаса, которому удалось сделать свою команду чемпионом в качестве первой звезды. И первый недвухметровый разыгрывающий на все времена, вокруг которого выросла династия. И сделал он это не потому, что оказался в нужном месте в нужное время, а потому, что такого влияния на атаку, как он, не давал ни один другой маленький игрок в истории. Историческая значимость финала-2022, которую нужно зафиксировать: это первый финал, в котором мы увидели тотальное доминирование недвухметрового разыгрывающего (в 2007-м большого разрыва между Паркером, Данканом и Джинобили не было, как и в 1990-м между Томасом и Дюмарсом). У Карри – 30% от всех набранных «Голден Стэйт» очков (187).

Кевин Дюрэнт

Важнейший довод в пользу Карри: карьера Дюрэнта – в руках Карри.

Победа «Голден Стэйт»-2022 – худшее, что вообще могло случиться с Дюрэнтом. Как бы странно это ни звучало, но гораздо больше она повлияла на наследие КейДи, чем на наследие кого-либо в «Уорриорс». «Голден Стэйт» побеждал до Дюрэнта, побеждал при Дюрэнте, побеждал после Дюрэнта.

И вот, пока Карри устроил мастер-класс по уничтожению лучшей защиты второй половины сезона, Дюрэнт, мягко говоря, выглядел неубедительно против ровно той же самой защиты (только в серии с «Нетс» практически не играл Роберт Уильямс).

Из этого получается, что Карри сначала понизил Дюрэнта (украв у него серию с 1-3 в 2016-м), потом повысил Дюрэнта (отдав ему статус лучшего бомбардира «Уорриорс»), потом понизил Дюрэнта заочно (победой «Голден Стэйт» на фоне гениального решения сменить Карри на Кайри, разница как будто на одну букву, но, на самом деле, на целое полушарие Земли).

Если так пойдет дальше, то Дюрэнт может и лишиться двух MVP финальной серии постфактум. В 2017-м он казался тем определяющим фактором, который качнул баланс между «Уорриорс» и «Кливлендом» в сторону «Голден Стэйт», в 2022-м он стал уже просто фактором при определяющем влиянии на игру, культуру, атмосферу настоящего лидера, удовлетворяющегося победами, а не желанием потешить эго.

И…

Это плавно подводит к заключению (если кто-то сюда добрался).

Талант, естественно, суперважен. Но штука в том, что карьеру определяет не только талант, но и сопутствующие обстоятельства (причем обстоятельства – в гораздо большей степени).

Карри не ждал от себя ничего. Буквально, после драфта он говорил, что его главная цель – это удержаться в лиге и вообще состояться как профессиональный баскетболист.

Его взял «Голден Стэйт», официально худший клуб предыдущих 30 лет.

Его встретил враждебно настроенный Монта Эллис.

Его начали преследовать травмы, которые угрожали завершить карьеру раньше времени.

Что в итоге?

Сегодня Карри – любимая суперзвезда своего времени :

• боготворим в Бэй-Эреа, где живут самые громкие болельщики Штатов;

• проводит всю карьеру в одном клубе и доверяется руководству;

• ждал и дождался, когда рядом с ним вырастут Грин, Томпсон, Барнс, Луни, Пул и прочие;

• не дал себя сломать ни повреждениям, ни маленькому контракту, ни практически свершившемуся обмену в «Бакс», ни коллапсу вокруг после финала-2019;

• легко ушел в тень, когда возникла возможность пригласить Дюрэнта, показав свои приоритеты и получив кучу говна в ответ;

• поддерживает внутреннюю стабильность на фоне вздорного поведения Дрэймонда Грина;

• готов приспособиться к любому предлагаемому тренером баскетболу – от пик-н-роллов с ним в качестве лучшего бомбардира до хороводов, где он ставит заслоны и открывается под получение;

• претендует на статус самого опасного атакующего игрока всех времен не только из-за умений, но и из-за абсолютной неэгоистичности, желания доводить мяч до Джавэйла Макги под кольцом, а самому быть просто гипотетической угрозой;

• за это время накачался раза в два и считается самым сильным человеком НБА по соотношению силовых данных и веса;

• обходится без провалов настолько противно, что ему только и могут припомнить поражение на последних секундах седьмого матча в финале-2016;

• в 34 года показал в финальной серии лучший баскетбол жизни;

• дарит больше счастья от баскетбола болельщикам, чем кто-либо до него.

И теперь сравните это с любой другой суперзвездой поколения.

Кайри Ирвинг – воспринимает баскетбол как ненавистную работу, которую – когда захочет – может делать лучше любого (но если и он сам, и остальные знают, что он может делать ее лучше любого, то на фига ее в принципе делать?!). Сменил три клуба.

Джеймс Харден – облажался в решающие моменты практически всех матчей плей-офф, после чего предал вообще всех своих одноклубников-суперзвезд, сменил за полтора года три клуба.

Кавай Ленард – предал тренера и систему, которая его вырастила, сменил за два года три клуба.

Пол Джордж – сменил три клуба лишь для того, чтобы показать себя эталонным чокером эпохи.

Расселл Уэстбрук (когда-то смеялся над Карри) – потерялся в статистических уловках и пришел к тому, что стал проблемой для своей команды, сменил уже четыре клуба.

Кевин Дюрэнт – к 34 годам понял только, что хочет побеждать на собственных условиях, а если нет, то не побеждать вовсе. Сменил три клуба.

Леброн Джеймс – переезжает с места на место, перевозя не только таланты, но и Рича Пола, вечные мутки, пассивно-агрессивные отношения с руководством и с каждым разом множащуюся толпу хейтеров. Всю карьеру придумывал, как создать суперкоманды, которые бы взяли не один, не два, не три, но в итоге остался с теми же четырьмя титулами, что у Карри.

Все эти парни гораздо гораздо физически одареннее Карри, а некоторые из них котируются выше него и сейчас.

А теперь просто задайте себе вопрос: хотел ли Стеф Карри поменяться талантами с любым из них?

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Jason Miller, Jim Rogash, Stephen Dunn, Ezra Shaw, Stephen Dunn/Allsport, Tim DeFrisco/Allsport, Christian Petersen, Justin K. Aller