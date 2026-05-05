  • Карбери, Хаска, Ди Джей Смит вошли в штаб сборной Канады на ЧМ-2026. Главный тренер – Донсков
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери вошел в штаб сборной Канады на ЧМ-2026, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Федерация хоккея Канады ранее объявила, что главным тренером сборной будет Миша Донсков.

Сегодня стало известно, что Карбери стал ассистентом главного тренера вместе с Райаном Хаской из «Калгари» и Ди Джей Смитом из «Лос-Анджелеса». Консультант по вратарям – Скотт Мюррей, видеоаналитик – Эллиотт Монду из «Сент-Луиса».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
Забавно, тренеры работающие главными в НХЛ, будут в помощниках у чела, который главным ни разу не был
Ответ freedom4334
Подсмотрели у Ротенберга
Ответ Jolly Jack_1117077775
Слизали просто Ромину систему))
Астраханец - главный тренер сборной Канады, теперь мы видели все :)
Ответ Габорик
у них ещё и на ЮЧМ лучший бомбардир Дима Жилкин)))
Ответ Б.И.С.
Ну тут не всё так однозначно..😁🤨
главный тренер простите.... КТО?????
Физруки сплошные. 1/4 вылетают
А Зая Волгин ничего не возглавит?
карбири - "чуваки, а кого тут надо в каждом большинстве выпускать и если воротчика снимут, чтобы стату ему набить?".
