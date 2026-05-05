Карбери, Хаска, Ди Джей Смит вошли в штаб сборной Канады на ЧМ-2026. Главный тренер – Донсков

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери вошел в штаб сборной Канады на ЧМ-2026, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Федерация хоккея Канады ранее объявила , что главным тренером сборной будет Миша Донсков .

Сегодня стало известно, что Карбери стал ассистентом главного тренера вместе с Райаном Хаской из «Калгари » и Ди Джей Смитом из «Лос-Анджелеса ». Консультант по вратарям – Скотт Мюррей, видеоаналитик – Эллиотт Монду из «Сент-Луиса ».

