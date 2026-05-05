Агент Гусева: «У Никиты контракт с «Динамо» до 31 мая. После окончания его срока мы будем активно работать над дальнейшим трудоустройством»
Агент Гусева сделал заявление о будущем хоккеиста «Динамо».
Агент Юрий Николаев, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Никиты Гусева, сделал заявление о будущем хоккеиста.
По окончании действующего контракта нападающий станет неограниченно свободным агентом. В минувшем регулярном Фонбет чемпионате КХЛ 33-летний игрок провел 66 матчей и набрал 55 (17+38) очков при показателе полезности «+7». В Кубке Гагарина за четыре игры он добавил 2 (1+1) балла.
«Хочу заявить, что до 31 мая 2026 года у Никиты Гусева действует контракт с московским «Динамо».
После окончания его срока действия мы будем активно работать над дальнейшим трудоустройством Никиты», – сказал Николаев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
9 комментариев
А за что срок мотает?
Динамо он не нужен. Пешеход для розыгрыша большинства,да и то сдал там. Тормозит игру,не отрабатывает в обороне. Спасибо и до свидания.
Однозначно не нужен
Замедляет сильно команду , в П/О никакой
В Спартаке еще отыграет пару лет нормально, все равно за чемпионство не борются, а молодёжи финты покажет
