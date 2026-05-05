Агент Гусева: «У Никиты контракт с «Динамо» до 31 мая. После окончания его срока мы будем активно работать над дальнейшим трудоустройством»

Агент Гусева сделал заявление о будущем хоккеиста «Динамо».

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Никиты Гусева, сделал заявление о будущем хоккеиста.

По окончании действующего контракта нападающий станет неограниченно свободным агентом. В минувшем регулярном Фонбет чемпионате КХЛ 33-летний игрок провел 66 матчей и набрал 55 (17+38) очков при показателе полезности «+7». В Кубке Гагарина за четыре игры он добавил 2 (1+1) балла.

«Хочу заявить, что до 31 мая 2026 года у Никиты Гусева действует контракт с московским «Динамо».

После окончания его срока действия мы будем активно работать над дальнейшим трудоустройством Никиты», – сказал Николаев.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
А за что срок мотает?
Динамо он не нужен. Пешеход для розыгрыша большинства,да и то сдал там. Тормозит игру,не отрабатывает в обороне. Спасибо и до свидания.
Однозначно не нужен
Замедляет сильно команду , в П/О никакой
В Спартаке еще отыграет пару лет нормально, все равно за чемпионство не борются, а молодёжи финты покажет
Материалы по теме
Гусев интересен «Спартаку». Форвард вряд ли останется в «Динамо», но хочет продолжить карьеру в Москве («СЭ»)
4 мая, 10:54
Агент Гусева: «У Никиты всегда было желание играть в Москве, и «Динамо» он рассматривал. Посмотрим, видит ли Тамбиев его в команде, в какой роли. После этого примем решение»
28 апреля, 13:27
Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»
15 апреля, 15:23
Гендиректор «Динамо» о будущем Гусева: «Мы ценим его как игрока и понимаем, что он сделал для клуба. Трансферная кампания требует тишины, скоро все узнаете»
7 апреля, 07:30
