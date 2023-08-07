175 комментариев

ЦСКА выпустил вратаря Ивана Федотова с первых минут матча открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом» – хотя по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) ему нельзя играть до января 2024-го. Дисквалификация работает как раз с 1 сентября.

Такое поведение ЦСКА – безумие боссов? Они совсем не не боятся санкций? Клуб настолько могущественнее всех в нашем хоккее, что вообще никто не указ?

Версия Никиты Петухова.

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Год назад я нашел любимый сорт пива и сегодня вечером хотел им насладиться, пересматривая первый эпизод великого сериала «M*A*S*H» – о жизни американских врачей во время корейской войны.

Армейская тема все-таки настигла, но по-другому поводу: ЦСКА заявил Федотова на первый матч сезона.

Несмотря на то, что ИИХФ дисквалифицировала Федотова до конца года. Несмотря на то, что ФХР признала актуальность его дисквалификации. Несмотря на то, ФХР по-прежнему входит в ИИХФ, а КХЛ по-прежнему отвечает перед ФХР, а ЦСКА все еще часть вселенной (минутка Иванушек Интернешнл) КХЛ.

И КХЛ согласовала это решение, как уже согласовала контракт Федотова, признанный ИИХФ недействительным.

КХЛ разрешила Федотову играть за ЦСКА вопреки тому, что 3 дня назад ее президент Алексей Морозов говорил, что лига признает дисквалификацию от ИИХФ.

Почему это все происходит и становится реальностью? Поведение ЦСКА в случае с кейсом Федотова меняет историю лиги – этот момент очень хочется зафиксировать. И обсудить.

А весь остальной хоккей вот по этой ссылке.

ЦСКА ставит свои интересы выше всех. Интересов лиги, федерации и других клубов

Вы заметили эту незаметную риторическую подмену? Я не буду собирать все реплики всех экспертов по теме Федотова – уверен, вы их читали не менее внимательно, чем я. Но после решения ИИХФ о сомнительном характере сделки ЦСКА с вратарем главным мотивом в экспертных высказываниях стало «Мы не дадим ИИХФ вмешиваться в наши дела».

Все это время у меня один вопрос: постойте, а в какие это наши?

Разве состав вратарской бригады одного конкретного армейского клуба – это наше общее дело? Разве «Ак Барс» и прочие соперники ЦСКА по турниру выигрывают оттого, что армейцы оставляют у себя Федотова?

Разве КХЛ выигрывает оттого, что один из ее клубов подписал вратаря с действующим контрактом НХЛ?

Разве от этого выигрывает федерация?

Нет, непосредственный победитель в этой ситуации один – ЦСКА . Клуб получает сильного игрока. Понятно, что лига нужна в том числе, чтобы защищать интересы клубов (об этом ниже), но тут речь не об интересах *клубов*. И не о «наших» интересах.

В моих интересах, например, чтобы потолок понизили до 600 миллионов и ЦСКА пришлось бы выставить на рынок пару своих пятерок – это было бы больше похоже на интересы лиги и ее клубов.

Вопрос с Федотовым безусловно важный, но по сути это вопрос трансферной политики ЦСКА.

Кажется, ЦСКА влиятельнее офиса КХЛ

Я смотрю вот на что. Когда я спрашиваю у президента КХЛ, почему мы не играем в мае, несмотря на то, что нас убрали с чемпионата мира, он среди прочего говорит о сохраняющихся договоренностях с ИИХФ.

Когда его спрашивают, почему в КХЛ фамилии пишут на латинице, он отвечает что КХЛ – международная лига.

То есть: в рамках своей инициативы КХЛ очень держится за сохранение международных связей. Даже когда речь идет о такой принципиальной вещи, как календарь и его расширение.

Когда ЦСКА захотел сохранить сильного вратаря в своем составе, это стремление не оставило никаких следов. КХЛ регистрирует контракт и согласует выход вратаря на лед, несмотря на то, что ФХР признала дисквалификацию вратаря .

Для меня вопрос латиницы и календаря принципиальнее, чем усиление вратарской бригады одного клуба – но для КХЛ, очевидно, по-другому.

«Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне, – объясняет решение лиги по Федотову президент ЦСКА Игорь Есмантович. – Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос».

Президент клуба перечисляет тех, кто помог продавить решение, и в этом списке нет фамилии президента КХЛ. Так что кто тут на самом деле главный – большой вопрос.

Босс ЦСКА Есмантович говорил, что все интересные НХЛ игроки уже и так там. Это правда

Теперь о последствиях. История Федотова выходит очень громкой, но будут ли такими ее последствия?

Давно искал повод, чтобы сказать: не думаю.

Самое принципиальное уже произошло, совсем по другому поводу: Россия не играет на ЧМ. Любые другие санкции ИИХФ по сравнению с этим – очевидные мелочи.

Запрет на легионеров? Да мы и сами себе их запрещаем не хуже. К тому же они сами меняют гражданство и едут пачками. Кто их остановит?

Так что намного важнее сюжетная линия противостояния с НХЛ – потому что в ЦСКА теперь выступает, по сути, игрок НХЛ. Но и тут спектр последствий довольно узок.

Много говорят о том, что вся наша молодежь рванет в Северную Америку – слушайте, это настолько страшный миф, что его надо разбивать немедленно . Не думал, что когда-нибудь напишу такое, но Игорь Есмантович тут абсолютно прав.

Пункт первый: все, кто мог уехать, уже уехали. Те, кто интересен из нынешних молодых игроков КХЛ – Никишин, Грицюк, Мичков – уедут чуть позже. Можно многое говорить о сильных качествах разных игроков, но всех должна немедленно отрезвить новость о том, что Владимиру Ткачеву из «Авангарда» предлагали годичный контракт в «Сан-Хосе» на миллион с чем-то.

Даже если правда так, это отличная иллюстрация того, насколько игроки КХЛ интересны клубам лиги №1.

Пункт второй: самим игрокам невыгодно портить отношения с клубами в России. Надо же куда-то возвращаться.

Помните случай Шипачева? Он уехал в «Вегас» вопреки уговорам Геннадия Тимченко – а потом вернулся и получил минимальный контракт.

Переезд в НХЛ – почти для всех игроков риск. При пылающих ненавистью отношениях с Ротенбергом / Есмантовичем / Яковлевым из «Локо» – довольно наивная стратегия развития карьеры.

Да, конфликт с НХЛ открывает поле для маневра в переговорах агентам. Но глобально этот финт ЦСКА расклад на рынке не изменит. Рынок уже и так перекошен в пользу НХЛ – по совершенно объективным причинам .

Федотов жизненно важен ЦСКА. Замены ему нет

У остервенения, с которым ЦСКА ухватился за Федотова, хочется выискать некое трансцендентное происхождение, но, кажется, все очень просто.

Посмотрите на текущую бригаду вратарей минус Федотов и подумайте о том, что ЦСКА вполне может претендовать на роль хоккейного «Зенита». То есть команды, которая берет не два-три чемпионства подряд, а от четырех и далее. Двигая СКА и «Ак Барс» на позиции пониже.

Гамзин и Шарыченков как второй и первый номер? У Шарченкова 41 матч в регулярке в 2017-м, когда он играл за «Югру». Это возможно, но это большой риск. Неоправданный.

Мы переводим взгляд на рынок – и видим, что вратарей, готовых закрывать позицию в ЦСКА, нет. Аликин? Серебряков? Звучит неплохо, но это не проверенные люди.

Если есть возможность цепляться за Федотова – нужно цепляться за Федотова. Подтвердит в текущих условиях любой генменеджер планеты .

ЦСКА это и делает – и какие проблемы для всех окружающих создаст это стремление, клуб совершенно не волнует.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович