175 комментариев

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ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

КХЛ КХЛ
Иван Федотов Иван Федотов
ЦСКА ЦСКА
Игорь Есмантович Игорь Есмантович
Хоккей Хоккей

ЦСКА выпустил вратаря Ивана Федотова с первых минут матча открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом» – хотя по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) ему нельзя играть до января 2024-го. Дисквалификация работает как раз с 1 сентября.

Такое поведение ЦСКА – безумие боссов? Они совсем не не боятся санкций? Клуб настолько могущественнее всех в нашем хоккее, что вообще никто не указ?

Версия Никиты Петухова.

***

Год назад я нашел любимый сорт пива и сегодня вечером хотел им насладиться, пересматривая первый эпизод великого сериала «M*A*S*H» – о жизни американских врачей во время корейской войны.

Армейская тема все-таки настигла, но по-другому поводу: ЦСКА заявил Федотова на первый матч сезона.

Несмотря на то, что ИИХФ дисквалифицировала Федотова до конца года. Несмотря на то, что ФХР признала актуальность его дисквалификации. Несмотря на то, ФХР по-прежнему входит в ИИХФ, а КХЛ по-прежнему отвечает перед ФХР, а ЦСКА все еще часть вселенной (минутка Иванушек Интернешнл) КХЛ. 

И КХЛ согласовала это решение, как уже согласовала контракт Федотова, признанный ИИХФ недействительным. 

КХЛ разрешила Федотову играть за ЦСКА вопреки тому, что 3 дня назад ее президент Алексей Морозов говорил, что лига признает дисквалификацию от ИИХФ.

Почему это все происходит и становится реальностью? Поведение ЦСКА в случае с кейсом Федотова меняет историю лиги – этот момент очень хочется зафиксировать. И обсудить. 

А весь остальной хоккей вот по этой ссылке.

ЦСКА ставит свои интересы выше всех. Интересов лиги, федерации и других клубов

Вы заметили эту незаметную риторическую подмену? Я не буду собирать все реплики всех экспертов по теме Федотова – уверен, вы их читали не менее внимательно, чем я. Но после решения ИИХФ о сомнительном характере сделки ЦСКА с вратарем главным мотивом в экспертных высказываниях стало «Мы не дадим ИИХФ вмешиваться в наши дела».

Все это время у меня один вопрос: постойте, а в какие это наши? 

Разве состав вратарской бригады одного конкретного армейского клуба – это наше общее дело? Разве «Ак Барс» и прочие соперники ЦСКА по турниру выигрывают оттого, что армейцы оставляют у себя Федотова? 

Разве КХЛ выигрывает оттого, что один из ее клубов подписал вратаря с действующим контрактом НХЛ?

Разве от этого выигрывает федерация?

Нет, непосредственный победитель в этой ситуации один – ЦСКА. Клуб получает сильного игрока. Понятно, что лига нужна в том числе, чтобы защищать интересы клубов (об этом ниже), но тут речь не об интересах *клубов*. И не о «наших» интересах.

В моих интересах, например, чтобы потолок понизили до 600 миллионов и ЦСКА пришлось бы выставить на рынок пару своих пятерок – это было бы больше похоже на интересы лиги и ее клубов.

Вопрос с Федотовым безусловно важный, но по сути это вопрос трансферной политики ЦСКА. 

Кажется, ЦСКА влиятельнее офиса КХЛ

Я смотрю вот на что. Когда я спрашиваю у президента КХЛ, почему мы не играем в мае, несмотря на то, что нас убрали с чемпионата мира, он среди прочего говорит о сохраняющихся договоренностях с ИИХФ.

Когда его спрашивают, почему в КХЛ фамилии пишут на латинице, он отвечает что КХЛ – международная лига.

То есть: в рамках своей инициативы КХЛ очень держится за сохранение международных связей. Даже когда речь идет о такой принципиальной вещи, как календарь и его расширение.

Когда ЦСКА захотел сохранить сильного вратаря в своем составе, это стремление не оставило никаких следов. КХЛ регистрирует контракт и согласует выход вратаря на лед, несмотря на то, что ФХР признала дисквалификацию вратаря.

Для меня вопрос латиницы и календаря принципиальнее, чем усиление вратарской бригады одного клуба – но для КХЛ, очевидно, по-другому. 

«Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне, – объясняет решение лиги по Федотову президент ЦСКА Игорь Есмантович. – Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос».

Президент клуба перечисляет тех, кто помог продавить решение, и в этом списке нет фамилии президента КХЛ. Так что кто тут на самом деле главный – большой вопрос.

Босс ЦСКА Есмантович говорил, что все интересные НХЛ игроки уже и так там. Это правда

Теперь о последствиях. История Федотова выходит очень громкой, но будут ли такими ее последствия?

Давно искал повод, чтобы сказать: не думаю.

Самое принципиальное уже произошло, совсем по другому поводу: Россия не играет на ЧМ. Любые другие санкции ИИХФ по сравнению с этим – очевидные мелочи.

Запрет на легионеров? Да мы и сами себе их запрещаем не хуже. К тому же они сами меняют гражданство и едут пачками. Кто их остановит?

Так что намного важнее сюжетная линия противостояния с НХЛ – потому что в ЦСКА теперь выступает, по сути, игрок НХЛ. Но и тут спектр последствий довольно узок.

Много говорят о том, что вся наша молодежь рванет в Северную Америку – слушайте, это настолько страшный миф, что его надо разбивать немедленно. Не думал, что когда-нибудь напишу такое, но Игорь Есмантович тут абсолютно прав.

Пункт первый: все, кто мог уехать, уже уехали. Те, кто интересен из нынешних молодых игроков КХЛ – Никишин, Грицюк, Мичков – уедут чуть позже. Можно многое говорить о сильных качествах разных игроков, но всех должна немедленно отрезвить новость о том, что Владимиру Ткачеву из «Авангарда» предлагали годичный контракт в «Сан-Хосе» на миллион с чем-то. 

Даже если правда так, это отличная иллюстрация того, насколько игроки КХЛ интересны клубам лиги №1.

Пункт второй: самим игрокам невыгодно портить отношения с клубами в России. Надо же куда-то возвращаться.

Помните случай Шипачева? Он уехал в «Вегас» вопреки уговорам Геннадия Тимченко – а потом вернулся и получил минимальный контракт. 

Переезд в НХЛ – почти для всех игроков риск. При пылающих ненавистью отношениях с Ротенбергом / Есмантовичем / Яковлевым из «Локо» – довольно наивная стратегия развития карьеры. 

Да, конфликт с НХЛ открывает поле для маневра в переговорах агентам. Но глобально этот финт ЦСКА расклад на рынке не изменит. Рынок уже и так перекошен в пользу НХЛ – по совершенно объективным причинам

Федотов жизненно важен ЦСКА. Замены ему нет

У остервенения, с которым ЦСКА ухватился за Федотова, хочется выискать некое трансцендентное происхождение, но, кажется, все очень просто.

Посмотрите на текущую бригаду вратарей минус Федотов и подумайте о том, что ЦСКА вполне может претендовать на роль хоккейного «Зенита». То есть команды, которая берет не два-три чемпионства подряд, а от четырех и далее. Двигая СКА и «Ак Барс» на позиции пониже. 

Гамзин и Шарыченков как второй и первый номер? У Шарченкова 41 матч в регулярке в 2017-м, когда он играл за «Югру». Это возможно, но это большой риск. Неоправданный.

Мы переводим взгляд на рынок – и видим, что вратарей, готовых закрывать позицию в ЦСКА, нет. Аликин? Серебряков? Звучит неплохо, но это не проверенные люди.

Если есть возможность цепляться за Федотова – нужно цепляться за Федотова. Подтвердит в текущих условиях любой генменеджер планеты

ЦСКА это и делает – и какие проблемы для всех окружающих создаст это стремление, клуб совершенно не волнует.

Судный день российского хоккея: онлайн

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович

175 комментариев

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Herder
а вы не думали, что это ответка от Федотова российскому хоккею, который его отправил в армию?
+205
-22
+183
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Max Kochetkov
Какая же дичь происходит: от задержания в аэропорту в том году и до молчания Федотова сейчас..
+120
-9
+111
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Dmitrii Shuka
Ответ Herder
а вы не думали, что это ответка от Федотова российскому хоккею, который его отправил в армию?
Федотов переворачивает лигу пахахаха
+98
-3
+95
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barbarian1991
Ответ Кирилл Польский
Интересно, почему та же НХЛ ни во что не ставит Иихф, живёт по своим правилам, а КХЛ в момент, когда отовсюду отстранили Россию должна соблюдать правила Иихф? Генпрокуратуру зачем - то приплели, это бред. Куда честнее было объявить что поскольку нас и так выезде выкинули, мы не будем соблюдать ваши правила. А Федотова поздравляю с тем, что он вернулся в хоккей, и желаю когда - нибудь уехать в НХЛ, это было бы совсем честно перед всеми. Но в данной ситуации прогибаться под Иихф в обмен ни на что было бы глупо
НХЛ - самостоятельная экосистема, которая будет жить и развиваться, даже если завтра ИИХФ объявит о своём роспуске.
ФХР - член ИИХФ, и турниры водокачки под эгидой ИИХФ нужны этой организации, чтобы оправдывать своё финансирование и хвастаться бронзовыми медальками и получать за это ордена.
КХЛ получает права от ФХР на проведение чемпионата России, потому что этот бесполезный пережиток прошлого в виде медалей чемпионата и возможности похвастаться условным 7м местом в чемпионате очень важен функционерам. И да, неудивительно, что среди боссов ФХР и клубов КХЛ так много пересечений. Им не нужна сильная лига, потому что в лиге равных возможностей цска не сможет каждый год играть в финале. Поэтому они так рвутся на чемпионат мира и ждут разбана, вместо того, чтобы в июне играть финал Кубка Гагарина.
+111
-21
+90
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Сергей Галынский
Предлагаю отдать ЦСКА Сечину и Есмантовичу КГ в вечное пользование и вывести из состава КХЛ
Пускай Сечин поставит КГв офисе Роснефти и любуется
32разы
+80
-12
+68
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Кирилл Польский
Интересно, почему та же НХЛ ни во что не ставит Иихф, живёт по своим правилам, а КХЛ в момент, когда отовсюду отстранили Россию должна соблюдать правила Иихф?
Генпрокуратуру зачем - то приплели, это бред. Куда честнее было объявить что поскольку нас и так выезде выкинули, мы не будем соблюдать ваши правила.
А Федотова поздравляю с тем, что он вернулся в хоккей, и желаю когда - нибудь уехать в НХЛ, это было бы совсем честно перед всеми. Но в данной ситуации прогибаться под Иихф в обмен ни на что было бы глупо
+114
-59
+55
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BearS
Ответ Herder
а вы не думали, что это ответка от Федотова российскому хоккею, который его отправил в армию?
Многоходовочка получается
+55
-1
+54
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Mr. Jones
Ответ Why always me?!
По хорошему это вопрос чисто между КХЛ и НХЛ. Пусть сами и разбираются. Может договор какой подпишут уже после этого.
Так договор и так есть. Но ЦСКА решило всех кинуть и принудительно подписать на это всю КХЛ.
+46
-21
+25
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Андрей Николаевич
да понятно давно уже, что это карманная лига Есмантовича и прочих управленцев ЦСКА, здесь все Ротенберга в этом обвиняли. Ротен просто нужен, как громоотвод, этакий фрик, для отвлечения. Поэтому не путайте настоящее зло с тем, что Вам подпихивают. На радость желающим возвращения совка - в кхл он уже давно в худшем его проявлении.
+38
-13
+25
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Rudenzik
Ответ Серый
ну, потом не плачьте. товичи, когда вам за каждый матч с участием Федотова будут присуждать технические поражения и назначать штрафы
Только ФХР и КХЛ могут давать штрафы и тех. поражения, а если они за одно с ЦСКА, то им ничего не будет
+21
0
+21
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Кавабунга Шреддоголовый
Во всяком случае, цска показал, кто такой морозов и что он не решает ничего, а только открывает рот
+23
-3
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Xell
Ответ Сергей Галынский
Предлагаю отдать ЦСКА Сечину и Есмантовичу КГ в вечное пользование и вывести из состава КХЛ Пускай Сечин поставит КГв офисе Роснефти и любуется 32разы
На самом деле у ЦСКА фанов по России мало и даже в самой Москве больше у Динамо.
+26
-9
+17
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Mr. Jones
Ответ Георгий Большаков
Все равны, но НХЛ равнее
Нет. В НХЛ как раз все равны, и поэтому они - законодатели мод в мировом хоккее. А у нас всякие ска-цыска могут приказывать всем остальным клубам, и вся лига подчинена их интересам.
+29
-13
+16
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Dmona1
Они упёрлись только потому что смысла слушаться ИИХФ нет... И они обнаглели... Нас не допускают к турнирам и ещё ультиматумы ставят.
+33
-18
+15
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Pueblo
Просто международные федерации не имеют значения, если отстранили от своих соревнований страну. Соответственно, и национальная федерация не имеет значения.
И, кстати, посмотрел бы я на реакцию боссов НХЛ и тамошних клубов, если бы какая-то иихф что-то там запретила.
+23
-8
+15
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Why always me?!
По хорошему это вопрос чисто между КХЛ и НХЛ. Пусть сами и разбираются. Может договор какой подпишут уже после этого.
+22
-8
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Mr. Jones
Вот поэтому из КХЛ никогда ничего путного не получится. Потому что руководятлы 1-2 клубов могут диктовать всей лиге свои решения, подкрепленные аффилированными с ними государственными структурами. "Все животные равны, но одни животные равнее других". Про нас ведь эта сказка была, и ничего за 75 лет не изменилось.
+25
-13
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Konstantin Zagainov
Ответ Herder
а вы не думали, что это ответка от Федотова российскому хоккею, который его отправил в армию?
Если это так то... мсье Федотофф знает толк в извращениях 😳
+12
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Глаз народа
А какие вообще санкции за это? Неужели бан ЧМ и ОИ😲?
+17
-5
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Гусеконь
ИИХФ кладут на правила и незаконно отстраняют Россию.
Лига кладёт на ИИХФ.
Вроде последовательно
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Mac Miller
Ответ Herder
а вы не думали, что это ответка от Федотова российскому хоккею, который его отправил в армию?
Гений мысли - Мыслант Гигысли
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Александр Максаков
Каких санкций, Никита? Вся страна в санкциях, что изменит конкретно этот случай? Да ничего.
+12
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AVKU
Ну что ж, Сечин оказался круче ФХР. Ожидаемо. Только вот зачем ...
+13
-4
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Анатолий Антонов
Ответ Сергей Галынский
Предлагаю отдать ЦСКА Сечину и Есмантовичу КГ в вечное пользование и вывести из состава КХЛ Пускай Сечин поставит КГв офисе Роснефти и любуется 32разы
Йозе ножками топать будет от злости и жаловаться папе, дяде...
+10
-2
+8
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sievra
Кто-нибудь в курсе, почему остальные игроки Филадельфии на матч не приехали, а только вратарь?
+11
-3
+8
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