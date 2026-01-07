  • Спортс
  • Вячеслав Быков: «Хочется дождаться возвращения сборной России на ЧМ и ОИ. Без нее хоккей не такой яркий и интересный, не привлекает так много внимания, как раньше»
Вячеслав Быков поделился мыслями об уровне сборной России.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями об уровне национальной команды.

Он также высказался о возможном возвращении сборной на турниры в 2026 году.

«Сложно объективно оценить реальный уровень сборной России по хоккею. Наша команда всегда была одной из лучших в мире. Но мне тяжело сказать, как бы она выступила на ближайших крупных турнирах.

Хочется дождаться возвращения сборной России на чемпионат мира и Олимпийские игры в 2026 году. Без нее хоккей не такой яркий и интересный. Он не привлекает так много внимания, как раньше», – заявил Быков.

Россию отстранили от международных соревнований в 2022 году. Ранее сборную не допустили до участия в хоккейном турнире Олимпийских игр-2026.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧМ по хоккею
logoВячеслав Быков
