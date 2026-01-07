  • Спортс
Голдобин про 4 очка в матче с «Ладой»: «Больше всех салатов ел на праздники. И оливье, и крабовый, и красная игра. Все было, объелся»

Николай Голдобин высказался о матче СКА с «Ладой».

Нападающий СКА Николай Голдобин пошутил о своей результативности в матче с «Ладой» (5:4 ОТ).

Форвард клуба из Санкт-Петербурга набрал 4 (2+2) балла в этой игре. Он забил победный гол в овертайме.

– Меньше всех ели салатов на праздники?

– Наоборот, больше всех. И оливье, и крабовый, все было, и красная игра. Поэтому объелся вообще.

– То есть в этом залог успеха?

– Конечно. Это лишний вес, правильно? Это борьба в углах, это дает сильные броски. Одни плюсы, – сказал Голдобин после матча.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
