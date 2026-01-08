НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Монреаль» победил «Калгари», «Юта» оказалась сильнее «Оттавы», «Сан-Хосе» одолел «Лос-Анджелес»

Сегодня прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » уступил «Далласу » (1:4), «Монреаль » победил «Калгари » (4:1), «Юта » одолела «Оттаву» (3:1), «Сан-Хосе » в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ