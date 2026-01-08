НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Монреаль» победил «Калгари», «Юта» оказалась сильнее «Оттавы», «Сан-Хосе» одолел «Лос-Анджелес»
Сегодня прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Далласу» (1:4), «Монреаль» победил «Калгари» (4:1), «Юта» одолела «Оттаву» (3:1), «Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
