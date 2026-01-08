«Даллас» продлил контракт с Грицковианом на 2 года. Кэпхит – 950 тысяч долларов
Джастин Грицковиан продлил контракт с «Далласом».
Нападающий Джастин Грицковиан подписал новый контракт с «Далласом»
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 950 тысяч долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне Грицковиан провел 42 матча и набрал 13 (6+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
