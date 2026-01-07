Ларионов о травмах в СКА: «Короткий сможет подключиться к команде 20 января. Локтионов, может, выйдет с китайской командой. По Ларионову-младшему пока нет даты»
Игорь Ларионов высказался о травмированных игроках СКА.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
«По Игорю Ларионову-младшему пока нет даты. Через четыре-пять дней поймем ситуацию.
По Матвею Короткому получил хорошую новость, что сможет подключиться к команде 20 января. Возьмем 10-12 дней, чтобы он подготовился. Не хотим форсировать.
Андрей Локтионов тоже, может быть, выйдет в матче с китайской командой», – сказал Ларионов.
СКА сыграет против «Шанхая» 14 января.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
