Ларионов о травмах в СКА: «Короткий сможет подключиться к команде 20 января. Локтионов, может, выйдет с китайской командой. По Ларионову-младшему пока нет даты»

Игорь Ларионов высказался о травмированных игроках СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«По Игорю Ларионову-младшему пока нет даты. Через четыре-пять дней поймем ситуацию.

По Матвею Короткому получил хорошую новость, что сможет подключиться к команде 20 января. Возьмем 10-12 дней, чтобы он подготовился. Не хотим форсировать.

Андрей Локтионов тоже, может быть, выйдет в матче с китайской командой», – сказал Ларионов.

СКА сыграет против «Шанхая» 14 января.