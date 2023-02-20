Тарасенко делает «Рейнджерс» (чуть ли не) фаворитом Востока. Но что будет дальше лично с ним – вопрос

Блокбастер сезона.

В феврале-2023 «Рейнджерс» оказались перед забавным выбором: кого из приятелей Панарина выменивать перед дедлайном?

С иконой «Чикаго» – Патриком Кэйном – Артемий с ходу сыгрался в первом сезоне в НХЛ: получилась классическая интуитивная связка, выдающая многослойные позиционные розыгрыши и прочую красоту. Кстати, странно, но сейчас не вспомнить другого настолько подходящего Панарину партнера. В СКА была тройка с Шипачевым и Дадоновым, в сборной России на ЧМ-2017 - тоже тройка, с Кучеровым и Кузнецовым, а вот так, чтобы прям связка – было только с легендарным американцем.

Вторая опция, правда, смотрелась не менее интересно: Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса», старый приятель Панарина, с которым они несколько раз пересекались в сборной; а началось все в момент сотворения большой хоккейной легенды – в 2011-м, на МЧМ в Баффало.

В любом случае было бы очень мощно – и есть подозрение, что в Нью-Йорке еще не раз подумают, что сделали неправильный выбор. Как всегда бывает в таких случаях. Кэйн реально хотел в «Рейнджерс» – по тому, как он временами играет сейчас, видно потенциал этого перехода.

В итоге в Нью-Йорк приехал Тарасенко – и это очень похоже на переход года, вне зависимости от того, в какой части света вы это читаете. Панарин и Тарасенко давно стали универсально ценными хоккейными единицами, не только в России.

Этот обмен:

1. Официально завершил эпоху «Сент-Луиса» как контендера и запустил процесс перестройки (пусть даже и частичной).

2. Сделал сильнее «Рейнджерс». Атака финалиста Востока-2022 приросла еще одной звездой.

3. Поставил важный вопрос – каким будет финиш карьеры Тарасенко? Какими будут для него следующие несколько лет?

Подробнее об этом повороте в карьере одного из важнейших игроков современности – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там я пишу не только про Тарасенко.

Почему развалился «Сент-Луис»?

В прошлом году «Сент-Луис» играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» и взял два матча из шести. Что же случилось?

Небольшой шаг в сторону. У меня есть ощущение, что командам Центрального дивизиона будто бы не хватает пиар-мощностей – в целом о них говорят не так много. Хотя если оглянуться назад («Чикаго»-2015, «Нэшвилл»-2017, «Сент-Луис»-2019, «Даллас»-2020, «Колорадо»-2022), то видно, что дивизион выдавал претендента на кубок чуть ли не каждый год – и всякий раз это были разные команды.

За последние пять лет (без сезона-2021) – 4 финалиста и 2 победителя именно оттуда.

«Сент-Луис» набирал суперсилу с середины 2010-х – что в итоге вылилось в победу-2019 – и оставался элитной командой до прошлого плей-офф включительно. «Блюз» с небольшим запасом разобрались с бойкой «Миннесотой» и исход серии против «Колорадо» мне не казался очевидным.

Что случилось в сезоне-2022/23- это отдельная тема, но если коротко, то моя версия такова: с приходом и развитием Кайру, Томаса и Бучневича клуб ушел от выраженного силового хоккея, но не пришел к новой линии.

Это не настолько очевидная проблема, чтобы команда прям развалилась – она и не развалилась. Можно понять Дага Армстронга, генменеджера «Блюз», который признавался: «Мы пытались выжать из этого состава еще один год».

Но сезона не оказалось. Линия плей-офф не за горизонтом, но далековато, команда не бьется током – в принципе, какие-то шансы на попадание в первый раунд оставались (если что, мы говорим о команде, которая в чемпионский год встретила 1 января на последнем месте в лиге), но погоню за этими шансами сделали невыносимо дорогими вот какие обстоятельства:

• у Тарасенко последний год контракта, и он уже больше года говорит об обмене – а значит, вряд ли бы остался в клубе. Держать его до конца сезона – значит бесплатно терять летом. Ну вы все это понимаете;

• такая же ситуация у О’Райлли (последний год контракта). Его было сдавать необязательно, но если уж начинаешь до- или перестройку с отказа от Тарасенко, то останавливаться только на Володе нет смысла. Есть смысл разгрузить платежку для новых игроков;

• плюс – сам Армстронг говорил, что его напугали травмы Тарасенко и О’Райлли 31 декабря – их травмированных было бы не обменять;

• плюс – сужающийся рынок. В обсуждении на переход в «Рейнджерс» кроме Тарасенко были еще Майер и Кэйн – и обмен кого-то из них закрывал дорогу Тарасенко.

Поэтому Армстронг был вынужден играть на опережение.

Детали обмена года

Напомню, что это вообще был за пакет.

Первый слой: в «Рейнджерс» переходят Тарасенко и Миккола (большой защитник в третью пару), в «Сент-Луис» – Блэйз, Скиннер (не спрашивайте, кто это), пик первого раунда драфта-2023 и четвертого раунда-2024.

Второй слой: оба драфт-пика – плавающие. Если в 2023-м выбор будет в топ-10, то пик останется у «Рейнджерс», а «Блюз» получат право выбора в 2024-м. И если «Рейнджерс» выходят в плей-офф, то пик четвертого раунда драфта-2024 становится пиком третьего раунда.

Третий слой: «Сент-Луис» оставил на себе половину зарплаты Тарасенко. Это звучит довольно жутко, но на самом деле эти 50% кэпхита нападающего провисят только до конца этой регулярки, в которой с точки зрения очков и переходов «Сент-Луису» уже ничего особенного не нужно. Иначе сделка была бы просто невозможна.

В скобках отмечу, что обожаю НХЛ за ее систему сдержек, противовесов и всяких бонусов, вложенных в регламент.

Но это формальности, за которые стояли реальные решения – как раз ими меня порадовал наш любимый The Athletic.

На самом деле там все будто бы для учебника по хоккейному менеджменту.

«Даже Влади не знает, что будет с Влади», – говорил Тарасенко на Матче звезд НХЛ.

Да, генменеджер действовал сам, потому что надо было действовать быстро.

В контракте у Тарасенко был полный запрет на обмен – чтобы провернуть сделку, менеджмент «Блюз» должен был сначала утвердить ее с Володей и его агентом (это Пол Теофанос).

Для работы на рынке Дуг Армстронг использовал список, который Тарасенко составил 21 месяц назад, когда просил обмена. В нем были перечислены клубы, в которые он был согласен перейти – и «Рейнджерс» входили в этот лист.

«Я надеялся, что этот список не изменился», – признался менеджер «Атлетику».

Именно это было одним из обстоятельств, которые заставляли генменеджера «Блюз» ускориться. Если бы переговоры по Майеру или Кэйну прошли быстрее, то пришлось бы искать новый клуб, на который Тарасенко и его агент были бы согласны.

У самого Армстронга была примерно одна вводная – он хотел за Тарасенко пик первого раунда драфта. А, ну и да, он хотел, чтобы сделка все-таки состоялась.

В итоге Панарин и Тарасенко оказались в одной команде.

История связки Панарин – Тарасенко

Вообще, если не проверять в гугле, ощущения говорят, что Панарин и Тарасенко должны были пересекаться если не много раз, то хотя бы периодически.

Все-таки они:

а) одного возраста б) звезды хоккея России, которые много играли за сборную.

Но на самом деле они вместе играли в сборной всего на трех турнирах: Кубок мира-2016, ЧМ-2015 (на обоих Панарин играл в тройке с Шипачевым и Дадоновым) и в Баффало на МЧМ-2011 (где Тарасенко был лидером, а Панарин играл в четвертом звене).

По сути, вместе они играли только в третьем периоде финала Баффало-2011, когда Россия полетела 0:3 и Брагин перетряхнул звенья – Панарин стал выходить с Тарасенко и Голубевым. Впервые в таком составе они появились на третьей минуте третьего периода и сразу же забили.

Больше они не играли вместе – но тогда подружились и с тех пор тепло общаются.

То есть – они приятели, но не связка.

Зачем Тарасенко нужен «Рейнджерс»

Еще раз: я думаю, что на переход Тарасенко в последнюю очередь влияла возможность «воссоединения» его связки с Панариным. Уверен, что и сам Артемий, оставляя свой отзыв генменеджеру «Рейнджерс», говорил не о их связке, а об объективных качествах Тарасенко.

Володя – элитный снайпер с шикарным броском и отличным, назову это так, финишерским усилием. То есть в ситуации, когда от гола его отделяет один мощный рывок, обыгрыш, поставленный корпус, прыжок на пятак, точный бросок, он все это довольно хладнокровно исполняет.

«Мне запомнилось, – говорил Кен Хичкок, – что за два первых сезона с нами он реализовал, кажется, все выходы один на один».

Он хорош, он на три года моложе Кэйна, иметь такого игрока в составе – вдобавок к Панарину, Зибанежаду, Крайдеру, тройке Какко-Хытил-Лафренье – это просто роскошь.

Второй важный момент – Тарасенко играет на правом краю, а у «Рейнджерс» там проблема. Есть Гудроу и Веси, но они не игроки для топ-6 – и этого точно мало, если вы хотите в плей-офф проходить Бостон.

Факт появления Тарасенко на правом краю решает проблему радикальным образом.

Как Володя провел первые игры

Нас всех накрыла эйфория после первой шайбы Тарасенко (во второй смене! с паса Панарина!), но впечатление от всех остальных смен в первых пяти играх и статистика в них действуют скорее отрезвляюще.

Да, был тот гол во второй смене, и была еще одна шайба, и был запуск ш-ш-шикарной голевой комбинации в игре с «Ванкувером».

Но все остальное время на льду не получилось очень выразительным – особенно на фоне Панарина, который после прихода Тарасенко выдал какой-то отрезок жизни с 6 голами за две игры.

У Володи все неплохо с качеством игры на финише, но глобально нельзя сказать, что он прям с лету вписался в хоккей «Рейнджерс».

* общее количество, когда Тарасенко находился на льду

В этой табличке забавная, конечно, картина – по содержанию Тарасенко вроде вываливается из первой десятки «Рейнджерс», но по действиям в завершении (очки и ixG) – чуть ли не в первой пятерке. Вот что значит снайпер.

А еще в первых пяти играх я заметил такую штуку: Тарасенко забивает только с передач Панарина, при этом сам Панарин забивает, только когда Тарасенко нет на льду. Буквально: все 6 шайб Артемий забросил без Владимира, а Володя оба гола забил с пасов партнера по молодежке-2011.

Эта ситуация, конечно, не о том, что Галлан перед тяжелым выбором «в какое звено поставить Тарасенко». А о том, сколько у тренера «Рейнджерс» теперь вариантов. Он может играть и так, и так – перед плей-офф это очень круто.

Смотрите почему. Собственно, начал Тарасенко как раз в звене с Панариным и Зибанежадом – они быстро забили, но потом ничего не показывали, и на концовку игры с «Каролиной» (второй матч Тарасенко) их развели. «Харрикейнс» выставили против них лучшую защитную линию и вязала атаки еще в средней зоне.

Панарина увели во второе звено. И вот что делать в защите? Крайдер, Зибанежад и Тарасенко – это опасно.

И Артемий забил четыре. Видно, что за годы игры в «Коламбусе» и в «Рейнджерс» он отлично прокачался в том, чтобы угрожать чужим воротам в компании, где он самый крутой игрок, без комплекса сложных взаимодействий, на скоростных мини-комбинашках. Но и у «Каролины» не было ресурсов выставлять специальную бригаду против еще одного звена.

Вот она, вариативность. Появление Тарасенко в этой линии важно не тем, что он даст голов и проходов (может и не даст). Но он будет угрозой там, где появится – и сопернику надо будет реагировать, распределяя свои элитные защитные силы.

А еще же есть звено молодых (Какко, Хитил, Лафреньер). А еще Андре Миллер на синей. А еще Игорь Шестеркин. Вам страшно? И все правильно.

Что будет дальше?

Дико много зависит от этого отрезка сезона – решающего отрезка сезона. В целом, это очевидная мысль – у Тарасенко так-то контрактный год, но переход в состав реального контендера означает совсем другое внимание к его игре, и другие возможности, и другие амбиции, которым Владимир с его статусом, конечно, должен соответствовать.

Не то чтобы это нереально. На самом деле у Тарасенко 82 очка в прошлой регулярке – это топ. Но есть момент: чтобы показывать такую результативность, Володя должен стать главным адресом какого-нибудь одаренного пасом партнера. Если такой найдется (он есть, только забивать ему интереснее без Тарасенко), то будет проще.

Если нет – заметно сложнее.

В целом, если Тарасенко покажет прошлогодний уровень, то это 6-7 млн легко – только подтвердить его надо в «Рейнджерс» с их задачами. Не важно, будет ли это кубок (это зависит не только от Тарасенко), но важно показать, что он и сейчас готов вписываться в лидерский состав команд, претендующих на кубок – тогда летом может получить и не короткий контракт. Правда, точно не в «Рейнджерс», у которых на Володю не хватит места под потолком.

Так что ждем сказку.

Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports, Perry Nelson-USA TODAY Sports, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports; РИА Новости/Елена Руско; eastnews.ru/BRUCE BENNETT/Getty AFP, AP Photo/Adam Hunger