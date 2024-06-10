Почему на форме сборных нет спонсоров и обязательны номера на груди?

Форма любой сборной – номер в районе груди, фамилия с номером на спине.

Но ведь так было не всегда. Давайте отмотаем хотя бы на чемпионат Европы-1988. Ринат Дасаев жмет руку Руду Гуллиту: у первого на груди – привычная надпись СССР, у второго – номер на спине без фамилии.

С Евро-1992 началась стандартизация.

«Нью-Йорк Космос» еще в 1970-х играл с фамилиями и номером впереди. В Европе приживалось долго

Начало 90-х – время стремительной коммерциализации футбола. Появились АПЛ и обновленная ЛЧ, спонсоры массово принесли на форму свои логотипы – чтобы почаще мелькать на развивающемся цветном телевидении.

Тогда же УЕФА задумался о единообразии – как минимум на уровне сборных. Перед Евро-1992 обязал добавить номера спереди футболок и фамилии сзади. Так удобнее судьям, болельщикам на стадионе, а главное – телезрителям.

Идеи не новые: в NASL, где в 1970-х блистали Пеле, Йохан Кройфф, Франц Беккенбауэр и другие звезды, все это уже давно придумали. Точнее – переняли из других североамериканских лиг: в МЛБ имена наносили с 1960 года, в НХЛ – с 1970-х.

Номера спереди в Америке тоже любили.

В Европе заокеанские эксперименты пытались перенять и раньше. С 1979-го по 1981-й имена на футболки наносила сборная Шотландии. Босс местной федерации Эрни Уокер подглядел идею как раз у NASL, когда ездил в США. И уже тогда спрогнозировал, что так будет выглядеть форма будущего. Правда, по каким-то причинам шотландцы отказались от идеи уже через пару лет – и вернулись к ней только на Евро-1992.

В 1980-м новшество подхватил «Милан». И тоже быстро отказался – из-за суеверия: в обновленной форме действующий чемпион вылетел из Серии А.

Шотландия и «Милан» опередили футбол на десятилетие. Фамилии на форме прижились только с ростом коммерциализации – помогали не только телезрителям, но и маркетологам: футболка с надписью Maradona продавалась лучше, чем просто с номером 10. В 1992-м фамилии появились и на Олимпиаде в Барселоне, в 1993-м – в АПЛ, после американского ЧМ-1994 – по всему миру.

А вот номера спереди прижились только у сборных – и не факт, что на пользу. Как и в случае со спонсорами в клубном футболе, они иногда портят дизайн.

Или ограничивают его. Вот сюда бы номер вписался с трудом.

Но желание угодить телезрителям и составителям регламента – не главная причина, почему на груди игроков сборных номера, а не реклама.

У сборных нет спонсоров, потому что на ЧМ и Евро спонсоры должны быть только у ФИФА и УЕФА 🤷‍♂️

В истории все же случались краткосрочные примеры, когда спонсоры появлялись на футболках сборных: Бразилия-1987 (Coca Cola), Аргентина-1989 (Renault), Нидерланды-1989 (Phillips), Колумбия-1993 (Bavaria).

Однако это уже давно невозможно – ни на ЧМ, ни на Евро, ни в отборочных циклах. ФИФА и УЕФА очень ревностно следят за эксклюзивностью собственных спонсоров.

Например, во время Евро-2024 «Альянц Арена» и «Ред Булл Арена» будут называться Мюнхенская футбольная арена и Лейпцигский стадион. Прежние названия снимут с фасадов, вокруг стадионов уберут любые упоминания компаний, не связанных с турниром.

Следствие этой политики – недопустимость логотипов не из пула и на формах. В 2015 году южноафриканец Токио Сексвале, кандидат в президенты ФИФА, предлагал снять запрет. Ничего не вышло: сейчас спонсоры используются лишь на тренировочных комплектах.

Исключение – Ирландия, которая добавляет титульного спонсора на основную футболку. Но это лишь для фанатов – так повелось еще с 1986 года, когда ирландцы запартнерились с Opel. На поле они выходят в футболках без коммерческого логотипа.

В нулевые они сошлись с телекоммуникационной компанией Eircom, а с 2010-го по 2020-й – со Three, еще одной компанией из телекоммуникаций, хорошо знакомой нам по футболкам «Челси».

С тех пор четыре года ирландские болельщики покупали ту же форму, в которой играет команда, но сейчас снова время коммерции – Ирландия продает футболки со Sky на груди.

А вас расстроил бы коммерческий логотип на форме сборной?

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А как бы выглядели формы топ-клубов без спонсоров?

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Bongarts, Claudio Villa