  Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы

Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в игре «Ростова» с «Динамо».

Защитник «Ростова» Илья Вахания извинился перед Муми Нгамале за нанесенную травму в матче Мир РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

В начале первого тайма камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы с соперником и не смог продолжить встречу. Он покинул поле в сопровождении медицинского персонала, а со стадиона уехал с защитным сапогом на ноге.

На 12‑й минуте Нгамале заменили на Ярослава Гладышева. Это был 13-й матч для Муми в текущем чемпионате России. Он забил 2 гола и сделал одну передачу.

Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Илья Вахания
травмы
Ростов
Матч ТВ
Муми Нгамале
премьер-лига Россия
Динамо Москва
Это не Нгамалё неудачно приземлился, а Вахания неудачно приземлился на ногу Нгамалё. Не вводите в заблуждение.
Увы, но это требование редакторы новостей не увидят, да и на выполение оного их профкачеств недостаточно.
Вахания отличился - нанес травму одному из лидеров Динамо и симулировал при аторой карточке Рубенса (даже не за ту ногу держался)...
Симулировал Тюкавин - внимательно смотрите игру, не отвлекайтесь)
Костолом, симулянт и провокатор.
а что за ... писал заметку ???
В начале первого тайма камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы с соперником ???
Это Вам нужно быть внимательнее, Вахания схватился не за ту ногу...
Когда Гальдамес так приземлился на ногу Нгамале, он ему чилийского вина подогнал в качестве извинений, Вахания мог бы грузинского.
А Вахания грузин или абхаз...? Чилиец реально приземлился на ногу Муми,прямо в залом...А Вахания по касательной...Может пронесло...? Кто знает как у Муми нога...?
Конечно имело место случайность, игровая ситуация, просто не повезло. Удар прошёл сверху вниз по касательной частично. Надеюсь обошлось ушибом.
неудачно приземлился??? Это Вахания ему приземлился шипами на голеностоп да так что гетра Нгамале была разорвана как лезвием
