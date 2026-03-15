Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы

Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в игре «Ростова» с «Динамо».

Защитник «Ростова » Илья Вахания извинился перед Муми Нгамале за нанесенную травму в матче Мир РПЛ с московским «Динамо » (0:1).

В начале первого тайма камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы с соперником и не смог продолжить встречу. Он покинул поле в сопровождении медицинского персонала, а со стадиона уехал с защитным сапогом на ноге.

На 12‑й минуте Нгамале заменили на Ярослава Гладышева . Это был 13-й матч для Муми в текущем чемпионате России. Он забил 2 гола и сделал одну передачу.

Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером