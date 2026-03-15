Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы

Защитник «Ростова» Илья Вахания извинился перед Муми Нгамале за нанесенную травму в матче Мир РПЛ с московским «Динамо» (0:1).
В начале первого тайма камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы с соперником и не смог продолжить встречу. Он покинул поле в сопровождении медицинского персонала, а со стадиона уехал с защитным сапогом на ноге.
На 12‑й минуте Нгамале заменили на Ярослава Гладышева. Это был 13-й матч для Муми в текущем чемпионате России. Он забил 2 гола и сделал одну передачу.
Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
