Абаскаль про Соболева: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером, Саша мне очень симпатичен»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу критики в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева.
«Я хорошо знаю Сашу: как бы он ни играл, в нашей команде он набирал двузначные показатели по голам и голевым передачам. Если он сосредоточен и полон амбиций, он всегда остается опасным игроком.
Празднование с отсылкой к прозвищу «дельфин»? Ха-ха. Я знал, что его прозвали «дельфином», и он мне очень симпатичен. В конце концов, для меня это парень с характером», – сказал Абаскаль.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Источник: «Спорт-Экспресс»
6 комментариев
Нет пророка в кб-отечестве :)))
Сашка после вчерашнего перформанса не дельфин, а болотный водолаз
Популярность футбола, как вида спорта имеет интересные последствия. Недалёкий человек и посредственный игрок творит какую-то глупость, а ему все создают популярность, обсуждают и мусолят со всех сторон. Сколько тут постов вчера вышло? И все с сотнями комментариев. А по сути это обычная подростковая провокация, на которую и реагировать надо соответственно.
Или гуляй, физрук
