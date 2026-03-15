Абаскаль про Соболева: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером, Саша мне очень симпатичен»

Абаскаль: я знал, что Соболев прозвали «дельфином».

Бывший тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль высказался по поводу критики в адрес форварда «Зенита » Александра Соболева .

«Я хорошо знаю Сашу: как бы он ни играл, в нашей команде он набирал двузначные показатели по голам и голевым передачам. Если он сосредоточен и полон амбиций, он всегда остается опасным игроком.

Празднование с отсылкой к прозвищу «дельфин»? Ха-ха. Я знал, что его прозвали «дельфином», и он мне очень симпатичен. В конце концов, для меня это парень с характером», – сказал Абаскаль.