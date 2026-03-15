  • «Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
177

«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»

«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: маска не помешала бы и в матче.

«Спартак» потроллил нападающего «Зенита» Александра Соболева после матча Мир РПЛ (0:2).

Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

Соболев также говорил, что не будет пытаться понравиться болельщикам и будет «плохим мальчиком».

«В целом, плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча🤿» – написал «Спартак» в соцсетях под видео с нарезкой падений Соболева.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
ахахаха
соцсети
А нарезка с ударами в створ ворот будет?
А нарезка с ударами в створ ворот будет?
Нарезка, с победами без помощи судей, будет?
Нарезка, с победами без помощи судей, будет?
7-1 и без нарезки все помнят.
Спартак продолжает себя закапывать , тролли из них как из какашки пуля.
Спартак продолжает себя закапывать , тролли из них как из какашки пуля.
нормальная такая пуля, рано или поздно в вас полетит, заслужили))) небезпомощьные вы наши
А что им ещё делать остаётся.
Когда он, в бытность игроком мираторга, такое вытворял, так потирали ладошки радостно.
А что им ещё делать остаётся. Когда он, в бытность игроком мираторга, такое вытворял, так потирали ладошки радостно.
А ну да, это ведь не со времен еще Спартака его дельфином прозвали, точно-точно.
Я так пониманию бывшая никак не может отпустить, а бывший с ней флиртует. Может воссоединитесь?
Я так пониманию бывшая никак не может отпустить, а бывший с ней флиртует. Может воссоединитесь?
спартак он очень силен в медиа пространстве
спартак он очень силен в медиа пространстве
Этот "шедевральный" ролик накануне матча сродни такому же - "50 лет дна" Идиоты-самострельщики🤣
Проблема была не в Федуне. Арнольдыч ушел, а клоуны остались на всех уровнях в клубе. Доказывать надо на поле, а не в соцсетях и уметь достойно принимать поражения

Работа Карседо в целом пока нравится, поглядим, что будет осенью
Проблема была не в Федуне. Арнольдыч ушел, а клоуны остались на всех уровнях в клубе. Доказывать надо на поле, а не в соцсетях и уметь достойно принимать поражения Работа Карседо в целом пока нравится, поглядим, что будет осенью
А медиа других клубов с тупыми и не очень роликами это тогда что?
Проблема была не в Федуне. Арнольдыч ушел, а клоуны остались на всех уровнях в клубе. Доказывать надо на поле, а не в соцсетях и уметь достойно принимать поражения Работа Карседо в целом пока нравится, поглядим, что будет осенью
Может клуб в Медиалигу собрался
Просто какое-то позорище пытаться высмеять игрока другой команды
Нужна нарезка действий Солари и Ву от медиаслужбы Спартака под песню из деревни дураков
Просто какое-то позорище пытаться высмеять игрока другой команды Нужна нарезка действий Солари и Ву от медиаслужбы Спартака под песню из деревни дураков
Ну спартачам нравится, реакции в телеге сугубо положительные. Клуб получается тонко чувствует свою аудиторию, а она как видно с прибабахом. Может им вообще в медиалигу заявиться.
Может ли быть что-то более жалкое, чем после проигранного матча заниматься вот таким? Кстати, когда Соболев у вас играл, вы такие нарезки делали?
Может ли быть что-то более жалкое, чем после проигранного матча заниматься вот таким? Кстати, когда Соболев у вас играл, вы такие нарезки делали?
Может. Гордые и пафосные комментарии газовых болельщиков после такой Великой победы. Отскочили за счёт одного глупого Чукотского мальчика и подслеповатого Карася, а гонору как в лучшие годы.
Может. Гордые и пафосные комментарии газовых болельщиков после такой Великой победы. Отскочили за счёт одного глупого Чукотского мальчика и подслеповатого Карася, а гонору как в лучшие годы.
Отскочили от команды с нулем в створ?
Это самое смешное что я сегодня слышал)
Лучше бы глупость Солари обыграли)
Лучше бы глупость Солари обыграли)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Помалкивайте, если хотите, я не против. Хорошего дня)
уже лишнее, Соболев вчера в единоборствах очень силён был, да и забил как-никак
Найс пичот)
Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»
Ну зачем Соболев так себя ведет?
Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»
