«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: маска не помешала бы и в матче.
«Спартак» потроллил нападающего «Зенита» Александра Соболева после матча Мир РПЛ (0:2).
Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.
Соболев также говорил, что не будет пытаться понравиться болельщикам и будет «плохим мальчиком».
«В целом, плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча🤿» – написал «Спартак» в соцсетях под видео с нарезкой падений Соболева.
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Когда он, в бытность игроком мираторга, такое вытворял, так потирали ладошки радостно.
Работа Карседо в целом пока нравится, поглядим, что будет осенью
Нужна нарезка действий Солари и Ву от медиаслужбы Спартака под песню из деревни дураков
Это самое смешное что я сегодня слышал)