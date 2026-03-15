«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»

«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: маска не помешала бы и в матче.

«Спартак» потроллил нападающего «Зенита» Александра Соболева после матча Мир РПЛ (0:2).

Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ . Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике .

Соболев также говорил, что не будет пытаться понравиться болельщикам и будет «плохим мальчиком».

«В целом, плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча🤿» – написал «Спартак» в соцсетях под видео с нарезкой падений Соболева.