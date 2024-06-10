Рейтинг форм Евро-2024: у Франции – огромный петух, у Португалии – азулежу, у Хорватии – эксперименты с шашечкой

Евро-2024 все ближе, пора знакомиться со всеми игровыми формами турнира.

Сначала о производителях. Тут полное доминирование Nike (девять сборных), adidas (шесть) и Puma (четыре), которые забрали всех топов и в сумме одевают 19 команд из 24.

Немного разнообразия дают только Joma и Macron (по две сборные), а также Hummel, традиционно идущий в связке с Данией.

При этом Joma (Румыния, Украина) и Macron (Албания, Грузия) не выпускали комплектов специально к Евро – у них циклы производства идут по своему плану. Украинцы уже решили, что после турнира присоединятся к adidas.

Смотрим формы! Для удобства мы расположили их по убыванию: от лучших (на наш вкус) к худшим.

1. Франция

В этих комплектах легко представить молодого Мишеля Платини – и это неслучайно. Дизайн с непривычно огромным галльским петухом – отсылка как раз к формам 1980-х. Исполнение символа в цветном, чуть ли не мультяшном стиле вызвало полярные отзывы, но точно запомнилось.

Особенно ретро-стилем отдает выездной комплект. Полоски на ней непростые, они выполнены в цветах флага: синий переходит в красный на белом фоне. Несимметричный воротник домашней футболки тоже сделан под флаг.

Если французы возьмут Евро – эти футболки точно станут культовыми.

2. Бельгия

«Красные дьяволы» теперь бордовые. Темный фон красного отсылает к бельгийскому флагу, а узор на футболке вдохновлен современной бельгийской архитектурой. Сзади на воротнике надпись «1895» – год основания бельгийской федерации футбола.

Заметно выделяется выездной комплект, который вдохновлен легендарным бельгийским комиксом «Приключения Тинтина». Он почти полностью повторяет наряд главного героя – газетного репортера по имени Тинтин. Футболка получилась голубой с ромбовидным узором и белым воротником-поло. Дополняют образ коричневые шорты – такое увидишь нечасто.

3. Англия

Несмотря на скандал с «игривыми» цветами флага на домашнем комплекте – сами формы получились достойные. Классическое сочетание белого и темно-синего на основной футболке, а также необычный выбор темно-фиолетового цвета с золотистой отделкой на выездной.

4. Германия

Формы adidas для Германии – всегда на уровне. Но для домашнего турнира нужно было постараться вдвойне. Основная форма – бело-черная классика. Красно-желтые оттенки на плечах отсылают к флагу Германии, а их узор по задумке должен напоминать орлиное крыло.

Больше смелости, конечно, в выездном комплекте: он не зеленый, а впервые в истории немецкой сборной розово-фиолетовый. Для формы сборной выбор не самый очевидный. Сообщается, что яркая футболка олицетворяет новое поколение фанатов и разнообразие страны.

5. Нидерланды

Оранжевая классика, но форма выделяется за счет почти вафельного принта в легкую полоску. Гостевой вариант включает в себя три оттенка синего в геометрическом дизайне, а также оранжевые вставки на воротнике, рукавах и по центру.

6. Хорватия

Любимое занятие экипировщика хорватов – эксперименты с шашечкой. Большие клетки на домашней форме кажутся не лучшим решением. А вот диагональные на выездной смотрятся интересно. Этот дизайн немного напоминает форму 1998 года, когда хорваты взяли бронзу ЧМ.

7. Португалия

Все еще ждем, когда португальцы вернутся к темно-бордовой расцветке из середины нулевых. Не в этот раз, но зато Nike порадовал интересным выездным комплектом: он вдохновлен азулежу – знаменитой мозаичной плиткой, характерным символом португальских городов.

8. Шотландия

На обеих футболках тартан – клетчатый орнамент и классический узор для Шотландии, он может символизировать определенный клан, а также местность или организацию. Это символ страны. Вы точно видели похожие рисунки на шотландских килтах.

Получилось не так стильно как с футболкой к 150-летию Шотландской футбольной ассоциации, но тоже хорошо.

9. Австрия

Несмотря на узор во всю футболку – они выглядят достаточно стильно. На домашней форме принт чествует австрийскую архитектуру, на выездной – напоминает крылья орла. Гостевая футболка выглядит так, будто она пришла к нам прямиком из 1960-х.

10. Дания

Узнаваемый датский стиль от Hummel с интересными деталями: пиксельный узор на домашней футболке, воротник – на выездной, а внутри футболки названия всех 1535 клубов, входящих в датскую федерацию футбола. Благодарность командам за вклад в успехи сборной.

11. Испания

Домашний комплект испанцев получил насыщенные красно-желтые цвета. Непросто заметить, но на футболке есть узор, который символизирует морские волны и песок. На воротнике сзади добавили изображение гвоздики – это национальный цветок Испании.

Выездная форма выполнена с нетрадиционным сочетанием цветов, которые лучше передают ту же задумку: волны, гвоздика и шумный испанский пляж. Ну или фисташковое мороженое.

12. Венгрия

Шаблонное предложение от adidas, но с венгерскими цветами работает неплохо, особенно в гостевом варианте. Логотипов на футболке не пожалели – нанесли сразу три в ряд.

13. Италия

Непривычно низкая позиция для Италии, но мы все еще не можем привыкнуть к сотрудничеству итальянцев с adidas. Оба комплекта вдохновлены цветами итальянского флага – в них даже покрасили адидасовские три полоски. Но от ощущения некоторой шаблонности не уйти.

14. Албания

Macron сделал албанцам комплекты в стиле поло с индивидуальным дизайном. Вот что бывает, когда небольшие сборные сотрудничают с экипировщиками не из большой тройки.

15. Турция

А вот тут дизайнеры вообще недолго думали и сделали практически идентичные формы с комплектами Евро-2020. Сам дизайн в честь флага неплох, но из-за минимальных изменений чувствуется вторичность.

16. Чехия

Насколько удачный домашний комплект, настолько же блеклый выездной.

17. Словения

Nike продолжает исследовать тему словенских гор: помните знаменитую форму, которая напоминала некоторым банку сгущенки ? Теперь горы нанесли прямо над номером, а под ним – какой-то странный узор. По крайней мере, это выглядит не скучно. Жаль только, что дизайн 2022 года – к Евро его лишь немного освежили.

18. Грузия

Домашний комплект отсылает к грузинскому флагу. Выездную форму несколько портит глянцевая полоса по центру.

19. Швейцария

Puma постаралась сделать для Швейцарии нескучную форму, но не факт, что получилось. Рисунок на выездной футболке отсылает к станции Юнгфрауйох – самой высокорасположенной железнодорожной станции в Европе. Но он на белом фоне едва заметен.

Странноватое решение на спине домашней формы: там красный цвет резко сменяет белая полоса и бордовый низ, который сливается с бордовыми шортами.

20. Польша

Кажется, что сборная Польши выглядит одинаково на всех турнирах. Орел на эмблеме несколько спасает ситуацию.

21. Украина

Похоже, украинцы будут в той же форме, что и на Евро-2020. Тогда она наделала много шуму – из-за контуров границ на футболке.

22. Румыния

Яркие однотонные комплекты с оформлением рукавов в цвета флага и необычным воротником.

23. Сербия

Максимальный минимализм: красная – домашняя, белая – выездная, небольшая синяя отделка.

24. Словакия

В 2022-м Nike понизил статус Словакии в своей пирамиде, лишив ее возможности получать индивидуальный дизайн. При этом на повышение пошла Норвегия – эффект Эрлинга Холанда. Только вот норвежцев на Евро нет, а словакам придется играть в очень простых шаблонах.

Все великие формы Евро: от СССР-1960 до Италии в стиле эпохи Возрождения

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/marco iacobucci, Lukasz Grochala/Cyfrasport, IMAGO/Grant Hubbs, Igor Kupljenik/Keystone Press Agency, Christoffer Borg Mattisson/Keystone Press Agency, IMAGO/Vincent Kalut/Global Look Press ; instagram.com/nakrebi ; instagram.com/albania_national_team ; Gettyimages.ru /Richard Pelham, Christian Hofer, Carlos Rodrigues, Ian MacNicol, Carsten Harz, Christian Bruna, Fran Santiago, Stuart Franklin, Justin Setterfield, Carsten Harz, Brennan Asplen, Jasmin Walter, Domenic Aquilina/NurPhoto, Filip Filipovic, Adam Nurkiewicz, Christian Bruna, Rafal Oleksiewicz, Vasile Mihai-Antonio, Gonzalo Arroyo Moreno