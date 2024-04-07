Эндрик – самый винтажный игрок мира: образ в стиле Пеле, поднятый воротник, заправленная майка

Воспевает ретро-эстетику.

Удивительный парадокс: Эндрик – восходящая суперзвезда, которая не сияла еще ни на одном крупном турнире, но при этом его образ уже отдает олдскульностью.

Любое фото новичка «Реала» – эпик . Как же вышло, что парень 2006 года рождения так рифмуется с героями эпохи Пеле?

Посмотреть матч Эндрика и убедиться в этом можно сегодня в полночь: покажем на Спортсе ответный матч финала Паулисты против «Сантоса» с комментарием Вадима Лукомского и Тимофея Синявского. Первый Эндрик и «Палмейрас» проиграли, дома предстоит отыгрываться – интрига!

У Эндрика нет стилиста, а отсылки к Пеле – случайны. Все подбирает сам, любит Gucci и Louis Vuitton

В ноябре 2023-го Эндрик впервые получил вызов в сборную Бразилии. Событие знаковое, поэтому в окружении игрока обсуждалось, в каком виде он впервые появится перед большой публикой.

Мама Синтия Рамос выступала за классику – костюм, обязательно с галстуком. Roc Nation Sports и Wolff Sports – маркетинговые агентства, которые отвечают за продвижение Эндрика, предлагали креатив: футболку в ретро-стиле с нанесением изображения Роналдо спереди.

Эндрик за семейным обедом с родителями выбрал что-то среднее. Весь образ он составил из Gucci: рубашка-поло, брюки, кроссовки и даже чемодан с рюкзаком. Drip de Artista – аккаунт, специализирующийся на одежде бразильских звезд, посчитал, что лук обошелся Эндрику в 45 тысяч реалов (около 8 900 долларов).

Выбор получился виральным – в соцсетях тут же полетели сравнения со знаменитой фотографией, на которой Пеле гуляет по улицам Стокгольма во время ЧМ-1958.

Даже прически вундеркинда и короля футбола похожи.

Совпадение это или стратегия – никто точно не скажет. Однако бразильский бренд-маркетолог Тиаго Савольди подмечает – презентация Эндрика в сборной выглядит как идеальное послание:

«Это не только спортивное событие, но и проявление семиотики в моде, где каждый элемент выбранного костюма становится знаком, наполненным смыслами и коммуникацией. Одежда похожа на необычный язык, который люди используют для общения в обществе. Этот выбор относится к ностальгии по славным дням пятикратных чемпионов мира. Здесь мода – это не просто эстетический выбор, а средство общения, которое вызывает чувства и воспоминания».

«Случайности не случайны, – говорит бразильский стилист Заза Песего, которого издание O Globo попросило оценить стиль Эндрика. – Конечно, он вряд ли задумывал такую очевидную отсылку к Пеле, но интересно наблюдать, какие вещи он предпочитает. Этот стиль от Gucci во многом связан с тем, что делал Дэппер Дэн – отец уличной моды (в 1980-х и 1990-х внедрял высокую моду в культуру хип-хопа). Пока он не начал создавать такие спортивные вещи, бренды вроде Gucci, Louis Vuitton, Dior не двигались в этом направлении. Видеть 17-летнего чернокожего парня в таком [ретро] сейчас – это почти революция».

В январе на предолимпийский отбор Эндрик приехал в похожем стиле, но уже от Louis Vuitton. По стоимости вышло сопоставимо с предыдущим образом.

Стилист Песего продолжает: «Это поло LV, созданное Фарреллом Уильямсом, имеет новую монограмму и поступило в магазины Бразилии всего три дня назад. Итак, мы понимаем, что Эндрик погружен: он знает про хайп, но он также парень, которому небезразлична классика.

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Эндрик использует отсылки не только из футбольной вселенной. Он исследует разные типы стиля, в том числе классические. 17-летнему парню трудно носить что-то, что он не считает современным, поэтому вряд ли бы он принял что-то не близкое тому, во что верит, находит красивым и что его представляет. Стиль Эндрика обретает больший смысл, если проанализировать его личность. Он крайне скромный парень, не связан с вечеринками, хотя так молод и так рано добился успеха. Так что этот более классический стиль во многом навеян образом жизни Эндрика».

Органичность тяги Эндрика к олдскулу косвенно подтверждает его фото в 11-летнем возрасте. Уже тогда он заправлял майку в шорты – так, как это делали футболисты прошлого , в том числе Пеле.

Теперь к этому добавился еще и поднятый воротник.

В фотосессии для GQ Brazil (попал на обложку в 16 лет! ) Эндрик заправил винтажную футболку «Палмейраса» из 1980-х.

Но сравнения с Пеле Эндрика напрягают: «Иногда я спрашиваю себя: почему ко мне такое внимание медиа? Я не просил об этом. Есть ситуации, которые выходят за рамки: «Ах, он новый Пеле». Да никто не будет Пеле, он король футбола! Но ничего не поделаешь, ты не можешь просить людей не говорить о моей жизни».

О стиле Эндрик говорит с большим удовольствием: «Мне нравится хорошо одеваться. Делаю это по собственной воле: хожу в торговый центр, в магазины и выбираю то, что нравится и что смотрится на мне хорошо».

Главный операционный директор Roc Nation Sports (спортивное агентство Jay-Z ) Тьяго Фрейтас подтверждает, что у их клиента нет личного стилиста: «Эндрик никогда не спрашивал нас, что надеть, и мы никогда не сопровождали его при покупке вещей. Как и каждого молодого человека, иногда его нужно предупредить о дресс-коде мероприятия. Но у него хороший вкус, он осознает внимание, которое пробуждает, и особенно ответственность, которую несет».

Подписался с New Balance, чтобы стать главным активом бренда

Gucci и Louis Vuitton Эндрик носит не из коммерческих побуждений – у него пока нет контрактов с этими модными домами. Однако на недавний товарняк в Лондоне бразилец вновь приехал в образе, целиком составленным из LV.

Все также сдержанно, но на этот раз подороже – 12,5 тысяч долларов.

Самый дорогой элемент в образах Эндрика – часы. Rolex GMT‑Master II из розового золота обошлись примерно в 43,5 тысячи долларов.

В конце прошлого года Эндрик подписал контракт с New Balance. Этот американский экипировщик предложил юной звезде больше внимания, чем Nike, adidas или Puma.

Еще до официального объявления сделал бразильцу золотые бутсы с индивидуальным дизайном, которые тот опробовал в матче против Аргентины.

Директор компании Эндрю Макгарти смотрит в будущее Эндрика с оптимизмом: «Мир у его ног, и мы с энтузиазмом рады приветствовать его в семье New Balance».

С каким настроением Эндрик поедет летом в «Реал», во многом зависит от развязки Паулисты. Напоминаем: полночь с воскресенья на понедельник, ответный матч финала эксклюзивно в прямом эфире на Спортсе , комментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.

«До того дня футбол был лишь игрой, а стал путем к лучшей жизни». Трогательное письмо Эндрика брату

Фото: instagram.com/cbf_futebol ; instagram.com/dripdeartista ; instagram.com/endrick ; East News /Abner Dourado / AGIF / AGIF via AFP, Miguel SCHINCARIOL / AFP