20 комментариев

Стилистические разногласия
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«Это стильно или я похожа на клоуна?» Тренер, у которой 171 пара обуви и ярчайшие наряды на каждой игре

университет Бэйлор
NCAA NCAA
стиль стиль
университет Луизиана Стэйт
Стиль Стиль

Ким Малки не может без высоких каблуков.

Два года назад студенческого тренера Ким Малки ввели в Зал славы баскетбола, а на сцену ее сопроводил сам Майкл Джордан. Малки сразу же отреагировала:

«Майкл, для меня это невероятная честь. Полагаю, что в последний раз мы находились так близко, когда покидали Олимпиаду-84. И тогда мы выглядели гораздо моложе и, вероятно, худее. Благодарю тебя от всего сердца».

Внешний вид для Малки всегда значил очень много. Возможно, вы уже видели некоторые из ее смелых образов в соцсетях – эмоциональные видео с тренером на высоких каблуках и в блестящих нарядах часто залетают в тренды тиктока и ютуба. 

Давайте знакомиться с ярким стилем легенды.

Для начала напомним, что в качестве главного тренера Малки выиграла три чемпионства NCAA, также трижды ее признавали там тренером года (в последний раз – в 2022-м).

Великолепной тренерской карьере Ким предшествовала карьера игрока. В 1982 году 20-летняя девушка стала победителем главного турнира NCAA вместе с университетом Луизиана Тек, а спустя всего два года выиграла золото Олимпиады в составе сборной США.

В следующем сезоне Малки стала ассистентом тренера в родном университете и в 1988-м в этом же качестве помогла команде стать чемпионами среди студентов. Позднее Ким стала первой, кто выиграл титул NCAA в качестве игрока, ассистента тренера и главного тренера.

Но помимо спортивных успехов Ким Малки никогда не забывала про стиль. Она родилась в 20-тысячном городке Хаммонд, который расположен в 70 км от столицы Луизианы Батон-Руж.

«В детстве я любила приезжать в Батон-Руж каждый август, чтобы купить новую одежду, – делилась Ким в интервью главной газете штата The Advocate. – Мне всегда нравилось красиво одеваться».

Теперь Малки не ходит по магазинам, доверяясь вкусу близких:

«У меня нет стилиста по гардеробу, но есть человек, который делает мне прически и макияж. Что касается одежды, то у меня много друзей, которые знают, что я люблю одеваться, поэтому когда они видят что-то подходящее в магазинах, покупают и приносят мне. Если мне нравится, я даю им чек.

Я не знаю всех новых направлений в моде, поэтому оставляю это на усмотрение людей, разбирающихся в теме гораздо больше меня.

Большую часть времени я ношу то, что мне рекомендуют, но бывают случаи, когда я говорю: «Нет, мне 60 лет. Я не собираюсь это носить. Есть вещи, для надевания которых мне нужно себя уговаривать. Я спрашиваю: «Это стильно или я похожа на клоуна?»

Руководить командой Малки предпочитает на каблуках: «Я всегда носила высокие каблуки, на протяжении всей карьеры. Мне просто очень удобно в них ходить, я всегда так работала. Думаю, подсознательно, это заставляет меня чувствовать себя выше и стройнее».

Журналисты, которым удалось заглянуть в богатый гардероб Ким, подсчитали, что у нее 171 пара обуви. Из них 105 пар с каблуками – на любой вкус и стиль: от Christian Louboutin, Ralph Lauren и Jessica Simpson до Steve Madden, Cole Haan, Ted Baker и Pembe Potin.

Гардероб Малки это – 3,5 метра высоты, где с обеих сторон огромный выбор роскошных нарядов. Тренер фанатка организации и порядка, поэтому в шкафах все строго на своих местах.

Она утверждает, что перед матчами не тратит много времени на выбор образа:

«Я просто ношу то, в чем чувствую себя комфортно. Никакой специальной причины – я открываю шкаф и беру все, во что влезаю. У меня есть одежда 20-30 летней давности, еще с тех пор, когда я работала помощником тренера».

«Честно говоря, я просто одеваюсь профессионально, – продолжает Малки. – Большинство тренеров носят спортивки, я просто не могу принять это. Я и так ношу их каждый день на тренировках. Мне кажется, что на игре ты должен выглядеть как можно лучше. На тренировках я выгляжу не так хорошо».

Особенно ценна для Ким куртка, которую ей на церемонии введения в Зал славы подарил Майкл Джордан. А еще у тренера есть отдельный футляр для чемпионских колец, которых у нее набралось уже 35 штук (от побед в средней школе до титулов в NCAA).

Малки не суеверна, но есть одна вещь, которую она надевает на каждую игру – это часы Rolex, подаренные ей фанатами техасской команды из университета Бэйлора.

Циферблат окружен бриллиантами с четырьмя изумрудами – на отметках 3, 6, 9 и 12.

 

Когда стиль – это образ жизни.

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Фото: Gettyimages.ru/Eakin Howard; East News/AP Photo/Nell Redmond, AP Photo/Matthew Hinton, AP Photo/Gerald Herbert, AP Photo/Derick Hingle, Jonathan Mailhes/CSM via ZUMA Press Wire, Gray Siegel/CSM/Sipa USA, Mario Cantu/CSM via ZUMA Wire, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/Charlie Neibergall, John Korduner/Icon Sportswire, AP Photo/Alonzo Adams, AP Photo/Rod Aydelotte

20 комментариев

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vadned
Ответ Igorsm11
у нас бы ты про такого написал что "фрик" но У НИХ ТО!
А у них, чувак, это нормально воспринимается через пласт более здорового общества - меньше комплексов, меньше отторжения инаковости. Такие дела.
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Оксана Тимофеева
Ответ Liudmila Petrakova
Глянула в вики - рост 163 см. При этом была профессиональной баскетболисткой!
Бывает и такое) Сразу вспомнилась Кристи Харроуэр из сборной Австралии, 163 см, чемпионка мира)
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sfrrrR
Ответ Свежий
Я бы вдул
60 лет. Побойся бога.
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Shamarin
Ответ Виктор Юрин
Как наш попугай Кеша!
Думаешь ему пойдут каблуки. Как он на них будет с парашютом прыгать?)
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Виктор Юрин
Как наш попугай Кеша!
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Shamarin
Ответ Рейтинг
Клёвая старушенция, кстати... Такая, натурально, за###ть сможет
С российским пенсионным фондом, получится наоборот)
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Rumata22
Ответ Igorsm11
у нас бы ты про такого написал что "фрик" но У НИХ ТО!
Вот и целевая аудитория прикатила...иронично, что "могла бы себе это позволить" - не только про финансы, но и про общественные стереотипы. Кому, вообще, какое дело, как одеваются другие люди? 🤦🏻‍♂️
Эта проблема в разной степени есть везде, но страна "не читал, но осуждаю" и здесь находится высоко в рейтинге (не в самом топе, но стремится к вершине).
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Liudmila Petrakova
Глянула в вики - рост 163 см. При этом была профессиональной баскетболисткой!
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Бутан Пропанович
Ответ Рейтинг
Клёвая старушенция, кстати... Такая, натурально, за###ть сможет
На Нину Хартли с Порнохаба похожа
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chebman
Золотой, леопардовый цвета в одежде💩
Где вы тут стиль увидели?🧐
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Eric Ambersky
Тема не раскрыта.
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Йенс Мустерманн
Эффектная дама, яркая, эмоциональная, страстная. Надеюсь у неё есть личные рекламные контракты, как у топовых тренеров-мужчин из игровых видов спорта.
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Agent Smith
Этери Георгиевна вне конкуренции
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Arturitto
А старуха стильная,ничего не скажешь.
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Свежий
Я бы вдул
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Igorsm11
Ответ Мыло "судейское"
молодец! хотелось бы чтобы у нас люди в возрасте были более жизнелюбивы и главное могли себе это позволить....
у нас бы ты про такого написал что "фрик" но У НИХ ТО!
+5
-7
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Павел Светлов
Студенческий спорт в загнивающей Америце, ага
+4
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Рейтинг
Клёвая старушенция, кстати...
Такая, натурально, за###ть сможет
+11
-3
+8
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Мыло "судейское"
молодец! хотелось бы чтобы у нас люди в возрасте были более жизнелюбивы и главное могли себе это позволить....
+21
-4
+17
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АРХАТ
Женщины и так по натуре очень эмоциональные, но когда они начинают тренировать они превращаются в мегер)
+7
-4
+3
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