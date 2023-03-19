20 комментариев

Ким Малки не может без высоких каблуков.

Два года назад студенческого тренера Ким Малки ввели в Зал славы баскетбола, а на сцену ее сопроводил сам Майкл Джордан. Малки сразу же отреагировала:

«Майкл, для меня это невероятная честь. Полагаю, что в последний раз мы находились так близко, когда покидали Олимпиаду-84. И тогда мы выглядели гораздо моложе и, вероятно, худее. Благодарю тебя от всего сердца».

Внешний вид для Малки всегда значил очень много. Возможно, вы уже видели некоторые из ее смелых образов в соцсетях – эмоциональные видео с тренером на высоких каблуках и в блестящих нарядах часто залетают в тренды тиктока и ютуба.

Давайте знакомиться с ярким стилем легенды.

Для начала напомним, что в качестве главного тренера Малки выиграла три чемпионства NCAA, также трижды ее признавали там тренером года (в последний раз – в 2022-м).

Великолепной тренерской карьере Ким предшествовала карьера игрока. В 1982 году 20-летняя девушка стала победителем главного турнира NCAA вместе с университетом Луизиана Тек, а спустя всего два года выиграла золото Олимпиады в составе сборной США.

В следующем сезоне Малки стала ассистентом тренера в родном университете и в 1988-м в этом же качестве помогла команде стать чемпионами среди студентов. Позднее Ким стала первой, кто выиграл титул NCAA в качестве игрока, ассистента тренера и главного тренера.

Но помимо спортивных успехов Ким Малки никогда не забывала про стиль. Она родилась в 20-тысячном городке Хаммонд, который расположен в 70 км от столицы Луизианы Батон-Руж.

«В детстве я любила приезжать в Батон-Руж каждый август, чтобы купить новую одежду, – делилась Ким в интервью главной газете штата The Advocate. – Мне всегда нравилось красиво одеваться».

Теперь Малки не ходит по магазинам, доверяясь вкусу близких:

«У меня нет стилиста по гардеробу, но есть человек, который делает мне прически и макияж. Что касается одежды, то у меня много друзей, которые знают, что я люблю одеваться, поэтому когда они видят что-то подходящее в магазинах, покупают и приносят мне. Если мне нравится, я даю им чек.

Я не знаю всех новых направлений в моде, поэтому оставляю это на усмотрение людей, разбирающихся в теме гораздо больше меня.

Большую часть времени я ношу то, что мне рекомендуют, но бывают случаи, когда я говорю: «Нет, мне 60 лет. Я не собираюсь это носить. Есть вещи, для надевания которых мне нужно себя уговаривать. Я спрашиваю: «Это стильно или я похожа на клоуна?»

Руководить командой Малки предпочитает на каблуках: «Я всегда носила высокие каблуки, на протяжении всей карьеры. Мне просто очень удобно в них ходить, я всегда так работала. Думаю, подсознательно, это заставляет меня чувствовать себя выше и стройнее».

Журналисты, которым удалось заглянуть в богатый гардероб Ким, подсчитали, что у нее 171 пара обуви. Из них 105 пар с каблуками – на любой вкус и стиль: от Christian Louboutin, Ralph Lauren и Jessica Simpson до Steve Madden, Cole Haan, Ted Baker и Pembe Potin.

Гардероб Малки это – 3,5 метра высоты, где с обеих сторон огромный выбор роскошных нарядов. Тренер фанатка организации и порядка, поэтому в шкафах все строго на своих местах.

Она утверждает, что перед матчами не тратит много времени на выбор образа:

«Я просто ношу то, в чем чувствую себя комфортно. Никакой специальной причины – я открываю шкаф и беру все, во что влезаю. У меня есть одежда 20-30 летней давности, еще с тех пор, когда я работала помощником тренера».

«Честно говоря, я просто одеваюсь профессионально, – продолжает Малки. – Большинство тренеров носят спортивки, я просто не могу принять это. Я и так ношу их каждый день на тренировках. Мне кажется, что на игре ты должен выглядеть как можно лучше. На тренировках я выгляжу не так хорошо».

Особенно ценна для Ким куртка, которую ей на церемонии введения в Зал славы подарил Майкл Джордан. А еще у тренера есть отдельный футляр для чемпионских колец, которых у нее набралось уже 35 штук (от побед в средней школе до титулов в NCAA).

Малки не суеверна, но есть одна вещь, которую она надевает на каждую игру – это часы Rolex, подаренные ей фанатами техасской команды из университета Бэйлора.

Циферблат окружен бриллиантами с четырьмя изумрудами – на отметках 3, 6, 9 и 12.

Когда стиль – это образ жизни.

Фото: Gettyimages.ru/Eakin Howard; East News/AP Photo/Nell Redmond, AP Photo/Matthew Hinton, AP Photo/Gerald Herbert, AP Photo/Derick Hingle, Jonathan Mailhes/CSM via ZUMA Press Wire, Gray Siegel/CSM/Sipa USA, Mario Cantu/CSM via ZUMA Wire, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/Charlie Neibergall, John Korduner/Icon Sportswire, AP Photo/Alonzo Adams, AP Photo/Rod Aydelotte