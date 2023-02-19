Месси сбрил бороду после трех поражений – и забил победный на 95-й. Здесь все-все-все его образы

А какой лучший?

«ПСЖ» лихорадит – после трех поражений в трех разных турнирах Лионель Месси решился на смену имиджа. Еще в середине недели аргентинец бегал в ЛЧ с густой растительностью на лице, а перед драматичным матчем с «Лиллем» (4:3) Лео предстал уже без бороды.

Многие посчитали, что это было сделано на удачу. И поначалу все работало: парижане быстро повели 2:0 после голов Мбаппе и Неймара, но затем команда потеряла бразильца из-за травмы и пропустила три гола подряд! На помощь вновь пришли Мбаппе и Месси – причем аргентинец положил победный со штрафного на 95-й минуте.

Расставание с бородой можно считать успешным.

А как часто Лео меняет образы? Давайте вспомним

Перенесемся в 2006-й – длинные волосы, 19-летний Лионель, все только начинается.

Март 2007-го – начало мессимании по всему миру. Этот патлатый подросток-гик только что соорудил хет-трик в ворота «Реала» (3:3).

Сразу после Олимпиады-2008 Лео подстригся. Вот февраль следующего года:

Август 2010-го – в имидже по-прежнему без серьезных перемен. Зато Лео вернулся в Пекин, это товарищеский матч «Барсы» на «Птичьем гнезде», где двумя годами ранее аргентинец стал олимпийским чемпионом.

В 2014-м Месси нашел дорогу в барбершоп. Бритые виски – что-то новенькое.

Дальше было только веселее – татуировки, разные прически, борода. Месси и раньше иногда появлялся на публике с щетиной (на интервью перед финалом ЛЧ-2010/11 он пришел с трехдневной небритостью), но на Кубке Америки-2016 он впервые отрастил полноценную бороду.

Лео говорил, что сделал это на фарт: «Если я сбрею ее, меня убьют. Мы верим, что прервем серию неудач и выиграем трофей. Я точно не сбрею ее сейчас, мои партнеры не позволят».

Не помогло – аргентинцы проиграли в финале по пенальти, а один из ударов смазал Лео.

А дальше – совсем удивительное. Со временем Месси почувствовал необходимость в яркой внешности. Он не только оставил бороду, но и продолжил экспериментировать, неожиданно совместив рыжий цвет со светлыми волосами. Летом 2016-го блондин Месси разделил болельщиков пополам, но у самого футболиста были причины на кардинальную смену имиджа. Белые волосы – часть одной большой перезагрузки Месси как игрока и как личности.

«Я хотел начать все с нуля, отбросить неприятности, которые со мной происходили. Я сказал себе: ты должен забыть об этом и начать все заново», – говорил Лео.

Кто посоветовал Лео обновить имидж? Его парикмахер Ариэль Бермудес, с которым они работали с весны 2012-го: «Со временем Месси будет меняться как личность. Ему очень понравилась новая прическа, еще он решился отпустить бороду. Она делает его более мужественным».

По ходу сезона Лео чуть уменьшил концентрацию белого.

В 2017-м Месси вернул привычный цвет, но сохранил бороду. Интересно, что при темных волосах у аргентинца рыжая борода. Дело не в краске, а в особом гене MC1R, у носителей которого черный волосяной пигмент (делает волосы темными) мутирует в красный (он отвечает за рыжий цвет). Если человек наследует ген MC1R от одного из родителей, то цвет его волос различается в зависимости от области роста – чаще всего это выражается в темных волосах и рыжей бороде.

Отец Месси темноволосый. Скорее всего, Лео унаследовал ген от матери – она темно-рыжая.

Аргентинец ненадолго сбривал бороду в сентябре-2018-го и мае 2019-го, что каждый раз взрывало твиттер. Фанаты несколько дней спорили, какой имидж больше подходит Лео. Однако Месси всегда возвращался к бороде. На карантине он снова с ней расстался.

Правда, вскоре опять отрастил.

В 2021-м, за пару дней до вручения седьмого «Золотого мяча», Лео вновь увидели гладко выбритым. Но на церемонию он приехал уже с легкой щетиной.

Долгожданный Кубок Месси тоже поднимал с бородой и выбритыми висками.

И вот теперь очередное обновление стиля.

Фото: Gettyimages.ru/Jan Pitman, Denis Doyle, Bob Levey, Julian Finney, Alex Caparros, Sandra Montanez, David Ramos, Nils Petter Nilsson, Lintao Zhang, Denis Doyle