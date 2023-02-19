Стилистические разногласия
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Месси сбрил бороду после трех поражений – и забил победный на 95-й. Здесь все-все-все его образы

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А какой лучший?

«ПСЖ» лихорадит – после трех поражений в трех разных турнирах Лионель Месси решился на смену имиджа. Еще в середине недели аргентинец бегал в ЛЧ с густой растительностью на лице, а перед драматичным матчем с «Лиллем» (4:3) Лео предстал уже без бороды.

Многие посчитали, что это было сделано на удачу. И поначалу все работало: парижане быстро повели 2:0 после голов Мбаппе и Неймара, но затем команда потеряла бразильца из-за травмы и пропустила три гола подряд! На помощь вновь пришли Мбаппе и Месси – причем аргентинец положил победный со штрафного на 95-й минуте.

Расставание с бородой можно считать успешным.

А как часто Лео меняет образы? Давайте вспомним

Перенесемся в 2006-й – длинные волосы, 19-летний Лионель, все только начинается.

Март 2007-го – начало мессимании по всему миру. Этот патлатый подросток-гик только что соорудил хет-трик в ворота «Реала» (3:3).

Сразу после Олимпиады-2008 Лео подстригся. Вот февраль следующего года:

Август 2010-го – в имидже по-прежнему без серьезных перемен. Зато Лео вернулся в Пекин, это товарищеский матч «Барсы» на «Птичьем гнезде», где двумя годами ранее аргентинец стал олимпийским чемпионом.

В 2014-м Месси нашел дорогу в барбершоп. Бритые виски – что-то новенькое.

Дальше было только веселее – татуировки, разные прически, борода. Месси и раньше иногда появлялся на публике с щетиной (на интервью перед финалом ЛЧ-2010/11 он пришел с трехдневной небритостью), но на Кубке Америки-2016 он впервые отрастил полноценную бороду.

Лео говорил, что сделал это на фарт: «Если я сбрею ее, меня убьют. Мы верим, что прервем серию неудач и выиграем трофей. Я точно не сбрею ее сейчас, мои партнеры не позволят».

Не помогло – аргентинцы проиграли в финале по пенальти, а один из ударов смазал Лео.

А дальше – совсем удивительное. Со временем Месси почувствовал необходимость в яркой внешности. Он не только оставил бороду, но и продолжил экспериментировать, неожиданно совместив рыжий цвет со светлыми волосами. Летом 2016-го блондин Месси разделил болельщиков пополам, но у самого футболиста были причины на кардинальную смену имиджа. Белые волосы – часть одной большой перезагрузки Месси как игрока и как личности.

«Я хотел начать все с нуля, отбросить неприятности, которые со мной происходили. Я сказал себе: ты должен забыть об этом и начать все заново», – говорил Лео.

Кто посоветовал Лео обновить имидж? Его парикмахер Ариэль Бермудес, с которым они работали с весны 2012-го: «Со временем Месси будет меняться как личность. Ему очень понравилась новая прическа, еще он решился отпустить бороду. Она делает его более мужественным».

По ходу сезона Лео чуть уменьшил концентрацию белого.

В 2017-м Месси вернул привычный цвет, но сохранил бороду. Интересно, что при темных волосах у аргентинца рыжая борода. Дело не в краске, а в особом гене MC1R, у носителей которого черный волосяной пигмент (делает волосы темными) мутирует в красный (он отвечает за рыжий цвет). Если человек наследует ген MC1R от одного из родителей, то цвет его волос различается в зависимости от области роста – чаще всего это выражается в темных волосах и рыжей бороде.

Отец Месси темноволосый. Скорее всего, Лео унаследовал ген от матери – она темно-рыжая.

Аргентинец ненадолго сбривал бороду в сентябре-2018-го и мае 2019-го, что каждый раз взрывало твиттер. Фанаты несколько дней спорили, какой имидж больше подходит Лео. Однако Месси всегда возвращался к бороде. На карантине он снова с ней расстался.

Правда, вскоре опять отрастил.

В 2021-м, за пару дней до вручения седьмого «Золотого мяча», Лео вновь увидели гладко выбритым. Но на церемонию он приехал уже с легкой щетиной.

Долгожданный Кубок Месси тоже поднимал с бородой и выбритыми висками.

И вот теперь очередное обновление стиля.

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Фото: Gettyimages.ru/Jan Pitman, Denis Doyle, Bob Levey, Julian Finney, Alex Caparros, Sandra Montanez, David Ramos, Nils Petter Nilsson, Lintao Zhang, Denis Doyle

37 комментариев

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Scouser
Фотографировался для фифа бест
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past present future
Этот халат катарский ну совсем неуместен, теперь будет на всех фото отсвечивать 😐
П.С. - без бороды Месси лучше
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Youzhny23
Ответ barca1899messi
То есть "лучший "🤭🤭🤭 переходил в Юве для серии А????? А в МЮ????
о ком мы говорим ? о ком новость ?
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barca1899messi
Ответ Youzhny23
то есть лучший игрок мира , просто слова без подкрепления и помощи и какой либо полезности в главном турнире,ради которого его брали ?) или он для чемпионата необходим?
То есть "лучший "🤭🤭🤭 переходил в Юве для серии А????? А в МЮ????
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Антон Третьяков
Ответ Мадрид наказывает!
По факту везде неприятно выглядит, но в простыне шейха наиболее противен.
В (точнее на) простыне шейха валяется сейчас как раз кристюша и кушает фруктики в ожидании своего покровителя
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Youzhny23
Ответ barca1899messi
А без него они выигрывали все ЛЧ подряд?????
то есть лучший игрок мира , просто слова без подкрепления и помощи и какой либо полезности в главном турнире,ради которого его брали ?) или он для чемпионата необходим?
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barca1899messi
Ответ Caterina
Кто о чем, а поклонники КР о задницах)
Как говорится " у кого и что болит, тот о том и говорит "🤣🤣🤣🤣
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Андрей Чехов
Ответ Седесим Куиндесимов
Ему борода вообще не идет
Что за бред, ему прекрасно идет борода, плюс ко всему она компенсирует втянутость подбородка и делает челюсть более выдающейся, а выдающаяся челюсть (в меру) делает мужчину гораздо более привлекательней, это научный факт.
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barca1899messi
Ответ kluv
Месси засуньте себе в задницу. КР лучший.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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barca1899messi
Ответ Youzhny23
что это стоит , если в лч этой эффективности регулярно нет , и вылет на ранних стадиях с ним , минимум 4 года уже ?
А без него они выигрывали все ЛЧ подряд?????
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barca1899messi
Ответ ASH11
Это выглядело бы странно для его уже солидного возраста. Да, и моды такой уже особо нет, хотя лет 20-25 назад половина сборной Аргентины так бегали.
Особенно ,великолепный Бати-гол.
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maestro_I
Оказывается Андре Гомеш за Лилль играет, вот удивило. Столько бывших из Барселоны встретились
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luarr
Образ Месси из 2015 - в сердечке
Выбритые виски + небольшая борода как на ЧМ - тоже хорошо
Но без бороды Лео выглядит прям мальчишкой
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Света Володько
2015 самое лучшее было)
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Flow market Victor Mercedes
Не знаю как ему и другим, по мне без бороды и полубокс самое то)
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Ярик01
Зима заканчивается, борода от мороза не нужна )
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Wasilij Petrow
С одной стороны, без бороды лучше, с другой - с бородой выиграл главный приз.
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Седесим Куиндесимов
Ему борода вообще не идет
+1
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Caterina
Ответ Мадрид наказывает!
По факту везде неприятно выглядит, но в простыне шейха наиболее противен.
Опять поклонник глянцевого фрукта нарисовался. Но все уже поняли, кто твой идеал красоты.
+2
0
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Caterina
Ответ kluv
Месси засуньте себе в задницу. КР лучший.
Кто о чем, а поклонники КР о задницах)
+1
0
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Ljorke
Приятно смотреть на Месси без татуировок.
+5
-2
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Caterina
А мне нравится "пестрый" Лео 2016, прикольно выглядит. И играл он тогда здорово.
+4
0
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landman
едики что ли ? Мы его по игре должны оценивать
0
-1
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Caterina
"По ходу сезона Лео чуть уменьшил концентрацию белого"
Автор наверное не в курсе, что волосы имеют свойство отрастать))
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Youzhny23
Ответ Игорь Климов
Лео Месси не собирается сбавлять эффективность и результативность в топ-5 Европы!
что это стоит , если в лч этой эффективности регулярно нет , и вылет на ранних стадиях с ним , минимум 4 года уже ?
+1
-2
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