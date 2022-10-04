Японский Бекхэм бросил футбол в 29 лет, но не скучает. Увлекается модой и меняет индустрию саке

Нашел себя после семи лет путешествий.

За успехами сборной Японии с трибун следит Хидетоси Наката – один из самых известных азиатских футболистов всех времен. Он отыграл на трех чемпионатах мира и двух Олимпиадах, выиграл с «Ромой» Серию А, с «Пармой» – Кубок Италии, трижды номинировался на «Золотой мяч».

В молодости Наката снимался в культовых роликах Nike – с Роналдо, Роналдиньо, Фигу, Анри, Кантона и Роберто Карлосом. 20 лет спустя японец не затерялся – например, этим летом во время предсезонного турне по Японии с ним встречался Килиан Мбаппе.

Француз подарил Накате футболку «ПСЖ» c седьмым номером и фамилией японца на спине.

Но в целом Наката давно отдалился от футбола – он с успехом нашел себя в других сферах. И это не удивительно, ведь еще во время игровой карьеры его за внефутбольные интересы и коммерческую привлекательность прозвали японским Бекхэмом.

Оцифровывает традиционые для Японии виды бизнесов – встряхнул индустрию саке, теперь берется за чай

Наката завершил карьеру после ЧМ-2006 – в 29 лет.

«Я мог бы играть и дальше, но приходилось бы себя заставлять. Мое правило: жить надо в удовольствие и делать только то, от чего ты реально загораешься. В команде важно чувствовать себя как в семье, а не как в надоевшем офисе», – рассказывал Наката.

После футбола Хидетоси отправился в большое путешествие, которое продлилось больше семи лет. За два года он объездил свыше ста стран. «Я ездил по миру, чтобы понять, что вообще есть вокруг, ведь когда играешь, видишь только самолеты и отели», – объяснял Наката.

А затем он объездил вдоль и поперек всю Японию, попутно занимаясь поиском бизнес-возможностей для новой жизни. «Везде, где я был, люди спрашивали меня о японской культуре, но довольно часто я не мог ответить на их вопросы. Я уехал из Японии в 21 год, чтобы играть в футбол, мечтая о жизни за пределами Японии, не понимая, что такое моя культура».

Позже Наката признавался: «Конечно, я не думал, что это растянется на шесть с половиной лет, рассчитывал уложиться в полгода. Но сейчас мне мало даже трех недель в префектуре Аомори. Для познания Японии просто нет конечной точки».

Во время путешествия Хидетоси особенно увлекся саке – посетил больше 400 производителей, что составляет около 40% от общего числа. «В Японии есть самые удивительные ремесленные и сельскохозяйственные продукты, но меня особенно поразила уникальность саке. Это максимально японский продукт, изготовляемый в течение уже двух тысяч лет. Я подумал, что саке заслуживает гораздо большего внимания во всем мире», — говорит Наката.

Саке набирает популярность за рубежом. С 2009 года по 2021-й крепкий рост как по объему экспорта (на 268%), так и по стоимости напитка (на 560%).

Но большинство производителей – семейные предприятия, которые всю жизнь обслуживали традиционный внутренний рынок. У многих из них нет сайта даже на японском языке. Наката нашел нишу в том, чтобы построить инфраструктуру для выхода на мировой рынок.

В 2014 году экс-звезда футбола стал сертифицированным «Мастером саке», а в 2015-м основал компанию Japan Craft Sake, чтобы повысить во всем мире осведомленность о саке и культуре напитка. С тех пор он запустил собственное производство саке под маркой N и создал приложение для саке Sakenomy, которое помогает любителям напитка узнать о нем больше. А еще он создал программу Sake Block Chain, которая помогает компаниям в логистике и правильном хранении саке.

По данным японского правительства, 70% производителей саке ежегодно несут убытки или получают лишь небольшую прибыль. Они веками производили доступное саке для местных жителей, закладывая в цену только материальные и трудовые затраты.

Наката же предложил изменить ценообразование за счет выхода на новые рынки: «Если традиционные производители саке включат в стоимость дополнительные расходы на пиар и маркетинг, как зарубежные алкогольные бренды, отрасль может финансово оживиться».

С 2016 года и до пандемии Наката трижды организовывал Неделю крафтового саке, представляя напиток более широкой аудитории на внутреннем рынке. «Мероприятия были убыточным, но они повысили осведомленность потребителей о ценности саке. Кроме того, участвующим производителям мероприятия предоставили прекрасную возможность узнать, как продвигать саке среди более широкой аудитории и молодого поколения», – говорит Наката.

В 2020 году Хидетоси один семестр преподавал в Университете Рикке маркетинг в традиционных ремесленных отраслях. На саке бизнес-интересы Накаты не заканчиваются – он уже начал работу по трансформации индустрии японского чая.

Наката – частый гость модных показов и любимец брендов

Хидетоси увлекался стилем еще в годы игровой карьеры. Иногда из практических соображений – так перед ЧМ-1998 футболист осветлил волосы, чтобы привлечь внимание европейских скаутов.

«Он идеален как модель. И он полностью одержим модой», – говорил о Накате фотограф GQ Андреа Тенерани. А вот мнение бывшего дизайнера Calvin Klein Итало Зуккелли: «Наката играет с модой, как и все сейчас, но более круто и изощренно, чем многие другие».

Хидетоси снимался как для GQ, так и рекламировал коллекцию нижнего белья Calvin Klein. После завершения карьеры он смог посвящать модным показам гораздо больше времени, а бренды, заинтересованные в крупном японском рынке, никуда от него не делись. Экс-футболист также успел поработать приглашенным редактором в мужском журнале Monocle.

Этой осенью Наката заехал на Неделю моды в Париже.

Японец признавался, что всегда берет с собой пиджак. Даже если погода не подходящая: «Если положить вещи в карманы брюк, все будет торчать, и это ужасно. Вы можете не надевать пиджак, а просто нести его в руках, закинув все вещи во внутренние карманы. Кроме того, никогда не знаешь, кого встретишь на улице, так что надо выглядеть хорошо в любой ситуации».

Спортивный стиль тоже в почете – тут он рекламирует бренд одежды для гольфа.

В феврале журнал FourFourTwo представил список 50 самых влиятельных игроков всех времен. Единственный азиат в списке – Хидетоси Наката. Японец попал в одну компанию с Пеле, Марадоной, Месси, Роналду, Зиданом, Роналдо, Роналдиньо и, конечно, своим ориентиром Бекхэмом.

Фото: globallookpress.com/Atsushi Tokumaru; Gettyimages.ru/Claudio Villa /Allsport, Pascal Le Segretain; Instagram/hidetoshi_nakata_