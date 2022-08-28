Лучшая разминочная форма: у «Атлетико» стадионы с фонтаном, «Боруссия» смешала фигуры (каждый принт уникален), от «Барсы» рябит

Конечно, про «Венецию» не забыли.

Мы уже успели поразглядывать основные формы топ-клубов на сезон-2022/23. Обычно дизайнеры отрываются на третьих комплектах, где можно уйти от привычных цветов и рамок. Но есть еще и предматчевые футболки – тут позволено совсем не стесняться.

Для болельщиков тренировочные коллекции быстро стали альтернативой более дорогим игровым комплектам. Производители это почувствовали – и принялись экспериментировать.

Ловите подборку лучших предыгровых футболок этого сезона.

«Челси»

Лондонцы взяли узор с воротника домашней формы (а туда он попал с клубной эмблемы – да-да, отсылка к начертанию того самого льва) и растянули его на всю футболку.

Для предматчевого дизайна получилось очень оригинально.

«Манчестер Юнайтед»

На футболке все три основных клубных цвета, поэтому она легко сочетается как с домашним, так и выездным комплектом этого сезона. Красно-белый и черно-белый принт наненсы по диагонали – и идут в противоположные стороны.

«Арсенал»

Тоже увидели в этой пестрой футболке Ямайку? Не зря, ведь все так и задумано!

«Яркая демонстрация энергии и стиля, джерси украшена ярким принтом по всей поверхности зеленого, желтого и черного цветов ямайского флага. Поскольку многие ямайцы живут в нашем местном сообществе и по всей столице, это отдает дань уважения тем, кто называет своим домом и северный Лондон, и Ямайку».

«Реал»

В отличие от Nike, adidas не стал делать индивидуальные тренировочные формы для каждого топ-клуба. Немцы применили шаблонный подход, сменив лишь цвета. Поэтому у мадридцев тот же узор, что и у «МЮ» с «Арсеналом».

Главный цвет «Реала» в этом сезоне – фиолетовый. Легкая фиолетовая отделка есть на домашней форме, а во время Суперкубка многим жутко понравились тренировочные куртки мадридцев. Необычный цвет клуб используют больше 100 лет, и это всегда красиво.

«Барселона»

Nike в дизайне предыгровых форм отменил все правила. Футболка, от которой у вас зарябит в глазах.

«Манчестер Сити»

Puma приготовила команде Гвардиолы бело-голубую футболку с асимметричными узорами. Есть точно такой же вариант и в темно-сером цвете.

«Тоттенхэм»

У лондонцев по всей длине джерси нанесена надпись «Шпоры». Это выездная предматчевая футболка, отсюда и цвета гостевого комплекта.

«ПСЖ»

Еще один выездной вариант – на этот раз от парижан. Сдержанная угольная расцветка контрастирует с белыми надписями.

«Атлетико»

У мадридцев один из самых проработанных дизайнов – на нем принт, вдохновленный историей клуба. Графика, которая будет использоваться и на других предметах коллекции, включает изображения старого стадиона «Висенте Кальдерон», новой арены «Цивитас Метрополитано» и фонтана Нептуна (место, где фаны «Атлетико» отмечают победы в турнирах).

Сзади оригинальный рисунок продолжается.

«Эвертон»

Hummel приготовил смелый дизайн, чем-то напоминающий южно-американский стиль. Огромная цветная эмблема только усиливает этот эффект.

«Ливерпуль»

У соседей принт посдержаннее, зато по всей длине футболки. Этот вариант для выездных матчей.

«Боруссия»

Фишка дортмундской футболки – хаотично расставленные геометрические фигуры. Настолько хаотично, что каждая футболка имеет свой рисунок. «Привлекательный дизайн с черными элементами отражает нашу непоколебимую позицию и приверженность разнообразию и антирасизму», – описывает форму «Боруссия».

«Милан»

Впрочем, что-то похожее получили все топ-команды Puma. Меняются лишь цвета и расположение фигур.

«Интер»

На футболке «Интера» тоже много элементов, но все они в разных оттенках синего.

«Венеция»

Конечно, короли стиля тоже тут.

Этой предматчевой футболкой веницианцы презентовали новый логотип. И здесь не обошлось без фотосессии: модель – актер Даниэле Барисон.

Какой дизайн понравился вам больше всего?

Фото: REUTERS/Isabel Infantes, Scott Heppell, Phil Noble, David Klein, Stephane Mahe, Alberto Lingria; Gettyimages.ru/Ethan Miller, Clive Brunskill, Alexander Hassenstein; Venezia FC; instagram.com/spursofficial; instagram.com/everton; globallookpress.com//Arron Gent