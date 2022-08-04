Стилистические разногласия
Блог

Кто одевает клубы топ-5 лиг Европы: у adidas и Nike полное равенство, Macron выбил из тройки Puma

Милан Милан
Атлетико Атлетико
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
Интер Интер
Бавария Бавария
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ювентус Ювентус
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
Рома Рома
Челси Челси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ПСЖ ПСЖ
Наполи Наполи
New Balance
Umbro
Puma
adidas adidas
Nike Nike
игровая форма
стиль стиль
Ла Лига Ла Лига
серия А Италия серия А Италия
лига 1 Франция лига 1 Франция
бундеслига Германия бундеслига Германия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Стиль Стиль

В Италии больше доверяют своим брендам.

Старт топовых европейских чемпионатов все ближе. Самое время поговорить о том, в формах каких компаний клубы будут играть в предстоящем сезоне. Начинаем с общей картины.

• Лидируют традиционно adidas и Nike – каждая компания одевает по 17 команд. А вот Puma выпала из топ-3, немцев подвинул итальянский Macron.

• Впрочем, время полного доминирования adidas, Nike и Puma уже в прошлом. Большая тройка сконцентировалась на топ-клубах, а средние и маленькие команды уходят к менее раскрученным брендам, которые могут им предложить индивидуальный подход.

В итоге adidas, Nike и Puma одевают в новом сезоне 44 клуба, тогда как все остальные – 54. Мы возвращаемя к разнообразию 1990-х, когда помимо большой тройки рынок делили Kappa, Umbro, Fila, Admiral и Hummel. Только теперь вместо Fila и Admiral – новые игроки.

Например, New Balance, Castore, Mizuno и спортивная линейка империи Армани ЕА7.

• В топ-3 залетел Macron, но итальнский бренд уже не впервые выдавливает оттуда Puma. Еще в 2019-м IQUII Sport публиковал исследование, изучив 237 клубов в топ-6 лигах Европы (посчитали еще Португалию). Уже тогда Macron занимал 9,7% рынка, обгоняя Puma с ее 8,86%. Лидировали Nike (15,61%) и adidas (10,97%).

А ведь рост Macron начался только с середины 90-х. Компания из Болоньи основана в 1971 году, но дологое время это был лишь дистрибьютор американских спортивных брендов в Италии. Собственным производством Macron занялся в 1994-м, а первый спонсорский контракт подписал в 2001-м. Конечно, первым в компанию поверила «Болонья».

• Еще более дерзкую экспансию продолжает Castore. Британский бренд основан только в 2015-м – братьями Томасом и Филипом Бихонами, которым тогда было 25 и 22 года соответственно. Еще два года назад компания не имела ни одной команды в футболе, но затем привлекла инвестиции и в 2020-м подписала «Рейнджерс». В 2021-м Castore зашел в АПЛ, перетянув у более именитых брендов «Вулвз» и «Ньюкасл». А этим летом бренд разогнался, подписав «Астон Виллу», «Байер», «Севилью», «Альмерию», «Чарльтон Атлетик» и «Солфорд Сити». Среди следующих целей: «Рома», «Атлетик», «Дженоа», «Гамбург», «Фейеноорд» – и на этом компания точно не остановится.

Основатели Castore критикуют топ-бренды за шаблоны и отсутствие инноваций. Они называют себя премиальной альтернативой и предлагают новый подход к спонсорским сделкам. Пока клубам нравится – и компания постоянно выходит на новые рынки.

Молодой бренд бросает вызов Nike и adidas. Уже зашел в АПЛ и хочет уничтожить шаблоны

• Отдельно упомянем Mizuno, который ворвался в этом году в Серию А («Лацио») и Бундеслигу («Бохум»). Культовый японский бренд, как и Castore, был основан братьями. Правда, Ридзо и Рихати Мидзуно подсуетились на почти 110 лет раньше – в 1906-м.

Поначалу компания специализировалась на бейсболе, но затем расширилась на практически все виды спорта. В 1980-м Mizuno стал официальным экипировщиком Олимпиады в Москве, а в 2000-м имел такой же статус на Играх в Сиднее.

В прошлом году японцы вышли на футбольный рынок Европы. Под это дело пявилась компания Future Performance Sport, которая заключила лицензионное соглашение с Mizuno. Она имеет право подписывать команды от имени японской фирмы. Это распространенна практика – даже Puma и Umbro используют ее на некоторых рынках.

«Наши партнерские амбиции заключаются в том, чтобы развивать, укреплять и ускорять существующее присутствие Mizuno и высокий авторитет на рынке, сотрудничая с элитными футбольными командами по всей Европе», – заявил тогда гендиректор Future Performance Sport Дункан Томсон, который в прошлом работал в New Balance, Nike и Umbro.

Mizuno уже несколько десятилетий делает форму в Японии, компания также сотрудничает с португальским «Портимоненсе» и рядом итальянских клубов из низших лиг, однако теперь бренд выходит в элиту. Помимо «Лацио» и «Бохума» компания в этом году подписала Серхио Рамоса.

Испанец уже получил от Mizuno фирменные бутсы, вдохновленные его татуировками.

Теперь разберем каждую лигу в отдельности.

АПЛ (7 брендов): Puma сохранила только «Ман Сити»

В прошлом сезоне adidas и Nike одевали по 4 команды, но теперь немцы вышли в лидеры за счет поднявшегося в АПЛ «Фулхэма». Зато у Nike одни топы – три команды с участием в ЛЧ.

Puma заметно сдала позиции, оставив себе только одну команду из трех. Правда, это «Ман Сити», который выиграл четыре последних чемпионата из пяти.

«Ньюкасл» ушел от немцев к Castore, а «Кристал Пэлас» – к Macron. Оба бренда врываются во все топовые лиги, навязывая конкуренцию глобальным игрокам. Как уже отмечалось выше, Castore в АПЛ только год, но уже на равных со старожилами британского рынка – Umbro (у обеих компаний по три команды).

Umbro – классика британского футбола. В этой форме Англия выиграла ЧМ, а Сульшер забил решающий гол в финале ЛЧ-99

По сравнению с прошлым сезоном количество брендов сократилось с 9 до 7: «Вилла» сменила итальянскую Kappa (на Castore), а Kelme и Erreà вылетели из АПЛ с «Уотфордом» и «Норвичем» соответственно. Зато сразу с двумя клубами появился Macron.

Датский Hummel сохранил сотрудничество с «Саутгемптоном» и «Эвертоном». Кстати, эта компания тоже основана братьями. Ее в 1923 году создали Альберт и Михаэль Мессмеры под названием «Messmer & Co». Причем в Гамбурге – в Данию фирма переехала только в 1956-м.

Ла Лига (10 брендов): в лигу зашел Castore и Hummel

В Испании adidas и Nike сохраняют лидерство – по 4 команды, но у американцев побольше топов («Барса» и «Атлетико» против «Реала»).

Есть отечественные производители: Joma одевает «Вильярреал» и «Хетафе», а Kelme – «Эспаньол». Не поверите, но Kelme тоже основан братьями (а ведь есть еще братья Дасслер!). Диего и Хосе Килесы создали компанию в 1977 году, а в середине 90-х Kelme на протяжении четырех лет одевал «Реал». Сейчас те времена давно в прошлом – в мае из Ла Лиги вылетел их «Алавес», а из АПЛ – «Уотфорд». Теперь в топ-5 лигах у компании остался только «Эспаньол». Kelme базируется в Эльче, но даже местный одноименный клуб выбрал Nike.

По сравнению с прошлым сезоном количество брендов увеличилось с 9 до 10. Однако если тогда чувствовалось доминирование Nike (6 команд), то теперь все распределено более равномерно. Экипировщиков сменили оба севильских клуба, впустив в лигу Hummel и Castore: «Бетис» ушел от Kappa (итальянская фирма осталась без Ла Лиги), а «Севилья» – от Nike.

«Атлетик» как всегда выделяется – у басков New Balance. Однако, по данным Deia, с сезона-2023/24 клуб сменит американцев на все тот же Castore. В 2023 году «Атлетик» может воспользоваться пунктом, по которому контракт с NB можно прервать в одностороннем порядке за два года до его завершения. Сообщается, что Castore пообещал «Атлетику» как минимум на миллион евро за сезон больше – с потенциалом увеличения. Сейчас клуб получает от New Balance 3,5 млн евро в год.

Бундеслига (10 брендов): полное доминирование Nike

Интересно, что в Германии Nike (6 клубов) чувствует себя уверенее, чем немецкие adidas (3) и Puma (2) вместе взятые. Но бренды из Херцогенаураха крепко вцепились в главные активы лиги – «Баварию» и «Боруссию». Adidas владеет частью акций мюнхенцев, а Puma – акционер дортмундцев. Боссы компаний входят в наблюдательные советы клубов.

В предстоящем сезоне у нас два дебютанта – Castore («Байер») и Mizuno («Бохум»).

Серия А (13 брендов): клубы верят в местные компании

Когда Starbucks и Domino’s заходили в Италию, то стокнулись с серьезным хейтом от местных. Как выяснилось, глобальные проивзодители спортивной одежды тоже приживаются здесь не очень. В новом сезоне Серии А 7 брендов из 13 представляют Италию. В формы местного производства одеваются 12 команд из 20.

Исключение в основном составляют топ-клубы, которые получают хорошие деньги и индивидуальный дизайн от adidas («Ювентус»), Nike («Интер») и Puma («Милан»). Середняки выбирают бренды поскромнее, где можно рассчитывать на эксклюзив: «Рома» одевается в New Balance, «Аталанта» – в Joma, «Лацио» этим летом запустил в Серию А Mizuno.

Остальные делают выбор в пользу местных производителей, которые вместо шаблонов будут давать что-то оригинальное. Уж в стиле итальянцы разбираются не хуже кого бы то ни было.

С четырьмя командами доминирует в лиге Macron, по две забрали Kappa и Acerbis. «Салернитана» продолжает сотрудничество с Zeus, который базируется в соседнем от Салерно городке Торре-Аннунциате. Кто поймет южный клуб лучше, чем компания из южной Италии?

«Наполи» продолжат эксперименты с брендом Джорджо Армани, который в прошлом сезоне сделал для команды аж 10 форм. Клуб сам отвечает за производство и распространение комплектов, пользуясь только дизайном от EA7. Видимо, неаполитанцы и дальше порадуют нас частыми релизами. Другое дело, что дизайн от EA7 в прошлом сезоне редко вызывал восторг.

«Лечче» пошел еще дальше, в 2018 году создав собственный бренд M908. Клуб сам производит форму, под этим же брендом выпускается атрибутика клуба.

Впервые в истории в Серию А вышла «Монца». Новое детище Сильвио Берлускони одевается в Lotto. Об этой компании скажем лишь, что и она основана братьями. Причем сразу тремя – Джованни, Серджио и Альберто Каберлотто.

Лига 1 (10 брендов): у Le Coq Sportif остался только «Труа»

Здесь с большими клубами и компаниями все ясно. Отметим самое любопытное:

• «Тулуза» вернулась в Лигу 1 со шведским экипировщиком Craft, с которым она сотрудничает с прошлого сезона. Шведы начинали с лыжых видов спорта, затем зашли в бег и велоспорт, а теперь пробуют себя в футболе.

• Le Coq Sportif вымирает даже в Лиге 1. В прошлом сезоне вылетел их «Сент-Этьен», теперь у французкого бренда со 140-летней историей (да, компания основана еще в 1882 году) остался только «Труа».

• «Клермон» снова соригинальничал: в прошлом сезоне они одевались у бельгийского Patrick (еще одна фирма из XIX века), а теперь выбрали немецкий Uhlsport. Во Франции этот бренд хорошо известен, так как поставляет официальные мячи для Лиги 1 и Лиги 2.

На протяжении десятилетий Uhlsport славился вратарскими перчатками. А еще эту компнаию не смущают санкции – это крупнейший иностранный спортивный бренд в Иране.

Что с формами в РПЛ: «Зенит» и «Спартак» в старых комплектах, лигу захватила Puma

Холанд все ближе к adidas. Это обострит битву с Мбаппе, который остается с Nike

На формах «Шальке» и «Нюрнберга» – эмблемы обоих клубов. Этой великой дружбе уже больше 40 лет

Фото: wikipedia.org

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные