Кто одевает клубы топ-5 лиг Европы: у adidas и Nike полное равенство, Macron выбил из тройки Puma

В Италии больше доверяют своим брендам.

Старт топовых европейских чемпионатов все ближе. Самое время поговорить о том, в формах каких компаний клубы будут играть в предстоящем сезоне. Начинаем с общей картины.

• Лидируют традиционно adidas и Nike – каждая компания одевает по 17 команд. А вот Puma выпала из топ-3, немцев подвинул итальянский Macron.

• Впрочем, время полного доминирования adidas, Nike и Puma уже в прошлом. Большая тройка сконцентировалась на топ-клубах, а средние и маленькие команды уходят к менее раскрученным брендам, которые могут им предложить индивидуальный подход.

В итоге adidas, Nike и Puma одевают в новом сезоне 44 клуба, тогда как все остальные – 54. Мы возвращаемя к разнообразию 1990-х, когда помимо большой тройки рынок делили Kappa, Umbro, Fila, Admiral и Hummel. Только теперь вместо Fila и Admiral – новые игроки.

Например, New Balance, Castore, Mizuno и спортивная линейка империи Армани ЕА7.

• В топ-3 залетел Macron, но итальнский бренд уже не впервые выдавливает оттуда Puma. Еще в 2019-м IQUII Sport публиковал исследование, изучив 237 клубов в топ-6 лигах Европы (посчитали еще Португалию). Уже тогда Macron занимал 9,7% рынка, обгоняя Puma с ее 8,86%. Лидировали Nike (15,61%) и adidas (10,97%).

А ведь рост Macron начался только с середины 90-х. Компания из Болоньи основана в 1971 году, но дологое время это был лишь дистрибьютор американских спортивных брендов в Италии. Собственным производством Macron занялся в 1994-м, а первый спонсорский контракт подписал в 2001-м. Конечно, первым в компанию поверила «Болонья».

• Еще более дерзкую экспансию продолжает Castore. Британский бренд основан только в 2015-м – братьями Томасом и Филипом Бихонами, которым тогда было 25 и 22 года соответственно. Еще два года назад компания не имела ни одной команды в футболе, но затем привлекла инвестиции и в 2020-м подписала «Рейнджерс». В 2021-м Castore зашел в АПЛ, перетянув у более именитых брендов «Вулвз» и «Ньюкасл». А этим летом бренд разогнался, подписав «Астон Виллу», «Байер», «Севилью», «Альмерию», «Чарльтон Атлетик» и «Солфорд Сити». Среди следующих целей: «Рома», «Атлетик», «Дженоа», «Гамбург», «Фейеноорд» – и на этом компания точно не остановится.

Основатели Castore критикуют топ-бренды за шаблоны и отсутствие инноваций. Они называют себя премиальной альтернативой и предлагают новый подход к спонсорским сделкам. Пока клубам нравится – и компания постоянно выходит на новые рынки.

• Отдельно упомянем Mizuno, который ворвался в этом году в Серию А («Лацио») и Бундеслигу («Бохум»). Культовый японский бренд, как и Castore, был основан братьями. Правда, Ридзо и Рихати Мидзуно подсуетились на почти 110 лет раньше – в 1906-м.

Поначалу компания специализировалась на бейсболе, но затем расширилась на практически все виды спорта. В 1980-м Mizuno стал официальным экипировщиком Олимпиады в Москве, а в 2000-м имел такой же статус на Играх в Сиднее.

В прошлом году японцы вышли на футбольный рынок Европы. Под это дело пявилась компания Future Performance Sport, которая заключила лицензионное соглашение с Mizuno. Она имеет право подписывать команды от имени японской фирмы. Это распространенна практика – даже Puma и Umbro используют ее на некоторых рынках.

«Наши партнерские амбиции заключаются в том, чтобы развивать, укреплять и ускорять существующее присутствие Mizuno и высокий авторитет на рынке, сотрудничая с элитными футбольными командами по всей Европе», – заявил тогда гендиректор Future Performance Sport Дункан Томсон, который в прошлом работал в New Balance, Nike и Umbro.

Mizuno уже несколько десятилетий делает форму в Японии, компания также сотрудничает с португальским «Портимоненсе» и рядом итальянских клубов из низших лиг, однако теперь бренд выходит в элиту. Помимо «Лацио» и «Бохума» компания в этом году подписала Серхио Рамоса.

Испанец уже получил от Mizuno фирменные бутсы, вдохновленные его татуировками.

Теперь разберем каждую лигу в отдельности.

АПЛ (7 брендов): Puma сохранила только «Ман Сити»

В прошлом сезоне adidas и Nike одевали по 4 команды, но теперь немцы вышли в лидеры за счет поднявшегося в АПЛ «Фулхэма». Зато у Nike одни топы – три команды с участием в ЛЧ.

Puma заметно сдала позиции, оставив себе только одну команду из трех. Правда, это «Ман Сити», который выиграл четыре последних чемпионата из пяти.

«Ньюкасл» ушел от немцев к Castore, а «Кристал Пэлас» – к Macron. Оба бренда врываются во все топовые лиги, навязывая конкуренцию глобальным игрокам. Как уже отмечалось выше, Castore в АПЛ только год, но уже на равных со старожилами британского рынка – Umbro (у обеих компаний по три команды).

По сравнению с прошлым сезоном количество брендов сократилось с 9 до 7: «Вилла» сменила итальянскую Kappa (на Castore), а Kelme и Erreà вылетели из АПЛ с «Уотфордом» и «Норвичем» соответственно. Зато сразу с двумя клубами появился Macron.

Датский Hummel сохранил сотрудничество с «Саутгемптоном» и «Эвертоном». Кстати, эта компания тоже основана братьями. Ее в 1923 году создали Альберт и Михаэль Мессмеры под названием «Messmer & Co». Причем в Гамбурге – в Данию фирма переехала только в 1956-м.

Ла Лига (10 брендов): в лигу зашел Castore и Hummel

В Испании adidas и Nike сохраняют лидерство – по 4 команды, но у американцев побольше топов («Барса» и «Атлетико» против «Реала»).

Есть отечественные производители: Joma одевает «Вильярреал» и «Хетафе», а Kelme – «Эспаньол». Не поверите, но Kelme тоже основан братьями (а ведь есть еще братья Дасслер!). Диего и Хосе Килесы создали компанию в 1977 году, а в середине 90-х Kelme на протяжении четырех лет одевал «Реал». Сейчас те времена давно в прошлом – в мае из Ла Лиги вылетел их «Алавес», а из АПЛ – «Уотфорд». Теперь в топ-5 лигах у компании остался только «Эспаньол». Kelme базируется в Эльче, но даже местный одноименный клуб выбрал Nike.

По сравнению с прошлым сезоном количество брендов увеличилось с 9 до 10. Однако если тогда чувствовалось доминирование Nike (6 команд), то теперь все распределено более равномерно. Экипировщиков сменили оба севильских клуба, впустив в лигу Hummel и Castore: «Бетис» ушел от Kappa (итальянская фирма осталась без Ла Лиги), а «Севилья» – от Nike.

«Атлетик» как всегда выделяется – у басков New Balance. Однако, по данным Deia, с сезона-2023/24 клуб сменит американцев на все тот же Castore. В 2023 году «Атлетик» может воспользоваться пунктом, по которому контракт с NB можно прервать в одностороннем порядке за два года до его завершения. Сообщается, что Castore пообещал «Атлетику» как минимум на миллион евро за сезон больше – с потенциалом увеличения. Сейчас клуб получает от New Balance 3,5 млн евро в год.

Бундеслига (10 брендов): полное доминирование Nike

Интересно, что в Германии Nike (6 клубов) чувствует себя уверенее, чем немецкие adidas (3) и Puma (2) вместе взятые. Но бренды из Херцогенаураха крепко вцепились в главные активы лиги – «Баварию» и «Боруссию». Adidas владеет частью акций мюнхенцев, а Puma – акционер дортмундцев. Боссы компаний входят в наблюдательные советы клубов.

В предстоящем сезоне у нас два дебютанта – Castore («Байер») и Mizuno («Бохум»).

Серия А (13 брендов): клубы верят в местные компании

Когда Starbucks и Domino’s заходили в Италию, то стокнулись с серьезным хейтом от местных. Как выяснилось, глобальные проивзодители спортивной одежды тоже приживаются здесь не очень. В новом сезоне Серии А 7 брендов из 13 представляют Италию. В формы местного производства одеваются 12 команд из 20.

Исключение в основном составляют топ-клубы, которые получают хорошие деньги и индивидуальный дизайн от adidas («Ювентус»), Nike («Интер») и Puma («Милан»). Середняки выбирают бренды поскромнее, где можно рассчитывать на эксклюзив: «Рома» одевается в New Balance, «Аталанта» – в Joma, «Лацио» этим летом запустил в Серию А Mizuno.

Остальные делают выбор в пользу местных производителей, которые вместо шаблонов будут давать что-то оригинальное. Уж в стиле итальянцы разбираются не хуже кого бы то ни было.

С четырьмя командами доминирует в лиге Macron, по две забрали Kappa и Acerbis. «Салернитана» продолжает сотрудничество с Zeus, который базируется в соседнем от Салерно городке Торре-Аннунциате. Кто поймет южный клуб лучше, чем компания из южной Италии?

«Наполи» продолжат эксперименты с брендом Джорджо Армани, который в прошлом сезоне сделал для команды аж 10 форм. Клуб сам отвечает за производство и распространение комплектов, пользуясь только дизайном от EA7. Видимо, неаполитанцы и дальше порадуют нас частыми релизами. Другое дело, что дизайн от EA7 в прошлом сезоне редко вызывал восторг.

«Лечче» пошел еще дальше, в 2018 году создав собственный бренд M908. Клуб сам производит форму, под этим же брендом выпускается атрибутика клуба.

Впервые в истории в Серию А вышла «Монца». Новое детище Сильвио Берлускони одевается в Lotto. Об этой компании скажем лишь, что и она основана братьями. Причем сразу тремя – Джованни, Серджио и Альберто Каберлотто.

Лига 1 (10 брендов): у Le Coq Sportif остался только «Труа»

Здесь с большими клубами и компаниями все ясно. Отметим самое любопытное:

• «Тулуза» вернулась в Лигу 1 со шведским экипировщиком Craft, с которым она сотрудничает с прошлого сезона. Шведы начинали с лыжых видов спорта, затем зашли в бег и велоспорт, а теперь пробуют себя в футболе.

• Le Coq Sportif вымирает даже в Лиге 1. В прошлом сезоне вылетел их «Сент-Этьен», теперь у французкого бренда со 140-летней историей (да, компания основана еще в 1882 году) остался только «Труа».

• «Клермон» снова соригинальничал: в прошлом сезоне они одевались у бельгийского Patrick (еще одна фирма из XIX века), а теперь выбрали немецкий Uhlsport. Во Франции этот бренд хорошо известен, так как поставляет официальные мячи для Лиги 1 и Лиги 2.

На протяжении десятилетий Uhlsport славился вратарскими перчатками. А еще эту компнаию не смущают санкции – это крупнейший иностранный спортивный бренд в Иране.

Фото: wikipedia.org