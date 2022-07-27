В Ирландии делают форму с тремя полосками. Adidas дважды судился, но проиграл и смирился

История у O’Neills оказалась подлиннее.

Этим летом в сети завирусилась новая форма шотландского «Партик Тисл» – вы только посмотрите на этот яркий и необычный комплект, вдохновленный маскотом по имени Кингсли.

«Это так плохо, что хорошо», – писали болельщики.

К облегчению фанов, утечка о том, что это новая домашняя форма команды, оказалась розыгрышем. «Партик Тисл» просто выпустил специальный комплект для продажи.

Однако обратил на себя внимание бренд, который создал уникальную форму. Это ирландский экипировщик O’Neills – и на родине он известен тем, что выпускает продукцию с тремя полосками.

Получается неприлично похоже на adidas. Вот, например, форма этого сезона для «Голуэй Юнайтед».

В немецкой компании тоже подумали, что три полоски на формах O’Neills им что-то напоминают. И еще в начале 1980-х отправились в суд. Как вы понимаете – дело выиграли ирландцы.

Adidas обвинил O’Neills в намеренном вводе потребителей в заблуждение. Ирландцы не согласились

O’Neills – бренд с более чем столетней историей. Главный ирландский производитель спорттоваров основан Чарльзом О’Нилом в 1918-м (для сравнения, adidas появился только в 1949-м, а предшественник немецкой фирмы Dassler – в 1924-м).

Сейчас компания производит форму, мячи и прежде всего известна полным доминированием в гэльском футболе – O’Neills экипирует 29 из 32 команд Всеирландского чемпионата. Бренд широко представлен в других гэльских играх – тут помогают требования Гэльской атлетической ассоциации, по которым экипировщик должен производить продукцию в Ирландии.

В 1976-м производство в Ирландии открыл и adidas. Однако вскоре в компании обнаружили, что местный бренд тоже делает вещи с тремя полосками. Немцы незамедлительно написали в O’Neills, что те копируют защищенный правом дизайн. Adidas за год до этого и правда зарегистрировал в Ирландии трилистник с тремя полосками, но этот логотип все-таки не ассоциировался с теми самыми полосками на плечах и по бокам одежды. O’Neills ожидаемо отверг обвинения, в ответном письме указав, что «узор с тремя полосами применялся в спортивной одежде, как минимум, с конца 1950-х, а сейчас три полоски широко используются повсеместно».

Тут немного погрузимся в историю трех полосок, которая началась не с одежды, а обуви. Adidas считает их своим достоянием с 1952-го, а до этого на них могла претендовать финская компания Karhu. В Музее спорта Финляндии до сих пор есть пара обуви 1940-х годов с тремя полосками.

Ниже одна из старых моделей Karhu. Ничего не напоминает?

Вот и Ади Дасслер подумал, что кое-какое сходство есть. В начале 1950-х он пытался найти способ выделить свою обувь и три полоски идеально подошли для решения его проблемы.

После Олимпиады-1952 Дасслер позвал представителей Karhu на спортивную ярмарку во Франкфурт. Там он предложил им продать права на использование трех полосок. Финны согласились за смешную компенсацию – две бутылки виски и сумму, эквивалентную 1600 евро.

Однако соглашение из континентальной Европы, похоже, не долетело до Ирландии. Обувь adidas появилась в стране только в конце 1960-х. В то время на нее распространялись квоты – и лишь небольшое количество продукции adidas завозили на остров через посредников.

Немецкий бренд запустил производство одежды в 1967-м. Именно тогда три полоски перекочевали с обуви на остальную продукцию фирмы. O’Neills же начал наносить полоски на одежду еще в 1965-м. Правда, изначально ирландцы варьировали их количество от одной до трех, но в 1970-х сконцентрировались в большей степени на трех.

Как бы то ни было, три полоски на футболках, шортах и спортивных костюмах появились в компаниях примерно в одно и то же время – и, похоже, независимо друг от друга. Но adidas посчитал, что O’Neills размещает такой принт на одежде только ради введения покупателей в заблуждение.

Спор должен был разрешить Высокий суд Ирландии.

O’Neills отстоял три полоски, но только на территории Ирландии. Поэтому за рубеж поставляют форму с двумя

На слушания приглашали спортсменов, тренеров и других людей из ирландского спорта: свидетели давали показания о том, считают ли они, что три полоски на одежде O’Neills путают клиентов с более популярным adidas.

В суде О’Нил говорил, что его компания использовала этот рисунок чисто из дизайнерских соображений: это хорошо смотрелось и пользовалось спросом. Он утверждал, что полоски уже давно используются на одежде в качестве модного атрибута, они принадлежат всем, так что не могут защищаться авторским правом.

В то же время O’Neills отрицали, что они когда-либо выдавали свои товары за adidas: на продукции компании всегда написано слово «O’Neills», а на упаковке четко указано название компании. В конце концов, adidas в то время не был таким популярным в Ирландии, чтобы бренд специально копировал его дизайн.

Высокий суд Ирландии убедили такие аргументы – и они вынесли решение в пользу компании из Дублина. Adidas пошел дальше – в Верховный суд страны. Но в 1983 году проиграл и там: суд посчитал, что три полоски в исполении O’Neills не вводят потребителей в заблуждение, так как компания достаточно выделяет товар другими способами.

Однако есть важный нюанс – решение ирландского суда распространяется только на Ирландию. Для других стран O’Neills делает футболки с двумя полосками. И даже если фанаты из-за рубежа хотят заказать форму с тремя, им предлагают только международные версии с двумя.

Не очень понятно – пришли ли компании к компромиссу, либо O’Neills просто не рискует выходить с тремя полосками в мир. По решению суда Евросоюза за 2019-й у adidas нет исключительных прав на нанесение трех полосок на продукцию. Однако пресс-секретарь немецкой компании тогда сразу предупредил: «Вердикт не влияет на нашу способность защищать три полоски».

O’Neills пока действует по прежней схеме.

Вот форма «Уикома» из прошлого сезона – клуб английский, так что полоски две.

А это домашний комплект дублинского «Богемиана». Три полоски на месте.

Однажды сборная Ирландии сыграла в футболках O’Neills, но в шортах от adidas. Как такое возможно?

Два бренда удивительно пересеклись еще до разбирательств в суде. В отборе к ЧМ-1978 сборная Ирландии приехала на матч с Францией, однако ирландцы забыли выездную форму.

У команд разные цвета домашних футболок, но у обеих сборных были белые шорты. Федерация футбола Франции помогла гостям с зелеными шортами – с помощью своего экипировщика.

В итоге ирландцы играли в родных футболках O’Neills и в шортах от adidas.

В 90-х O’Neills откровенно копировал шаблоны adidas. Сейчас бренд все чаще радует уникальным дизайном

Решение ирландского суда и рост узнаваемости adidas привели к тому, что в 90-х у O’Neills совсем развязались руки – они все чаще использовали три полоски, а вскоре совсем перестали стесняться, явно копируя шаблоны немцев. Или же очень активно ими вдохновлялись.

На Евро-1992 adidas представил футболки с широкими полосами на плечах. В течение последующих нескольких лет в них играли сборные Франции, Болгарии, Испании и многие другие. В похожих комплектах также выступали клубы: например, «Бавария» и «Монако».

O’Neills не отставал от трендов, делая для дублинских «Шелбурна» и «Богемиана» нечто похожее. Вполне вероятно, что такие заказы давали сами клубы, так как дизайн был популярным.

Еще более впечатляющий пример из начала 90-х: «Стяуа» (adidas) и «Сент-Патрикс Атлетик» (O’Neills).

Похоже, времена копирования для O’Neills в прошлом. Мы начали этот пост с формы, вдохновленной маскотом. Но это не единственный пример необычных решений от ирландцев.

Например, выездная форма «Богемиана» с отсылом к Бобу Марли, последний концерт которого под открытым небом прошел на стадионе дублинского клуба.

А вот сколько кельтских символов отражено на действующем комплекте «Голуэй Юнайтед».

O’Neills не боится экспериментов, поэтому для специальной формы «Партик Тисла» смешал домашнюю и выездную футболки. Выпуск лимитирован – всего 100 штук.

Отдельного упоминания заслуживают вратарские комплекты для «Уиком Уондерерс». Клуб специально заказывал цветастые варианты, которые телепортируют нас прямо в 90-е.

Справа на коллаже дизайн, который выделяется не только узором, но и (как уверяют) помогает на поле. Он якобы делает вратаря крупнее и внушительнее, когда к нему приближается соперник.

«Было проведено много научных исследований в отношении вратарской формы, поэтому вы видите на ней много светящихся цветов и узоров. Это зрительно увеличивает голкипера в воротах, – объяснял в 2017-м тренер «Уондерерс» Барри Ричардсон. – Мы разрабатывали эту идею в течение последних нескольких лет, начали с ярко салатового в прошлом году (слева на коллаже).

Нам понравилось работать с O’Neills в разработке дизайна, который, как мы надеемся, будет эффективен на поле, а также популярен среди болельщиков».

Как минимум довольны остались в компании. « Когда O’Neills получил заказ сделать вратарскую форму в духе чего-то психоделического, наши дизайнеры были на седьмом небе от счастья », – говорила менеджер по продажам бренда в Великобритании Сьюзи Робертсон.

В этом году O’Neills сделал цветастую форму уже для полевых игроков. «Богемиан» получил комплект для Кубка, который повторяет рисунок сидений дублинских автобусов. Нет, в компании не сошли с ума: просто партнер клуба – поставщик автобусных услуг Dublin Bus.

Фотосессия, конечно, в автобусе.

Типовые шаблоны – не для O’Neills. Но от трех полосок компания не откажется.

Фото: oneills.com; galwayunitedfc.ie; karhu.com; sneakers-magazine.com; wikipedia.org