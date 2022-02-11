Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

• Появилась официальная информация, ее опубликовало Международное агентство тестирования (ITA): 25 декабря в день произвольной программы на чемпионате России Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. 8 февраля РУСАДА временно отстранило фигуристку, а уже 9 сняло отстранение. МОК не согласен с этим решением.

• В дело включился Спортивный арбитражный суд (CAS) - его выездная панель в Пекине рассмотрит заявку от МОК на обжалование решения по Камиле. Срок - до 15 февраля, тогда начнется турнир одиночниц на Олимпиаде.

• Решение CAS не повлияет на ситуацию с золотом российской команды - оно коснется только временного отстранения фигуристки.

• На данный момент Валиева не отстранена, именно поэтому накануне она вышла на официальную тренировку в Пекине-2022. Сегодня Камила тоже пришла на олимпийский лед.

• Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, что агентство сняло отстранение с Валиевой, так как юристы доказали, что дело в употреблении загрязненного продукта.

• Не только МОК подаст апелляцию. Международный союз конькобежцев и WADA планируют опротестовать решение РУСАДА.

• РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.

• CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения Камилы Валиевой.