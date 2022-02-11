Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

Не нервничать невозможно
Главное на 11 февраля
• Появилась официальная информация, ее опубликовало Международное агентство тестирования (ITA): 25 декабря в день произвольной программы на чемпионате России Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. 8 февраля РУСАДА временно отстранило фигуристку, а уже 9 сняло отстранение. МОК не согласен с этим решением.
• В дело включился Спортивный арбитражный суд (CAS) - его выездная панель в Пекине рассмотрит заявку от МОК на обжалование решения по Камиле. Срок - до 15 февраля, тогда начнется турнир одиночниц на Олимпиаде.
• Решение CAS не повлияет на ситуацию с золотом российской команды - оно коснется только временного отстранения фигуристки.
• На данный момент Валиева не отстранена, именно поэтому накануне она вышла на официальную тренировку в Пекине-2022. Сегодня Камила тоже пришла на олимпийский лед.
• Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, что агентство сняло отстранение с Валиевой, так как юристы доказали, что дело в употреблении загрязненного продукта.
• Не только МОК подаст апелляцию. Международный союз конькобежцев и WADA планируют опротестовать решение РУСАДА.
• РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.
• CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения Камилы Валиевой.
CAS зарегистрировал апелляции от МОК и WADA
Теперь официально.
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения Валиевой.
А вот и разбор от юристов
В экстренном выпуске подкаста «SILA Права» юристы Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разобрали ситуацию Камилы Валиевой.
Как ей оправдаться? Поможет ли возраст и каких санкций ждать?
«Окружающие Валиеву взрослые подвели ее. Они должны понести наказание»
Бронзовый призер Пхенчхана-2018 в команде Адам Риппон безжалостен к окружению Камилы:
«Вся эта ситуация душераздирающая. Этой девочке всего 15 лет. Она несовершеннолетняя. Окружающие ее взрослые подвели ее. Они поставили ее в эту ужасную ситуацию и должны понести наказание.
Наказание МОК относительно участия России в Олимпиаде было недостаточно строгим. Думаю, спортсмены ОКР делают, что им говорят, они просто стараются удовлетворить своих тренеров и федерацию. Я виню тех, кто стоит у власти.
Ее спортивные результаты поставили выше ее здоровья и благополучия. К черту тех, кто это сделал. Они разрушили этот олимпийский праздник для нее и для всех остальных.
ОКР ужасно подвел своих спортсменов и снова поставил их в неловкое положение на мировой арене. Я переживаю за российских спортсменов, которые соревнуются в Пекине, поскольку теперь их выступления будут ставиться под сомнение».
РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой
Агентство выступило с официальным заявлением . Оказывается, опоздание с результатами декабрьского допинг-теста связано со вспышкой ковида в стокгольмской лаборатории.
Но главное, что окружение Камилы тоже проверят:
«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.
Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица».
Комментарий Ирины Винер – о Путине, боге и Кабаевой
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова тоже высказалась по ситуации с Камилой:
«Как говорит наш очень выдержанный и великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело, ее дело перед богом – выдержать.
У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года.
Есть еще пример летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано».
Вероятно, CAS рассмотрит дело Валиевой не сегодня
Как сообщает Василий Конов, сегодня заседание выездной панели CAS по делу Камилы Валиевой не состоится.
Похоже, это правда - в Пекине уже 20:00.
И WADA готовит апелляцию
Всемирное антидопинговое агентство тоже подаст апелляцию на решение РУСАДА.
«WADA подтверждает, что намерено подать апелляцию в CAS в связи с антидопинговым делом в отношении фигуристки Олимпийского комитета России, результат теста которой оказался положительным на запрещенный препарат во время соревнований перед Олимпиадой-2022».
Поддержка из Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал Камилу.
«Безгранично, абсолютно безгранично, и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать.
И говорим Камиле: Камила, не прячь своего лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай».
Когда ждать вердикт?
Юрист Сергей Мишин рассказал, когда примут решение по Камиле:
«Все решится очень быстро, слушание будет запущено уже сегодня. Согласно регламенту, решение они должны вынести в течение 24 часов.
В рамках олимпиады CAS создает специальный состав арбитров, который работает исключительно на Олимпиаде и занимается допинговыми вопросами. В других случаях решение по времени может занимать по полгода, тут же все быстро будет. Так что решение по Валиевой будет известно сегодня или завтра».
Кто будет защищать Валиеву?
Интересы Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, сообщает «Матч ТВ».
Ранее эта компания представляла интересы РУСАДА в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.
Дело в загрязненном продукте?
Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, почему РУСАДА сняло с Валиевой временное отстранение:
«РУСАДА сняло отстранение с Валиевой, потому что юристы смогли доказать, что была большая вероятность, что неблагоприятный результат анализа был вызван употреблением загрязненного продукта.
Как любой юрист я исхожу из того, что шансы 50 на 50. Я не знаю позицию спортсменки, поэтому тяжело говорить о шансах. Единственное, определенным давлением на арбитров будет тот факт, что это главный старт четырехлетия и следующий раз выступить на Олимпиаде у спортсмена появится возможность через четыре года».
Тутберидзе молчит
Этери Тутберидзе отказалась от общения с журналистами на Олимпиаде-2022.
До этого она заявила, что не обсуждает сплетни. Но сейчас информация о положительной допинг-пробе Валиевой - официальная.
Камила прячется от журналистов
Сухая поддержка от ФФКР
Федерация фигурного катания России опубликовала заявление ОКР и сделала приписку от себя:
«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку».
CAS еще не получил апелляцию МОК
В пресс-службе суда сообщили, что документы по апелляции еще не поступили:
«На данный момент в CAS не поступило никаких документов по делу Камилы Валиевой».
Вероятно, это просто вопрос времени.
Высказался и Олимпийский комитет России
ОКР в пресс-релизе все предельно изложил и объяснил главное:
«Спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.
С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру.
Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».
ISU тоже подаст апелляцию
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал пресс-релиз по ситуации с Валиевой.
«ISU воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового комитета (РУСАДА) от 9 февраля об отмене временного отстранения (Валиевой) и попросить CAS восстановить временное отстранение».
Похоже, все настроены очень серьезно.
«МОК должен сохранять политический нейтралитет»
А вот и позиция МОК - ее озвучил директор по коммуникациям Марк Адамс:
«Дело решается, поэтому я не могу высказывать те или иные точки зрения.
Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы ее оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение.
Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой.
Мы соблюдаем строгость. Все правила соблюдается: команда России здесь выступает без флага и гимна. МОК должен сохранять политический нейтралитет».
На вопрос о том, может ли золото командника перейти США, он ответил расплывчато: «Мы не исключаем никаких вероятностей».
РУСАДА оправдало Валиеву, МОК не согласен
Оказывается, Российское антидопинговое агентство 8 февраля временно отстранило Валиеву, на следующий день отстранение сняли.
Международный олимпийский комитет не согласен с решением по Камиле и поэтому обратится в CAS. Дело рассмотрят до 15 февраля - это день коротких программ женского турнира.
К делу подключился CAS
Случай Камилы Валиевой рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине.
Триметазидин был обнаружен в одной из проб, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Там, напомним, Камила одержала победу.
Полностью заявление Международного агентства допинг-тестирования (ITA) здесь .
Мнение легенды
Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт считает, что вина лежит не на Камиле:
«Ей 15 и, будучи несовершеннолетней, она тут ни при чем. Этот скандал – драматичный поворот на раннем этапе ее многообещающей карьеры, и я искренне надеюсь, что найдется достаточно людей, которые поддержат и защитят ее – чтобы эта ситуация ее не сломала.
Как спортсмен вы следуете советам своего окружения – в данном случае тренера и медицинской бригады. Вы просто верите в их знания о том, что правильно, а что нет! Четверным прыжкам Камила научилась благодаря безмерному труду и смелости. Допинг тут не помогает! И уж точно не с ее артистической харизмой!
В любом случае тех взрослых, кто виновен в этой ситуации, нужно отстранить от спорта навсегда!»
Этери Тутберидзе поставила лайк этому посту.
Экспертиза экс-главы РУСАДА
Бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус считает, что в деле Валиевой еще ничего не решено: «Вы знаете, нужно знать все обстоятельства по делу. Сейчас нужно понимать, что идут Олимпийские игры. Внимание к нашим спортсменам было и так повышенное, но сейчас будет еще больше. Я бы рекомендовал всем медиа снизить информационную динамику до минимума. Сделать паузу.
Нам нужно услышать представителей всех заинтересованных сторон. Особенно организаторов – МОК (Международный олимпийский комитет) и регулятора WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Должны быть официальные заявления. Если заявления не делаются, значит, эти вопросы еще выясняются.
Сегодня представитель МОК отказался от всех возможных комментариев. В данный момент времени лучше сделать паузу. Пусть профессионалы занимаются этим делом. Пусть выясняют и проверяют все обстоятельства. Насколько я знаю, спортсменка продолжает тренироваться и будет выступать в индивидуальных дисциплинах.
Наши девчонки и ребята читают все. Это серьезное эмоциональное давление. Давайте отнесемся к этому с пониманием и снизим эмоциональную нагрузку. Моделирование ситуации сейчас точно не сработает. Нужно действительно знать все обстоятельства. Я бы не хотел сейчас об этом говорить.
Если будет подтвержден выявленный факт, то могут быть серьезные последствия. Для нас фигурное катание – один из стратегических зимних видов спорта. Пускай заинтересованные лица разбираются. К сожалению, этот шлейф у нас сохраняется на протяжении целого ряда лет. После всех скандалов Россия входит в повышенную категорию риска».
Интервью удалось
Журналист пытался расспросить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина о ситуации с Камилой, но вышло вот так:
– Какая реакция, когда узнали про Валиеву?
– Никакой реакции, потому что никакой информации нет.
– Нет веры, что происходящее правда? Камила чиста?
– Понятия не имею, никакой информации нет.
– А в целом допинг может помочь в фигурном катании?
– В целом знаю, что я недавно завтракал и пока есть не хочу.
– А в ваше время допинг был?
– В мое время – завтрак до 10 утра.
– Как такое могло случиться?
– Завтрак? У нас хотел один человек вынести завтрак, его остановили. Молния, да? А китаец со значком компартии его остановил. Я не выносил. Мне хватает, - сказал Ягудин.
Видео с тренировки
А Первый канал пока опубликовал видео с утренней тренировки Камилы. Посмотреть можно здесь .
Неожиданная поддержка
Популярная исполнительница Ольга Бузова тоже поддержала Валиеву: «Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка!
Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!
Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее – о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума.
Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!».
В США недовольны
В Олимпийском комитете США не рады тому, что до сих пор не вынесено решение по Валиевой и по командному турниру. Если Россию лишат победы, то золото уйдет в США.
«У нас нет всех подробностей, но в подобных ситуациях речь идет не только о золоте. Речь идет о целостности честного спорта и ответственности», - сообщила глава НОК США Кейт Хартман .
Ситуация дошла даже до Кремля
Вот, что думает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков : «Начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков. Ориентируемся на МОК, желаем ей и всем спортсменам золотых наград».
Министр спорта России Олег Матыцин высказался более подробно: «Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине (Китай) и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию.
Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в Олимпийских зимних играх. Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики.
Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации».
«Посылаем лучи добра, поддержки и любви»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка тоже поддерживает Камилу: «Маленький, хрупкий прекрасный ангел с настоящим спортивным характером, Камила Валиева, которая творит на льду историю, искусство и красоту, даря нам невероятные эмоции и чистоту фигурного катания!
Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя. Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны!
Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться идти вперед с высоко поднятой головой! Ты звезда, олимпийская чемпионка! Мы с тобой, вся страна в тебя верит!
Посылаем лучи добра, поддержки и любви с пожеланиями добиться того единственного результата, которого ты безусловно достойна!
Быть лидером всегда тяжело, потому что давления, прессинга и негатива со стороны конкурентов во все времена было много, а в современном мире стало еще больше. Но наши не сдаются. Благо, что допустили к тренировкам и МОК справедливо назвал эту ситуацию «слухами и спекуляциями».
Поддержка от Лизы
Елизавета Туктамышева поддержала Камилу: «Не знаю что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс… держись, девочка! Все будет хорошо❤️».
А новостей пока никаких нет. И когда все-таки пройдет награждение в командном турнире - неизвестно.
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