Утонули в потоке новостей о Валиевой и до сих пор не собрали полную картину? Все самое важное – в этом тексте

В потоке новостей о Камиле Валиевой на Олимпиаде-2022 легко упустить/не запомнить детали.

Мы заметили по комментариям, что у вас остаются вопросы или заблуждения, и выбрали самые часто встречающиеся. Попробуем разобраться.

1. Проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин, но якобы вещество в мизерной концентрации. Это хороший знак?

Информация о небольшом содержании вещества в пробе Валиевой официально нигде не звучала – в пресс-релизе Международного агентства допинг-тестирования (ITA) действительно называется вещество триметазидин, но нет ни слова о его концентрации.

Возможно, это новый несбывшийся инсайд – вроде марихуаны или оперативной замены Валиевой на Туктамышеву.

Но даже если это правда, то первичен сам факт: вещество в пробе есть. На 99% это означает, что кого-то накажут. Кого, как и когда – это сейчас и решается.

Мизерная концентрация в потенциале может послужить косвенным аргументом в пользу Валиевой. Так можно продвигать версию, что вещество попало в организм случайно – например, в некачественной биодобавке. Но Камиле и ее окружению придется это именно доказать.

А дальше развилка – полное оправдание, легкое наказание (да, дисквалификация на 2-3 месяца похоронит сезон, но будет считаться легким наказанием), жесткое наказание, скажем, на год-два.

2. Но все другие пробы чистые – и до, и после!

Увы, это тоже слабый аргумент. Много ли примеров, когда спортсмена ловили на серии положительных проб? Нет, одной достаточно – и это говорит или о случайном принятии вещества (халатность), или о несвоевременном/неудачном выводе из организма.

3. Триметазидин вроде бы не дает прибавку к результату? Это таблетка, без которой Камила не станет кататься хуже.

В целом, близко к правде. Но важнее присутствие триметазидина в списке запрещенных препаратов, а уж эффект от применения в конкретном случае не имеет значения.

Хотя, например, научный сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ильдус Ахметов считает, что триметазидин повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, выносливость и снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток.

По его мнению, применяя триметазидин, человек меньше устает, быстрее восстанавливается и может чаще тренироваться. А это уже вполне то, что необходимо в фигурном катании.

4. Почему пробу взяло РУСАДА, а результат сообщает лаборатория в Стокгольме?

Потому что так устроен процесс в наших реалиях. Лет 10 назад можно было анализировать образцы в знаменитой Московской лаборатории, но теперь она лишена аккредитации из-за всех допинг-облав.

Так что схема сейчас такая: Валиева и все наши спортсмены сдают в России тесты офицерам РУСАДА, а потом пробирки отправляются в зарубежные лаборатории.

Конкретно пробу Валиевой с чемпионата России исследовала шведская лаборатория.

5. Валиева сдала положительный тест 25 декабря, а результат сообщили только 8 февраля – крайне подозрительная задержка.

Ну, отчасти. На это же напирает босс ОКР Станислав Поздняков: стандартный срок – в районе 20 дней после забора, а тут вышло больше 6 недель. РУСАДА сообщило, что причина – в заражениях ковидом среди персонала стокгольмской лаборатории.

Да, выкатить результат на следующий день после победного командника – странно. Ну а когда было бы не странно? Если видеть в этом чей-то коварный интерес (американцев, МОК, врагов России), то аргументы найдутся всегда.

Вскоре после ЧР = срезать Валиеву со всех международных стартов: Евро, Олимпиада, ЧМ. После Евро = испугаться доминирования и устранить конкурента перед Олимпиадой. После Олимпиады = отнять медаль, тем более с российскими спортсменами это проделывали много раз.

У обнаружения допинга не может быть подходящей даты – это всегда не вовремя, неожиданно, болезненно. Биатлонист Александр Логинов (на фото) после сдачи положительной пробы выступал целый сезон, его пробу изучали год – а потом объявили и аннулировали все результаты с момента сдачи. И это тоже было шокирующе и подозрительно.

6. За что и с кем сейчас сражается сторона Валиевой?

РУСАДА на следующий день (9 февраля) сняло с нее отстранение, которое было наложено автоматом после новости о положительной пробе (8 февраля). Объяснили это тем, что юристы Валиевой доказали большую вероятность того, что неблагоприятный результат анализа вызван употреблением загрязненного продукта.

Такое решение РУСАДА не понравилось МОК, ISU, WADA – эта убийственная команда подала три апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Выездная панель CAS в Пекине оперативно рассмотрит апелляции на решение РУСАДА снять с Валиевой отстранение.

7. При нашей победе в CAS можно забыть весь этот кошмар?

Увы, нет.

При плохом исходе Валиева попадет в отстранение, ее результаты после 25 декабря аннулируют (в том числе победу на Евро и в олимпийском команднике – пострадают все его участники от России).

Вот хороший для нас исход: снятие отстранения с Валиевой остается в силе, она выходит на личный турнир с 15 февраля, а золото командника наконец-то переходит нашим.

Но положительная проба и обвинения даже в этом случае никуда не исчезнут – разбирательства продолжатся (тоже в CAS) и наверняка растянутся на месяцы и даже годы. Не исключено ни полное снятие обвинений, ни аннулирование результатов Камилы (в том числе командника – и тогда мы потеряем золото).

Опять пример из биатлона: медаль в женской эстафете Сочи-2014 наша сборная официально потеряла через 7 лет после гонки.

8. Камиле всего 15 – она защищенная. Значит, ее не накажут?

Не факт. Согласно кодексу WADA, спортсмены до 16 лет действительно имеют особый статус защищаемого лица, но все равно несут ответственность за нарушение антидопинговых правил.

Даже в том случае, если такому спортсмену и его представителям удастся доказать незначительную вину или халатность, то наказание все равно будет: в диапазоне от выговора без срока дисквалификации до двухлетней дисквалификации в зависимости от степени вины.

Зато в случае с защищаемым лицом расследование в отношении его персонала открывается автоматически – РУСАДА, кстати, уже сделало это.

***

МОК обещал закрыть дело Валиевой до личного турнира фигуристок (15 февраля). Но надо понимать, что выездная панель CAS рассмотрит только апелляцию на снятие временного отстранения с Камилы. Скорее всего, это произойдет 12 февраля.

Результаты командного турнира пока так и останутся под вопросом. Церемония награждения в Пекине, скорее всего, не состоится.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов